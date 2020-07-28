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Марксизм

#58702863 - Judge Holding Documents © apops

Суд в Германии приговорил турецких коммунистов к лишению свободы 28.07.2020

Анкара считает террористической Турецкую коммунистическую партию (марксистско-ленинская). Суд в ФРГ приговорил ее членов к тюремному заключению. Критики обвиняют правосудие Германии в поддержке Эрдогана.
U.S. President Donald Trump speaks during the 2020 Salute to America on the South Lawn of the White House in Washington on July 4, 2020. Photo by Yuri Gripas/ABACAPRESS.COM |

Трамп в День независимости пообещал защищать американский образ жизни 05.07.2020

Президент США пообещал побороть леворадикалов, марксистов, анархистов и мародеров и раскритиковал попытки уничтожить памятники. День независимости прошел на фоне пандемии и протестов против расизма.

В Германии установлен памятник Ленину (22.06.2020) 22.06.2020

Члены Марксистско-ленинской партии Германии сделали себе подарок - установили памятник Ленину у своей штаб-квартиры в немецком Гельзенкирхене.
Festakt zur Enthüllung der Lenin-Statue durch die MLPD in Gelsenkirchen DW, Olga Kapustina, 20. Juni 2020

Ленин поссорил немецкий город: "вождю пролетариата" установили статую в Германии 20.06.2020

В Гельзенкирхене установили первый на западе Германии памятник Ленину. Почему это произошло сейчас и что думают об этом в самом бедном немецком городе, - в репортаже DW.
ARCHIV - 13.04.2020, Slowakei, Poprad: Eine Büste des russischen Revolutionärs Wladimir Lenin wird in einem Geschäft ausgestellt, während sein Gesicht inmitten des Coronavirus-Ausbruchs mit einem Mundschutz dedeckt ist. (zu dpa ««Lenin lebt!» - Kommunisten feiern 150 Jahre Revolutionsführer») Foto: Oliver Ondr·ö/TASR/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Комментарий: Ленин тоже пострадал от коронавируса 22.04.2020

Не подумайте о нас плохо. Это не кликбейт. Ильич действительно пострадал от пандемии. Из-за карантина открытие нового памятника Ленину в Германии перенесено на неопределенный срок. Мнение Кристиана Триппе.
05.03.2020, Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen: Die 2,15 Meter hohe Lenin-Statue steht mit dem Rücken zugewandt in einer Werkshalle. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat einen von der Stadt Gelsenkirchen verhängten Baustopp für den Bau eines Lenin-Denkmals durch die linksextremistische Partei MLPD aufgehoben. «Der Eigentümer kann damit wie geplant am 14. März 2020 auf seinem Grundstück die 2,15 Meter hohe Statue des früheren russischen Politikers aufstellen», teilte das Gericht am Donnerstag mit. Foto: Marcel Kusch/dpa | Verwendung weltweit

На западе Германии установят первый памятник Ленину 06.03.2020

Властям города Гельзенкирхен на западе ФРГ не удалось предотвратить установку памятника Ленину маоистской партией. Двухметровую статую торжественно представят общественности 14 марта.
30.11.2018, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Kevin Kühnert, Bundesvorsitzender der Jungsozialisten (Jusos), spricht beim Auftakt des dreitägigen Juso-Bundeskongresses der Jugendorganisation der SPD. Foto: Marius Becker/dpa | Verwendung weltweit

Есть ли в ФРГ будущее у политика, мечтающего о национализации BMW? 05.05.2019

Лидер молодежной организации СДПГ признался, что является сторонником демократического социализма и мечтает о национализации концерна BMW. Это вызвало недоумение, в том числе в самой партии.
Dean REED (1938-1986), USA, Schauspieler, Saenger, Protestsaenger, Filmemacher, uebersiedelte 1972 in die DDR und war dort und im gesamten Ostblock ein Star; im Jahr 1986 wurde er tot im Zeuthner See (DDR) gefunden. Das Foto zeigt ihn wie er, von Menschen umlagert, Autogramme gibt, waehrend der Weltjugendspiele in Qst-Berlin; Qf. Schwarzweissaufnahme. | Verwendung weltweit

Поющий ковбой соцлагеря: 80 лет Дину Риду 22.09.2018

Советские девушки сходили по нему с ума, а он искренне считал себя марксистом и стирал американский флаг перед посольством США.
An activist of Sri Lanka's Marxist political party, People's Liberation Front, drinks water from a bottle as a billboard of Communist leaders from left, Vladimir Lenin, Karl Marx and Friedrich Engels is displayed in the background during a street march to celebrate international Labor Day known as May Day in Colombo, Sri Lanka, Tuesday, May 1, 2012. May Day moved beyond its roots as an international workers' holiday to a day of international protest Tuesday, with rallies throughout Asia demanding wage increases and marches planned across Europe over government-imposed austerity measures. (AP Photo/Gemunu Amarasinghe) |

