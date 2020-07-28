Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Анкара считает террористической Турецкую коммунистическую партию (марксистско-ленинская). Суд в ФРГ приговорил ее членов к тюремному заключению. Критики обвиняют правосудие Германии в поддержке Эрдогана.
Президент США пообещал побороть леворадикалов, марксистов, анархистов и мародеров и раскритиковал попытки уничтожить памятники. День независимости прошел на фоне пандемии и протестов против расизма.
Члены Марксистско-ленинской партии Германии сделали себе подарок - установили памятник Ленину у своей штаб-квартиры в немецком Гельзенкирхене.
В Гельзенкирхене установили первый на западе Германии памятник Ленину. Почему это произошло сейчас и что думают об этом в самом бедном немецком городе, - в репортаже DW.
Не подумайте о нас плохо. Это не кликбейт. Ильич действительно пострадал от пандемии. Из-за карантина открытие нового памятника Ленину в Германии перенесено на неопределенный срок. Мнение Кристиана Триппе.
Властям города Гельзенкирхен на западе ФРГ не удалось предотвратить установку памятника Ленину маоистской партией. Двухметровую статую торжественно представят общественности 14 марта.
Лидер молодежной организации СДПГ признался, что является сторонником демократического социализма и мечтает о национализации концерна BMW. Это вызвало недоумение, в том числе в самой партии.
Советские девушки сходили по нему с ума, а он искренне считал себя марксистом и стирал американский флаг перед посольством США.
По мнению социолога Мартина Эндреса, сегодня у нас есть шанс заново и непредвзято оценить труды выдающегося немецкого мыслителя, актуальные как никогда. Интервью DW с экспертом.
5 мая исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса. Вот как оценивает его сегодняшнее значение писатель Виктор Ерофеев.
5 мая исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса. В его родном городе к юбилею готовились основательно. И даже после долгих споров решили принять спорный подарок из Китая.
Как на родине философа-экономиста отмечают его юбилей? Серьезно и с юмором! Ученые публикуют новые труды, отыскивая малоизученные тезисы, а производители сувениров наживаются на образе автора "Капитала".
В канун 200-летия Карла Маркса его сегодняшний двойник очень востребован на родине духовного отца коммунизма.
Деятелей культуры обвиняли в "нигилизме", "скептицизме", создании "порнографии" и растлении молодежи. "Вырубали" все, что "не соответствовало принципам марксизма-ленинизма".
70-летнего бывшего марксиста поддержали 72,5 процента избирателей. Жена Даниэля Ортеги Росарио Мурильо займет пост вице-президента страны.
Обвинения выдвинуты девяти предполагаемым членам группировки "Турецкая коммунистическая партия (Марксистско-ленинская)", которая совершила множество терактов в Турции.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact