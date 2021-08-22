Марио Драги

ЕЦБ сокращает вдвое объемы закупок гособлигаций

Продлив на 9 месяцев программу скупки гособлигаций, ЕЦБ решил уменьшить в два раза ее объемы. С января по сентябрь 2018 года планируется ежемесячно покупать ценные бумаги на 30 млрд евро, а не 60 млрд, как сейчас.