Немецкий эксперт: Репутацию Карла Маркса испортили марксисты 05.05.2018

По мнению социолога Мартина Эндреса, сегодня у нас есть шанс заново и непредвзято оценить труды выдающегося немецкого мыслителя, актуальные как никогда. Интервью DW с экспертом.
06.05.2016 ARCHIV - Eine Büste von Karl Marx, erschaffen von dessen Urenkel Karl-Jean Lonquet (1904-1981), steht am 06.05.2016 im Karl-Marx-Haus in Trier. Die Büste war bislang im Familienbesitz. Die Enthüllung durch die Töchter des Bildhauers Lonquet Marx, Frédérike und Anne Lonquet Marx, war der Startschuss für die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 200. Geburtstag von Karl Marx im Mai 2018. Foto: Harald Tittel/dpa (zu dpa vom 11.07.2016: Trierer Oberbürgermeister: «Wir wollen Karl Marx neu beleuchten») +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/S. Hoppe

Виктор Ерофеев: Учение Маркса снова становится верным? 05.05.2018

5 мая исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса. Вот как оценивает его сегодняшнее значение писатель Виктор Ерофеев.

Как немецкий Трир готовился отметить 200-летний юбилей Карла Маркса (04.05.2018) 04.05.2018

5 мая исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса. В его родном городе к юбилею готовились основательно. И даже после долгих споров решили принять спорный подарок из Китая.
25.11.2017 Eine Figur von Karl Marx steht am 25.11.2017 beim Landesparteitag Die Linke in Garmisch-Partenkirchen (Thüringen) neben dem Rednerpult. Unter anderem will die Partei in einer Generaldebatte ihr schwaches Ergebnis der Bundestagswahl aufarbeiten. Foto: Arifoto Ug/Michael Reichel/dpa | Verwendung weltweit

Карл Маркс: 200 лет спустя 04.05.2018

Как на родине философа-экономиста отмечают его юбилей? Серьезно и с юмором! Ученые публикуют новые труды, отыскивая малоизученные тезисы, а производители сувениров наживаются на образе автора "Капитала".
Michael Thielen steht am 05.12.2017 vor dem Karl-Marx-Haus in Trier (Rheinland-Pfalz). Der 66-Jährige sieht Karl Marx erstaunlich ähnlich und ist seit längerem als Darsteller des im Jahre 1818 in Trier geborenen Philosophen und Politikers unterwegs, auch offiziell. Zum 200. Geburtstag von Marx in 2018 ist er in Trier ein gefragter Mann. (zu dpa Der doppelte Marx: Der Mann, der nicht nur aussieht wie Karl Marx vom 13.12.2017) Foto: Harald Tittel/dpa | Verwendung weltweit

Карл Маркс сегодня: Пролетарии всех стран так и не соединились 18.01.2018

В канун 200-летия Карла Маркса его сегодняшний двойник очень востребован на родине духовного отца коммунизма.
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über die Ausstellung und Filmreihe im Murnau-Filmtheater in Wiesbaden: Verboten! Filmzensur in Europa 12. März bis zum 4. Mai 2014 verwenden!!!*** Auf dem Bild: Filmfoto: Karla Quelle: Deutsches Filminstitut - DIF, Frankfurt Interessant, aber nicht überraschend, wirken die Eingriffe in der DDR, wo diverse Filme besondere in den 60er Jahren im Tresor landeten. Darunter war auch „Karla“. In dem Film von Hermann Zschoche fordert eine Lehrerin (Jutta Hoffmann) ihre Abiturklasse auf, nicht nur Parteifloskeln nachzuplappern, sondern selbst zu denken und kritische Fragen zu stellen.

"Матильды" здесь не ходят, или Как запрещали кино в ГДР 09.08.2017

Деятелей культуры обвиняли в "нигилизме", "скептицизме", создании "порнографии" и растлении молодежи. "Вырубали" все, что "не соответствовало принципам марксизма-ленинизма".
06.11.2016 ++++ Nicaragua's incumbent president Daniel Ortega and his wife, vice presidential candidate Rosario Murillo, left, wave at supporters after casting their ballots in Managua, Nicaragua, Sunday, Nov. 6, 2016. Ortega appears headed for a a third consecutive term victory in the general election, but critics accused Ortega and his allies of manipulating the political system to guarantee he stays in power by dominating all branches of government. (AP Photo/Esteban Felix)

Даниэль Ортега переизбран президентом Никарагуа 08.11.2016

70-летнего бывшего марксиста поддержали 72,5 процента избирателей. Жена Даниэля Ортеги Росарио Мурильо займет пост вице-президента страны.

Das Foto vom 25.01.2012 zeigt eine Außenaufnahme der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. In dem Gebäude ist der Generalbundesanwalt untergebracht. Foto: Uli Deck dpa/lsw

Прокуратура ФРГ предъявила обвинение турецким коммунистам 26.01.2016

Обвинения выдвинуты девяти предполагаемым членам группировки "Турецкая коммунистическая партия (Марксистско-ленинская)", которая совершила множество терактов в Турции.
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