Украинский портовый город на Азовском море. Во время войны, развязанной Россией, защитники блокированного оккупантами Мариуполя героически держат оборону почти два месяца.

Весной 2014 года во время боевых действий против донбасских сепаратистов армия Украины и добровольцы сумели отбить этот важный порт на Азовском море. Восемь следующих лет до российской агрессии Мариуполь, в котором находятся два металлургических завода, в том числе комбинат "Азовсталь", и машиностроительное предприятие "Азовмаш", жил мирной жизнью.