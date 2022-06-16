Европейский квартет в Киеве: безоговорочная поддержка Украины на пути в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в четверг, 16 июня, посетили Киев с долгожданным визитом. Уже в столице Украины к ним присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис. Визит состоялся в преддверии саммита ЕС, запланированного на 23-24 июня. На нем, как ожидается, должно быть принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. А в Мадриде 29-30 июня пройдет саммит НАТО, на котором, очевидно, будут говорить о дальнейшей военной помощи Украине со стороны членов Альянса.

Четыре европейских лидера осудили российскую войну в Украине, заявили о поддержке Киева в его европейских стремлениях, подтвердили предоставление украинской армии ранее обещанного тяжелого оружия и выдвинули новые инициативы по разблокированию экспорта украинского зерна.

Потрясающие руины Ирпеня

Как только в прессе появились первые фото ночной поездки Шольца, Макрона и Драги в поезде, следовавшего в Киев из польского Жешува, многие украинские пользователи соцсетей сразу же отреагировали ироническими мемами, подпитывая распространенные в Украине упреки в адрес Запада в нерешительности.

Драги, Макрон и Шольц в поезде на пути в Киев

Вместе с Йоханнисом, который присоединился к западноевропейскому трио на киевском вокзале, политики выехали в пригород Киева Ирпень, который до сих пор оправляется от последствий оккупации российскими войсками. Как только кортеж отправился в путь, в Киеве взвыли сирены воздушной тревоги, объявленной ​​в большинстве областей Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что увиденные в Ирпене разрушения "многое говорят о жестокости российской агрессивной войны, нацеленной сугубо на разрушение и на захват". "Жестокие разрушения в этом городе напоминают о том, что война должна закончиться", - написал он позже в Twitter.

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил "варварство" действий российских военных в городе и заявил, что их действия имеют признаки военных преступлений. По его словам, Украина "должна сопротивляться и победить". Отвечая на вопросы журналистов о его предыдущих призывах "не унижать Путина", которые подвергли сильной критике в Украине, Макрон заверил в приверженности его государства поддержке Киева и приветствовал украинский героизм в борьбе с российским "варварством". "Франция была рядом с Украиной с первого дня... Мы рядом с украинцами без двусмысленности", - сказал французский лидер. А итальянский премьер Драги пообещал "отстроить все", что было уничтожено российскими военными. "Они разрушили детские сады, они разрушили детские площадки. Все будет восстановлено", - заявил он. Европейские политики также пообщались с местными жителями.

Переговоры на фоне воздушной тревоги

После возвращения в Киев европейский квартет провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Несмотря на постоянное чувство военной опасности в столице Украины, пресс-конференция по их итогам проходила на лужайке у официальной президентской резиденции - Мариинского дворца.

Пресс-конференция по итогам переговоров

Во время пресс-конференции снова, во второй раз в этот день, прозвучали сирены воздушной тревоги, но в бункер никто так и не ушел. В своих выступлениях европейские лидеры заявили о безусловной поддержке предоставлению Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, что явилось главной новостью визита. Со своей стороны, президент Зеленский, выглядевший уставшим и не слишком энергичным, поблагодарил европейских лидеров за визит, назвал эту встречу исторической и принял приглашение Шольца принять участие в саммите G7.

Чего в Украине так и не дождались от европейских гостей, так это обещаний ускорить и увеличить масштаб военной помощи, в которой так нуждаются украинские войска. Олаф Шольц лишь подтвердил приверженность озвученным ранее решениям по поставке Киеву самоходных гаубиц и зенитных установок. "Германия нарушила свою государственную традицию, мы стали поставлять Украине оружие, и мы будем делать это и дальше, пока Украина в этом будет нуждаться", - заявил Шольц. Сходные заверения прозвучали и из уст Эмманюэля Макрона. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Украина могла сама выбирать свою судьбу, сама делать выбор. Украина будет решать, в какой момент прекращать войну, в какой момент садиться за стол переговоров", - добавил он.

В ходе пресс-конференции стала понятна цель участия в этом визите европейских лидеров президента Румынии Клауса Йоханниса. Именно эта страна должна играть ключевую роль в экспорте украинского зерна по железной дороге и речным сообщением по Дунаю с последующим вывозом на мировые рынки через румынский порт Констанца. Главы же правительств Германии и Италии, а также президент Франции пообещали поддержку реализации этих планов. "Во избежание кризиса мы должны обеспечить транспортировку зерна. Россия, к сожалению, не идет навстречу. Мы должны действовать все вместе, все европейцы", - отметил премьер Италии Марио Драги.

Знак потепления отношений Киева с Берлином

Визит немецкого канцлера Шольца в Киев стал дополнительным знаком потепления в украинско-немецких отношениях, омраченных некоторое время назад отказом украинской стороны принять в апреле президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier).

