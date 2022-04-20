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Мариуполь

Украинский портовый город на Азовском море. Во время войны, развязанной Россией, защитники блокированного оккупантами Мариуполя героически держат оборону почти два месяца.

Весной 2014 года во время боевых действий против донбасских сепаратистов армия Украины и добровольцы сумели отбить этот важный порт на Азовском море. Восемь следующих лет до российской агрессии Мариуполь, в котором находятся два металлургических завода, в том числе комбинат "Азовсталь", и машиностроительное предприятие "Азовмаш", жил мирной жизнью.

Фотохроника войны в Украине - 20 апреля

Фотохроника войны в Украине - 20 апреля 20.04.2022

Харьков и Краматорск после обстрелов, похороны матери и двух сыновей в Буче, работа саперов, хлеб с тризубом, пасхальные яйца в подвале, поезд солидарности в Японии.
Фотохроника войны в Украине - 19 апреля

Фотохроника войны в Украине - 19 апреля 19.04.2022

Дети посреди войны, около линии фронта в Николаевской области, Харьков и Львов после обстрелов, эвакуация из хосписа, как покупают почтовые марки с кораблем.
Фотохроника войны в Украине - 18 апреля

Фотохроника войны в Украине - 18 апреля 18.04.2022

Обстрелы Львова, погибшие и раненые в Харькове, Вербное воскресенье в Буче, эксгумации в Микуличах, футболки с кораблем, благотворительный вечер в Монако.
Украинские беженцы в Молдове: Помогаю, потому что сама мать

Украинские беженцы в Молдове: "Помогаю, потому что сама мать" 18.04.2022

После начала войны России против Украины Молдова приняла сотни тысяч беженцев. 95 процентов беженцев из Украины в Молдове живут в семьях. DW встретилась с некоторыми из них.

Фотохроника войны в Украине - 15 апреля

Фотохроника войны в Украине - 15 апреля 15.04.2022

Эксгумации, похороны, свежие могилы. Костер на балконе в Мариуполе. Дети в палате интенсивной терапии в Днепре. В Одессе снимают "Москву". Оркестр репетирует парад.
Владимир Кличко о войне в Украине: Мы готовы ко всему

Владимир Кличко о войне в Украине: Мы готовы ко всему 14.04.2022

Что происходит в Киеве, как ФРГ помогает Украине и как украинцы защищают свою страну, рассказал в интервью DW Владимир Кличко, брат мэра Киева и участник сил теробороны Украины.
Россию обвиняют в геноциде в Украине: что говорят юристы

Россию обвиняют в геноциде в Украине: что говорят юристы 11.04.2022

Политики в Украине и мире называют действия войск РФ геноцидом против украинцев. Среди примеров - убийства гражданских в Буче и блокада Мариуполя. DW спросила у немецких юристов, возможно ли доказать это в суде.
Красный Крест: Мы будем пытаться попасть в заблокированный Мариуполь

Красный Крест: Мы будем пытаться попасть в заблокированный Мариуполь 05.04.2022

Красный Крест не оставляет попыток эвакуировать людей из Мариуполя и хочет проверить условия содержания военнопленных. DW поговорила с представителем МККК в Украине Александром Власенко.
Фотохроника войны в Украине - 05 апреля

Фотохроника войны в Украине - 05 апреля 05.04.2022

Братская могила в Мотыжине, убитые жители в Буче, разрушенная "Мрия" в Гостомеле, осажденный Мариуполь, предупреждение о минах на пляже в Одессе, акции протеста и беженцы.

Украинские церкви и храмы. Разрушения и следы войны (фотогалерея)

Украинские церкви и храмы. Разрушения и следы войны (фотогалерея) 02.04.2022

Фотографии пострадавших церквей из городов и сел Украины: Лукьяновки, Мариуполя, Ясногородки, Волновахи, Малина, Рудницкого и Харькова.
Марилуизе Бек: Если не бороться против войны - она придет к тебе

Марилуизе Бек: Если не бороться против войны - она придет к тебе 01.04.2022

Побывав в Киеве, бывшая депутат бундестага от партии "зеленых" Марилуизе Бек призывает помочь закрыть небо Украины от ракет и самолетов РФ и поддерживает идею эмбарго на поставки российских энергоносителей.
Фотохроника войны в Украине - 31 марта

Фотохроника войны в Украине - 31 марта 31.03.2022

Кирпичная печь посреди развалин, похороны семьи в Краматорске, фотографии из Мариуполя, Броваров, Ясногородки и Одессы, где дали имена двум дельфинам: Украина и Victory.
Офис Зеленского о месяце войны: российский план нападения провалился

Офис Зеленского о месяце войны: российский план нападения провалился 29.03.2022

Украина продолжает отражать нападение войск России, начавшееся 24 февраля. О ситуации спустя более месяца после вторжения DW рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Украинский генерал: Дайте вывезти из Мариуполя детей - и я сдамся в плен

Украинский генерал: Дайте вывезти из Мариуполя детей - и я сдамся в плен 25.03.2022

Интервью DW с близким к полку "Азов" украинским генералом Вячеславом Аброськиным, который предложил сдаться в плен российским войскам в обмен на возможность спасти детей из осажденного Мариуполя.

Мариуполь - ад на земле: рассказы горожан, которым удалось покинуть город (25.03.2022) 25.03.2022

Те, кому удалось покинуть Мариуполь, рассказывают о жизни в городе, о том, где можно было достать еду и как они уезжали из города.
Терабайты против бомб: как айтишники защищают памятники культуры Украины

Терабайты против бомб: как айтишники защищают памятники культуры Украины 24.03.2022

Волонтеры из международного проекта "Спасти украинское культурное наследие онлайн" пытаются сохранить находящиеся из-за войны под угрозой уничтожения культурные ценности, архивируя их в цифровом виде.
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