Режиссер "Кровопийц" о вампирах и Марксе

На Московском международном кинофестивале сегодня премьера фильма "Кровопийцы" ("Blutsauger") немецкого режиссера Юлиана Радльмайера (Julian Radlmaier). Сюжет такой: 1928 год, советский актер бежит от репрессий на балтийское побережье Германии и оказывается в обществе аристократов-вампиров и читающих Маркса студентов. Продюсер фильма - немецкий продюсер с российскими корнями Кирилл Красовский, существенная часть фильма снималась в России. В интервью DW Юлиан Радльмайер рассказал о вампирах, своем кружке по изучению "Капитала" и о том, как интегрировал в исторический сюжет "яндекс-такси".
DW: Давай начнем с самого актуального. Что ты думаешь об акции немецких актеров, которые выступили сейчас против мер по борьбе с пандемией властей Германии? Эти ролики под хэштегом #allesdichtmachen записали 50 актеров Германии.
Юлиан Радльмайер
Юлиан Радльмайер: Только сегодня о ней узнал. Думаю, с их стороны это было недальновидно. Понимаю тех, кому сейчас приходится нелегко и необходима поддержка, но актеры, конечно, подбросили дров в тот костер, который горит и без них, и который разжигают правые силы в нашем обществе. Самое важное сейчас - защищать здоровье и жизни людей. Эта акция этому не помогает.
- Ты вообще, кажется, стараешься держаться подальше от профессиональных актеров.
- Я люблю смешивать команды профессионалов и непрофессионалов, так было во всех моих фильмах. Если так делать, то возникает очень необычная общая энергия.
- Последний фильм, его действие происходит в 1928 году, построен на взаимоотношении немецкой аристократки, ее играла Лилит Штангенберг (Lilith Stangenberg) и русского актера-беженца, а вот его я не узнал.
- Это Александр Коберидзе. Его точно нельзя назвать непрофессионалом в мире кино, но он не актер. Его режиссерскую работу показали в этом году на Берлинале.
- А, знаю его. Вы же учились в одной киношколе - в DFFB (Немецкой высшей школе кино и телевидения). И каково это - использовать режиссера в качестве актера?
- Мы были однокурсниками, и все грузины в моих фильмах появились через него. Использовать режиссера в качестве актера очень удобно, потому что не надо ничего объяснять. У нас был один разговор, в котором мы обсудили роль и характер героя, а дальше все шло как по маслу. Александр отлично понимает, как функционирует кадр, и как надо в нем двигаться.
Лилит Штангенберг и Александр Коберидзе
- В фильме есть сцена, из которой и вышла вся эта метафора с вампирами-аристократами: группа молодых интеллектуалов сидит на пляже и обсуждает строчку из "Капитала" Маркса. Вот эту: "капитал - это мертвый труд, который, как вампир, оживает лишь тогда, когда всасывает живой труд". Ты рассказывал, что такая ситуация действительно была, и ты сам был членом такого берлинского марксистского кружка, в котором вы раз в неделю обсуждали "Капитал".
- Более того, одного из друзей, с которыми мы тогда читали Маркса, я пригласил в этот фильм - он тоже играет в этой сцене на пляже. Но, честно тебе признаюсь, мы тогда далеко не продвинулись в изучении "Капитала". Зато меня очень заинтересовала проблема работы, труда, как в той цитате с вампирами. Сколько вообще нужно работать и сколько получать? Кто реально получает прибыль, когда кто-то другой работает? Маркс утверждает, что мы все работаем больше, чем необходимо, потому что капитализму необходимо, чтобы где-то рос капитал. И это вопрос даже не экономики, а этики. Справедливо ли, что мы читаем книги, а в это время кто-то выполняет тяжелую физическую работу?
- И ты показываешь это аристократическое общество читателей книг на немецкой Балтике. Похоже на персонажей чеховских пьес, "Вишневый сад" какой-нибудь.
- Проблема в том, что мне эта жизнь тоже нравится. Я считаю, что прекрасно целый день лежать на кушетке в саду и читать Пруста. Вопрос в том, почему это доступно только избранным, в этом всем есть фундаментальная несправедливость. В фильме есть герой, слуга, который думает, что если он будет много читать, то это поможет ему совершить восхождение по социальной лестнице. Но у него нет времени, и во время чтения Пруста он просто засыпает после того, как убрал весь дом и перемыл всю посуду.
- Фильм снимался и в России, там есть сцены, где ты смешиваешь реальности: дома XIX века и современные спортивные площадки.
- Мы сразу решили делать не исторический фильм, а историческую фантазию с вкраплением современности. Спортивная площадка, о который ты говоришь, - там весь двор выкрашен красной краской, это меня восхитило с визуальной точки зрения. И одновременно это двор здания, где располагался ВХУТЕМАС - советская авангардная школа искусств, и там все так ярко раскрашено, будто специально. Даже граффити замазаны краской, которая не совпадает с краской стен. То есть двор конструктивистской школы выглядит как конструктивистская картина! Или мы снимали на Пушкинской площади в Москве: там стоит здание "Известий" из двадцатых годов, памятник Пушкину из сталинского времени, новое здание "Известий" из брежневской эпохи и разъезжают современные "яндекс-такси". Все эпохи, которые прошли с того времени, о котором мы рассказываем, соединились в одном кадре.
- В твоем фильме беженец из СССР встречает развращенный капиталистический Запад. Сейчас, похоже, все наоборот - ты, несколько наивный левый интеллектуал, едешь в Россию и встречаешь там реальный жесткий капитализм. Ты говоришь "несправедливость", а тебе отвечают "надо просто зарабатывать бабки". Никто из моих друзей в России не читал "Капитал" в марксистском кружке.
- Ну, конечно, я смотрю на все это со стороны. Это фильм не о России, это фильм о немецких фантазиях, связанных с СССР. Как объединить правильную теорию и реальный исторический опыт в том же СССР, который дискредитировал эту правильную теорию? То есть я произвожу не наивную марксистую пропаганду, меня интересуют герои, которые задают вопросы. Мой главный герой, Левушка, это человек, который разочаровался в социализме. С самого начала идеалы оказываются сломаны.
29 апреля фильм еще раз покажут в Москве в кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи. В этом году он выйдет в большой прокат в России.
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Автор: Элла Володина