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Марио Драги

FILE PHOTO: An Italian flag flies over the Quirinale Palace in Rome, Italy, January 26, 2021. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo

Ренессанс в Италии: "Супер Марио" превращает ее в мотор экономики ЕС 22.08.2021

Бум внутреннего туризма, быстрый рост ВВП, прагматизм и реформы: бывший глава ЕЦБ Марио Драги всего за полгода добился на посту итальянского премьер-министра впечатляющих успехов.
20.09.2019, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht beim Treffen des Koalitionsausschuss zum Klima im Kanzleramt auf dem Balkon und telefoniert. Rechts CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

Меркель обсудила с лидерами стран ЕС эвакуацию людей из Афганистана 17.08.2021

В ходе беседы по телефону Меркель, Макрон, Джонсон и Драги согласовали вопросы сотрудничества при эвакуации граждан из Афганистана и координации авиарейсов в эту страну.
Italy's Prime Minister, Mario Draghi speaks during a press conference following a Cabinet meeting in Rome, Friday, March 19, 2021. (Alberto Pizzoli/Pool photo via AP))

Италия приняла многомиллиардный антикризисный пакет 20.03.2021

Правительство Италии выделяет 32 млрд евро на поддержку экономики, социального сектора и системы здравоохранения для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Italian outgoing Premier Giuseppe Conte hands over the cabinet minister bell to new Premier Mario Draghi, during the handover ceremony at Chigi Palace Premier's office, in Rome, Italy February 13, 2021. Andrew Medichini/Pool via REUTERS

Драги преодолел последнее препятствие для вступления на пост премьера Италии 18.02.2021

Нижняя палата парламента Италии выразила доверие кабмину, сформированному экс-главой ЕЦБ Марио Драги. Это положило конец политическому кризису в стране на фоне пандемии.
Italiens designierter Regierungschef Mario Draghi setzt seinen Mund-Nasen-Schutz auf, nachdem er zu den Journalisten nach einem Treffen mit Italiens Präsidenten Mattarella im Präsidentenpalast gepsprochen hat. Der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, will neuer Ministerpräsident Italiens werden. Draghi soll am Samstagmittag in seinem neuen Amt vereidigt werden. +++ dpa-Bildfunk +++

Марио Драги принес присягу в качестве премьера Италии 13.02.2021

Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги принял на себя руководство страной, чтобы вывести ее из правительственного кризиса.
Christine Lagarde, the next president of the European Central Bank, speaks to the European Parliament's Economic and Monetary Affairs Committee in Brussels, Belgium September 4, 2019. REUTERS/Francois Lenoir

Экс-глава МВФ Лагард утверждена на пост главы Европейского центробанка 18.10.2019

Преемница Марио Драги намерена поддерживать в еврозоне стабильные цены. Кандидатуру Кристин Лагард утвердили на саммите Евросоюза в Брюсселе.
International Monetary Fund (IMF) managing Director Christine Lagarde speaks during a press conference during an Eurogroup meeting at the EU headquarters in Luxembourg on June 13, 2019. (Photo by JOHN THYS / AFP) (Photo credit should read JOHN THYS/AFP/Getty Images)

Глава МВФ Лагард номинирована на пост председателя Европейского Центробанка 09.07.2019

Кристин Лагард выдвинута на пост председателя ЕЦБ министрами финансов стран Евросоюза. Окончательное решение по ее кандидатуре будет принято на саммите ЕС в октябре.
The headquarters of the European Central Bank (ECB), where was taking place a meeting of the bank's Governing Council, is pictured in Frankfurt am Main, western Germany, on January 24, 2019. - The European Central Bank (ECB) is due to announce the outcome of its latest monetary policy gathering. (Photo by Daniel ROLAND / AFP) (Photo credit should read DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images)

ЕЦБ снизил прогноз роста экономики еврозоны 07.03.2019

Европейский центробанк сообщил о сохранении основных процентных ставок до конца 2019 года и возобновлении программы долгосрочного рефинансирования кредитов для банков.
ARCHIV - Eine Schild mit der Aufschrift European Central Bank - Eurosystem ist am 07.03.2017 vor der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main (Hessen) zu sehen. Das Bundesverfassungsgericht schaltet nach mehreren Klagen gegen die milliardenschweren Staatsanleihenkäufe durch die EZB den Europäischen Gerichtshof (EuGH) ein, wie am 15.08.2017 in Karlsruhe mitgeteilt wurde. Foto: Arne Dedert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Европейский Центробанк сохранил основные процентные ставки 25.10.2018

