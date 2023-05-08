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Марина Борисова
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Марина Борисова: избранные публикации
Разорвать Малевича? Русский авангард как проблема
Репин и Малевич - больше не русские художники? В Кельне открылась выставка, поднимающая и этот, и другие важные вопросы.
Культура
06.06.2023
6 июня 2023 г.
Что будет с Гете-Институтом в России и культурным обменом
Требование Кремля сократить немецкое присутствие влечет за собой радикальные последствия для культурного обмена.
Культура
01.06.2023
1 июня 2023 г.
Что берлинский музей сделал с георгиевской ленточкой
Музей Берлин-Карлсхорст после вторжения России в Украину изменил свое название и убрал российский флаг. Что еще?
Культура
08.05.2023
8 мая 2023 г.
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Марина Борисова: другие публикации
74-летняя монахиня-пивовар? В Германии бывает и такое
74-летняя монахиня-пивовар? В Германии бывает и такое
Сестра Дорис - единственная в Германии монахиня, которая служит богу и руководит пивоварней.
Культура
13 ч. назад
13 ч. назад
Шведская королева стала почетной гражданкой Гейдельберга
Шведская королева стала почетной гражданкой Гейдельберга
Королева Швеции Сильвия стала почетной гражданкой немецкого города, с которым ее связывает очень многое.
Стиль жизни
26.05.2023
26 мая 2023 г.
Так что же будет с "Троицей"? Интервью с экспертом
Так что же будет с "Троицей"? Интервью с экспертом
Кремль передает икону "Троица" РПЦ. В музейном сообществе критикуют это решение.
Культура
26.05.2023
26 мая 2023 г.
В Амстердаме запретили марихуану
В Амстердаме запретили марихуану
С 25 мая в районе "красных фонарей" больше нельзя курить марихуану. Штраф - 100 евро.
Культура
25.05.2023
25 мая 2023 г.
Чем опасны бьюти-фильтры
Чем опасны бьюти-фильтры
Они придают коже свежий вид, делают губы полнее, зубы - белее. Это игра с огнем, считают критики нового тренда.
Культура
22.05.2023
22 мая 2023 г.
Картину немецкого художника продали за 20,3 миллиона евро
Картину немецкого художника продали за 20,3 миллиона евро
Когда картины Герхарда Рихтера продаются на аукционе, сумма измеряется в миллионах.
Искусство
19.05.2023
19 мая 2023 г.
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