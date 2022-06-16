Немецкие СМИ: Европейская перспектива для Украины без оружия ничего не стоит

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Немецкая пресса оценила жест лидеров ФРГ, Франции и Италии, поддержавших в Киеве перспективу вступления Украины в ЕС. Однако без помощи оружием это не более чем красивый символ, предостерегают обозреватели.
Справа налево: канцлер ФРГ Шольц, президент Франции Макрон, президент Украины Зеленский, премьер-министр Италии Драги и президент Румынии Йоханнис на пресс-конференции в Киеве
Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги и присоединившегося к ним президента Румынии Клауса Йоханниса в Киев - впервые с начала войны в Украине - 17 июня стал основной темой всех ведущих немецких СМИ.
Главным итогом визита пресса считает готовность трех наиболее влиятельных европейских политиков предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. При этом немецкие журналисты подчеркивают: без дальнейших поставок тяжелых вооружений, необходимых Украине для победы в войне с Россией, предоставление этого статуса может стать не более чем символическим жестом.
"Признание кандидатом на вступление в ЕС повысит боевой дух украинцев. Но поднятие флага Европы над Киевом само по себе не заставит Кремль отступать", - пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер (Berthold Kohler). Более того - статус кандидата еще вовсе не означает скорого принятия в ряды ЕС: "Больше, чем обычную для всех кандидатов процедуру вступления, ЕС предложить не может. Даже для этой измученной страны не должно быть послаблений в вопросе критериев вступления, которые приходится выполнять всем кандидатам. В особенности с учетом конфронтации с Путиным ЕС не должен давать ослабить себя, принимая в свой состав страны, которые не готовы к вступлению", - объясняет автор комментария "Один лишь голубой флаг не заставит Путина отступить".
По его словам, подобный шаг "выставил бы дураками народы тех государств, которые не первый год проводят реформы, необходимые для вступления в ЕС". "Обиженные европейские страны Москва ждет с распростертыми объятиями", - предостерегает журналист.
Но голубое полотно Евросоюза "действует на Путина как красная тряпка", уверен Бертольд Колер - ведь первая агрессия России против Украины в 2014 году стала результатом того, что Киев готовился подписать соглашение об ассоциации с ЕС.
"Украина должна иметь возможность защищаться от российской агрессии военными средствами. Для этого ей нужны западное оружие и боеприпасы, причем намного больше, чем три системы залпового огня, которые не просто так называют залповыми, - по аналогии с залпами обещаний отправить их Киеву со стороны Берлина, который все никак не перешагнет через собственную тень, чтобы, наконец, поставить тяжелые вооружения", - считает обозреватель FAZ.
Еще жестче высказывается журналист еженедельника Focus Ульрих Райц (Ulrich Reitz). "Четыре президента обеспечили абсолютный минимум. Простое соображение делает это очевидным: если бы четыре главы государств и правительств не предоставили Украине хотя бы статус кандидата в члены ЕС, они с тем же успехом могли бы потребовать ее капитуляции перед Россией", - пишет обозреватель в комментарии "Реакция Путина показывает, насколько дешевым на самом деле является предложение Шольца для Украины".
Но неизвестно, сколько лет пройдет, прежде чем Украина станет членом Европейского Союза, Сербия, к примеру, ждет своего вступления в ЕС уже 20 лет, напоминает Ульрих Райц.
"Без оружия этот статус - ничто. Без военного успеха перспектива членства Украины в Европейском Союзе - не более чем пустой звук. И исходя из этого, Олаф Шольц ничего не привез в Украину, вопреки грандиозным обещаниям, которые он давал перед поездкой.
Достаточно сравнить - даже объявленные - поставки оружия из Германии со списком, который Украина недавно опубликовала как минимально необходимый. Есть много бюрократических и некоторые фундаментальные политические причины для немецкой нерешительности. Но в итоге то, что поставляют немцы, остается фарсом", - полагает комментатор еженедельника Focus.
Автор комментария "Тройка политиков-реалистов привезла Зеленскому не только приятные слова", опубликованного в газете Die Welt, не исключает, что европейские гости за закрытыми дверями призывали Зеленского в ближайшие месяцы начать переговоры с Россией и работать над мирным урегулированием конфликта. На это, по его словам, указывает и крайняя нерешимость важнейших европейских государств в вопросах поставки Киеву тяжелых вооружений, и мирный план выхода из конфликта, предложенный несколько недель назад Италией, и слова французcкого президента Эмманюэля Макрона о необходимости переговоров с Россией, сказанные им в Румынии накануне визита в Украину.
Тройка европейских лидеров, по мнению колумниста Кристофа Шильца (Christoph B. Schiltz), - это ядро "новой коалиции политиков-реалистов", выступающих за "прагматичное, быстрое и - по крайней мере с западной точки зрения - наиболее экономное мирное разрешение конфликта", но не отстаивающих "справедливость, укрепление безопасности в Европе и защиту свободы и основоположных принципов международного права". "Для украинского президента этот визит был не только радостным. Возможно, он станет для него началом кошмара", - допускает Кристоф Шильц.
Комментарий на сайте общественно-правового телеканала ZDF, в первую очередь, сравнивает ожидания от визита в Киев Олафа Шольца - как в Украине, так и в Германии - с итогами его поездки. Шольц стал жертвой собственных принципов, один из которых заключается в том, чтобы быть канцлером действий, а не символических жестов, считает журналист немецкого телеканала ZDF Тео Коль (Theo Koll). И вспоминает слова Шольца, сказанные им в середине мая.
Тогда немецкий канцлер, объясняя, почему медлит с визитом в Киев, сказал, что не хочет быть одним из тех, кто "ездит туда-сюда ради короткой фотосессии" - поездка, по его словам, должна быть связана с какими-то конкретными предложениями, и именно над этим правительство Германии сейчас работает.
Эта фраза немецкого канцлера подняла планку ожиданий от его визита в Украину - многие ждали от него более существенных "подарков", чем те, которые он привез. "Но багаж вышел сравнительно легким, состоявшим из политической символики под названием "статус кандидата". Что касается оружия, то канцлер заверил в продолжении поставок, но не взял на себя никаких конкретных новых обязательств", - говорится в комментарии "Шольц приехал в Киев налегке". И это было меньше, чем хотели украинцы, список желаний которых состоял из двух пунктов: статус кандидата и тяжелая военная техника.
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