Руководство ЕЦБ подтвердило намерение сохранять ключевые ставки неизменными как минимум до конца лета 2019 года. Выкуп облигаций в рамках программы количественного смягчения планируется завершить к концу 2018 года.
The President of the European Central Bank (ECB) Mario Draghi gives a press conference following the meeting of the Governing Council of the European Central Bank in Riga, Latvia, June 14, 2018. - The euro fell against the dollar after the European Central Bank said it expected interest rates to remain at their current record lows until well into 2019. (Photo by Ilmars ZNOTINS / AFP) (Photo credit should read ILMARS ZNOTINS/AFP/Getty Images)

Глава ЕЦБ призвал Италию смягчить тон в бюджетном конфликте с ЕС 13.10.2018

Новое правительство в Риме должно прекратить ставить под вопрос общеевропейскую валюту, заявил Марио Драги.
The President of the European Central Bank (ECB) Mario Draghi gives a press conference following the meeting of the Governing Council of the European Central Bank in Riga, Latvia, June 14, 2018. - The euro fell against the dollar after the European Central Bank said it expected interest rates to remain at their current record lows until well into 2019. (Photo by Ilmars ZNOTINS / AFP) (Photo credit should read ILMARS ZNOTINS/AFP/Getty Images)

ЕЦБ меняет денежную политику: последствия для еврозоны 15.06.2018

В еврозоне хотят вернуться к нейтральной денежной политике. Учетные ставки, однако, ЕЦБ оставит на нуле еще минимум год. DW - с вопросами и ответами о смене вех в европейских финансах.
26.10.2017 *** European Central Bank (ECB) President Mario Draghi holds a news conference following the governing council's interest rate decision at the ECB headquarters in Frankfurt, Germany, October 26, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

ЕЦБ сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне 14.12.2017

Политика нулевой ставки рефинансирования в еврозоне продолжается. Инфляция медленно растет, но, по прогнозу ЕЦБ, желанных темпов не достигнет до 2020 года.

26.10.2017 *** European Central Bank (ECB) President Mario Draghi holds a news conference following the governing council's interest rate decision at the ECB headquarters in Frankfurt, Germany, October 26, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

ЕЦБ сокращает вдвое объемы закупок гособлигаций 26.10.2017

Продлив на 9 месяцев программу скупки гособлигаций, ЕЦБ решил уменьшить в два раза ее объемы. С января по сентябрь 2018 года планируется ежемесячно покупать ценные бумаги на 30 млрд евро, а не 60 млрд, как сейчас.
Mario Draghi, President of the European Central Bank (ECB) , addresses the media during his monthly news conference in Frankfurt, March 7, 2013. Draghi announced that the ECB leaves the interest rates unchanged. REUTERS/Kai Pfaffenbach (GERMANY - Tags: BUSINESS)

ЕЦБ планирует надолго сохранить низкую процентную ставку 14.10.2017

Рекордно низкая ключевая ставка рефинансирования в еврозоне не будет повышена еще продолжительное время, заявил Марио Драги. Уровень инфляции в ближайшие годы не превысит 1,5%.
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Взлет евро на фоне пролета северокорейской ракеты 29.08.2017

Международные инвесторы отреагировали на обострение геополитической ситуации в Восточной Азии нетрадиционно: в поисках "тихой гавани" они скупали не доллары, а европейскую валюту.
ILLUSTRATION - Euromünzen liegen am Montag (08.08.2011) in Düsseldorf auf einer Dollarnote. Nervöser Handel nach Abstufung der USA prägte das Geschehen an der Frankfurter Börse bis zum Mittag. Foto: Federico Gambarini dpa/lnw (zu dpa 0616 vom 08.08.2011)

Евро взлетел благодаря Драги и частично из-за Трампа 28.06.2017

Курс европейской валюты к доллару достиг максимума за год. Это связано с оптимистичными высказываниями главы ЕЦБ и пессимистичными прогнозами в США.

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