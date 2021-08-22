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Бум внутреннего туризма, быстрый рост ВВП, прагматизм и реформы: бывший глава ЕЦБ Марио Драги всего за полгода добился на посту итальянского премьер-министра впечатляющих успехов.
В ходе беседы по телефону Меркель, Макрон, Джонсон и Драги согласовали вопросы сотрудничества при эвакуации граждан из Афганистана и координации авиарейсов в эту страну.
Правительство Италии выделяет 32 млрд евро на поддержку экономики, социального сектора и системы здравоохранения для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Нижняя палата парламента Италии выразила доверие кабмину, сформированному экс-главой ЕЦБ Марио Драги. Это положило конец политическому кризису в стране на фоне пандемии.
Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги принял на себя руководство страной, чтобы вывести ее из правительственного кризиса.
Преемница Марио Драги намерена поддерживать в еврозоне стабильные цены. Кандидатуру Кристин Лагард утвердили на саммите Евросоюза в Брюсселе.
Кристин Лагард выдвинута на пост председателя ЕЦБ министрами финансов стран Евросоюза. Окончательное решение по ее кандидатуре будет принято на саммите ЕС в октябре.
Европейский центробанк сообщил о сохранении основных процентных ставок до конца 2019 года и возобновлении программы долгосрочного рефинансирования кредитов для банков.
Руководство ЕЦБ подтвердило намерение сохранять ключевые ставки неизменными как минимум до конца лета 2019 года. Выкуп облигаций в рамках программы количественного смягчения планируется завершить к концу 2018 года.
Новое правительство в Риме должно прекратить ставить под вопрос общеевропейскую валюту, заявил Марио Драги.
В еврозоне хотят вернуться к нейтральной денежной политике. Учетные ставки, однако, ЕЦБ оставит на нуле еще минимум год. DW - с вопросами и ответами о смене вех в европейских финансах.
Политика нулевой ставки рефинансирования в еврозоне продолжается. Инфляция медленно растет, но, по прогнозу ЕЦБ, желанных темпов не достигнет до 2020 года.
Продлив на 9 месяцев программу скупки гособлигаций, ЕЦБ решил уменьшить в два раза ее объемы. С января по сентябрь 2018 года планируется ежемесячно покупать ценные бумаги на 30 млрд евро, а не 60 млрд, как сейчас.
Рекордно низкая ключевая ставка рефинансирования в еврозоне не будет повышена еще продолжительное время, заявил Марио Драги. Уровень инфляции в ближайшие годы не превысит 1,5%.
Международные инвесторы отреагировали на обострение геополитической ситуации в Восточной Азии нетрадиционно: в поисках "тихой гавани" они скупали не доллары, а европейскую валюту.
Курс европейской валюты к доллару достиг максимума за год. Это связано с оптимистичными высказываниями главы ЕЦБ и пессимистичными прогнозами в США.
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