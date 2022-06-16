Европейский квартет в Киеве: безоговорочная поддержка Украины на пути в ЕС

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Украина станет кандидатом в члены ЕС, получит оружие, ее зерно будет экспортироваться, а Киев и Берлин окончательно помирились. DW - о главных итогах визита в Украину Шольца, Драги, Макрона и Йоханниса.
Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в четверг, 16 июня, посетили Киев с долгожданным визитом. Уже в столице Украины к ним присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис. Визит состоялся в преддверии саммита ЕС, запланированного на 23-24 июня. На нем, как ожидается, должно быть принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. А в Мадриде 29-30 июня пройдет саммит НАТО, на котором, очевидно, будут говорить о дальнейшей военной помощи Украине со стороны членов Альянса.
Четыре европейских лидера осудили российскую войну в Украине, заявили о поддержке Киева в его европейских стремлениях, подтвердили предоставление украинской армии ранее обещанного тяжелого оружия и выдвинули новые инициативы по разблокированию экспорта украинского зерна.
Как только в прессе появились первые фото ночной поездки Шольца, Макрона и Драги в поезде, следовавшего в Киев из польского Жешува, многие украинские пользователи соцсетей сразу же отреагировали ироническими мемами, подпитывая распространенные в Украине упреки в адрес Запада в нерешительности.
Вместе с Йоханнисом, который присоединился к западноевропейскому трио на киевском вокзале, политики выехали в пригород Киева Ирпень, который до сих пор оправляется от последствий оккупации российскими войсками. Как только кортеж отправился в путь, в Киеве взвыли сирены воздушной тревоги, объявленной в большинстве областей Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что увиденные в Ирпене разрушения "многое говорят о жестокости российской агрессивной войны, нацеленной сугубо на разрушение и на захват". "Жестокие разрушения в этом городе напоминают о том, что война должна закончиться", - написал он позже в Twitter.
Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил "варварство" действий российских военных в городе и заявил, что их действия имеют признаки военных преступлений. По его словам, Украина "должна сопротивляться и победить". Отвечая на вопросы журналистов о его предыдущих призывах "не унижать Путина", которые подвергли сильной критике в Украине, Макрон заверил в приверженности его государства поддержке Киева и приветствовал украинский героизм в борьбе с российским "варварством". "Франция была рядом с Украиной с первого дня... Мы рядом с украинцами без двусмысленности", - сказал французский лидер. А итальянский премьер Драги пообещал "отстроить все", что было уничтожено российскими военными. "Они разрушили детские сады, они разрушили детские площадки. Все будет восстановлено", - заявил он. Европейские политики также пообщались с местными жителями.
После возвращения в Киев европейский квартет провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Несмотря на постоянное чувство военной опасности в столице Украины, пресс-конференция по их итогам проходила на лужайке у официальной президентской резиденции - Мариинского дворца.
Во время пресс-конференции снова, во второй раз в этот день, прозвучали сирены воздушной тревоги, но в бункер никто так и не ушел. В своих выступлениях европейские лидеры заявили о безусловной поддержке предоставлению Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, что явилось главной новостью визита. Со своей стороны, президент Зеленский, выглядевший уставшим и не слишком энергичным, поблагодарил европейских лидеров за визит, назвал эту встречу исторической и принял приглашение Шольца принять участие в саммите G7.
Чего в Украине так и не дождались от европейских гостей, так это обещаний ускорить и увеличить масштаб военной помощи, в которой так нуждаются украинские войска. Олаф Шольц лишь подтвердил приверженность озвученным ранее решениям по поставке Киеву самоходных гаубиц и зенитных установок. "Германия нарушила свою государственную традицию, мы стали поставлять Украине оружие, и мы будем делать это и дальше, пока Украина в этом будет нуждаться", - заявил Шольц. Сходные заверения прозвучали и из уст Эмманюэля Макрона. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Украина могла сама выбирать свою судьбу, сама делать выбор. Украина будет решать, в какой момент прекращать войну, в какой момент садиться за стол переговоров", - добавил он.
В ходе пресс-конференции стала понятна цель участия в этом визите европейских лидеров президента Румынии Клауса Йоханниса. Именно эта страна должна играть ключевую роль в экспорте украинского зерна по железной дороге и речным сообщением по Дунаю с последующим вывозом на мировые рынки через румынский порт Констанца. Главы же правительств Германии и Италии, а также президент Франции пообещали поддержку реализации этих планов. "Во избежание кризиса мы должны обеспечить транспортировку зерна. Россия, к сожалению, не идет навстречу. Мы должны действовать все вместе, все европейцы", - отметил премьер Италии Марио Драги.
Визит немецкого канцлера Шольца в Киев стал дополнительным знаком потепления в украинско-немецких отношениях, омраченных некоторое время назад отказом украинской стороны принять в апреле президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier).
"Все нормально, мы двигаемся вперед в правильном направлении, и сегодняшний визит канцлера в Украину очень важен", - сказал в интервью DW министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он приветствовал "сдвиг позиции Германии по вопросу о статусе кандидата (Украины в члены ЕС. - Ред.)", назвав его "переломным моментом". "Это не только сигнал Украине, это также сигнал всем скептикам в Евросоюзе", - заявил Кулеба. По его словам, теперь никто в ЕС не сможет рассчитывать на скепсис Берлина по этому вопросу, следовательно, "они не смогут спрятаться за его спиной".
Смотрите также: