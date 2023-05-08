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Марина Борисова

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Марина Борисова: избранные публикации

Выставка "Украинский модернизм" в кельнском Музее Людвига открылась 3 июня 2023 года

Разорвать Малевича? Русский авангард как проблема

Репин и Малевич - больше не русские художники? В Кельне открылась выставка, поднимающая и этот, и другие важные вопросы.
Культура6 июня 2023 г.
Здание филиала Гете-Института в Москве

Что будет с Гете-Институтом в России и культурным обменом

Требование Кремля сократить немецкое присутствие влечет за собой радикальные последствия для культурного обмена.
Культура1 июня 2023 г.
Георгиевская лента

Что берлинский музей сделал с георгиевской ленточкой

Музей Берлин-Карлсхорст после вторжения России в Украину изменил свое название и убрал российский флаг. Что еще?
Культура8 мая 2023 г.
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Марина Борисова: другие публикации

Монахиня Дорис

74-летняя монахиня-пивовар? В Германии бывает и такое

74-летняя монахиня-пивовар? В Германии бывает и такое

Сестра Дорис - единственная в Германии монахиня, которая служит богу и руководит пивоварней.
Культура13 ч. назад
26 мая королева Швеции Сильвия стала почетной гражданкой Гейдельберга

Шведская королева стала почетной гражданкой Гейдельберга

Шведская королева стала почетной гражданкой Гейдельберга

Королева Швеции Сильвия стала почетной гражданкой немецкого города, с которым ее связывает очень многое.
Стиль жизни26 мая 2023 г.
Карикатура DW

Так что же будет с "Троицей"? Интервью с экспертом

Так что же будет с "Троицей"? Интервью с экспертом

Кремль передает икону "Троица" РПЦ. В музейном сообществе критикуют это решение.
Культура26 мая 2023 г.
Двое молодых людей курят на берегу канала в Амстердаме

В Амстердаме запретили марихуану

В Амстердаме запретили марихуану

С 25 мая в районе "красных фонарей" больше нельзя курить марихуану. Штраф - 100 евро.
Культура25 мая 2023 г.
Селфи

Чем опасны бьюти-фильтры

Чем опасны бьюти-фильтры

Они придают коже свежий вид, делают губы полнее, зубы - белее. Это игра с огнем, считают критики нового тренда.
Культура22 мая 2023 г.
Картина Герхарда Рихтера "4096 цветов"

Картину немецкого художника продали за 20,3 миллиона евро

Картину немецкого художника продали за 20,3 миллиона евро

Когда картины Герхарда Рихтера продаются на аукционе, сумма измеряется в миллионах.
Искусство19 мая 2023 г.
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