Ленин поссорил немецкий город: "вождю пролетариата" установили статую в Германии

В Гельзенкирхене установили первый на западе Германии памятник Ленину. Почему это произошло сейчас и что думают об этом в самом бедном немецком городе, - в репортаже DW.