Зеленский и Щольц: потепление в отношениях Киева и Берлина

"Все нормально, мы двигаемся вперед в правильном направлении, и сегодняшний визит канцлера в Украину очень важен", - сказал в интервью DW министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он приветствовал "сдвиг позиции Германии по вопросу о статусе кандидата (Украины в члены ЕС. - Ред.)", назвав его "переломным моментом". "Это не только сигнал Украине, это также сигнал всем скептикам в Евросоюзе", - заявил Кулеба. По его словам, теперь никто в ЕС не сможет рассчитывать на скепсис Берлина по этому вопросу, следовательно, "они не смогут спрятаться за его спиной".

Смотрите также:

Какое оружие получает Украина от Запада Очередной самолет с военной помощью Украине С момента начала вторжения России в Украину поставки вооружений Киеву осуществили уже более двух десятков государств - от Австралии до США. И речь не только об амуниции, стрелковом и нелетальном оружии, но и о тяжелых системах и бронетехнике. DW - о некоторых из них.

Какое оружие получает Украина от Запада Буксируемая гаубица М777 Разработанная в Великобритании гаубица калибра 155-мм была принята на вооружение в 2005 году, а ее первое боевое применение состоялось в войне в Афганистане. Может стрелять управляемыми снарядами, эффективная дальность стрельбы достигает 40 км. В интенсивном режиме в состоянии произвести до 5 выстрелов в минуту. Впервые о поставках М777 Украине было объявлено 13 апреля.

Какое оружие получает Украина от Запада Танки Т-72 Самый массовый танк второго поколения был принят на вооружение в Советском Союзе в 1973 году. Только в СССР и России было произведено более 30 тыс. этих танков. Различные их модификации выпускались в Югославии, Польше, Чехословакии, Индии. До сих пор используется армиями четырех десятков государств. С начала войны Украина получила от Польши, Словении и Чехии около 300 танков Т-72.

Какое оружие получает Украина от Запада Реактивная система залпового огня БМ-21 Принята на вооружение в СССР в 1963 году и используется до сих пор. Залп - 40 снарядов, наибольшая дальность стрельбы - 42 км. РСЗО стоит на вооружении нескольких десятков государств Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. В апреле 2022 года стало известно о том, что Польша передала Украине 20 подобных систем.

Какое оружие получает Украина от Запада Зенитно-ракетный комплекс С-300 Поставленный на боевое дежурство в СССР в 1979 году зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 способен поражать баллистические и аэродинамические цели на различных высотах и на дальности до 200 км. Предназначен для защиты крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления. В апреле о поставках С-300 Украине заявила Словакия

Какое оружие получает Украина от Запада Самонаводящиеся ракеты класса "воздух-земля" Brimstone Разработанные для британских ВВС высокотехнологичные ракеты Brimstone были поставлены на вооружение в 2005 году. Активная радиолокационная головка самонаведения позволяет с большой точностью поражать движущиеся цели, а тандемный принцип устройства боевой части эффективен против современных типов брони. На фото - британский самолет Eurofighter Typhoon с ракетами Brimstone.

Какое оружие получает Украина от Запада Самоходная артиллерийская установка PzH 2000 Немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ) PzH 2000 представляет собой одну из самых современных САУ в мире, сочетающую в себе живучесть, мобильность и высокую скорострельность. В боекомплекте 60 снарядов. Дальность стрельбы - до 50 км. 3 мая газета Die Welt сообщила о готовности ФРГ передать Украине 7 гаубиц PzH 2000.

Какое оружие получает Украина от Запада Реактивная система залпового огня RM-70 Vampire Модернизированный вариант чехословацкой версии советской реактивной системы залпового огня "Град". Может использоваться также для дистанционного минирования местности. Снабжена бронированной кабиной для защиты экипажа и цифровой системой управления огнем, что позволяет уменьшить время от обнаружения цели до ее уничтожения. Более 20 подобных установок Чехия передала Украине в середине апреля.

Какое оружие получает Украина от Запада Буксируемая гаубица FH70 Совместный проект ФРГ, Великобритании и Италии. В сравнении с М777 FH70 - устаревшая артиллерийская система, но за счет автоматизированной загрузки снарядов может делать выстрелы каждые 10 секунд. Максимальная эффективная дальность стрельбы порядка 30 км. До сих пор находится на вооружении армий Великобритании, Италии, ФРГ и ряда других стран. О передаче FH70 Украине объявила Италия.

Какое оружие получает Украина от Запада Боевые беспилотники Switchblade Принятый на вооружение в 2012 году тактический барражирующий боеприпас Switchblade предназначен для уничтожения живой силы и бронированных целей. США обещали передать Украине более 700 таких дронов. В мае появились первые свидетельства использования Switchblade украинскими военными. Кроме того, стало известно о готовности США передать Киеву 120 новейших тактических беспилотников Phoenix Ghost.

Какое оружие получает Украина от Запада Реактивная система залпового огня HIMARS Универсальная артиллерийская система на базе автомобиля. Может использовать шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Также может применяться для пуска зенитных ракет. Использовалась США в Афганистане и Сирии. О начале поставок HIMARS в Украину США объявили 22 апреля. Автор: Виталий Кропман

