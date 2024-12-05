Книга Ангелы Меркель стала бестселлером на старте

Книга экс-канцлера ФРГ "Свобода" (Freiheit) поступила в продажу 26 ноября. И интерес к мемуарам Ангелы Меркель (Angela Merkel) у широкой общественности оказался чрезвычайно высоким.

Самый успешный старт в 2024 году

Ажиотаж вокруг этой книги, которая рассказывает о детстве в ГДР, деятельности в правительстве Гельмута Коля (Helmut Kohl) и других знаменательных этапах в политической карьере первой женщины на посту канцлера ФРГ, нашел выражение и в цифрах продаж. Уже сейчас можно сказать, что старт для мемуаров Ангелы Меркель оказался самым удачным: ни одна другая книга в этом году не имела подобного успеха в первую неделю после выхода на книжный рынок. Более 200 тысяч экземпляров было продано за первую неделю, сообщает еженедельник Der Spiegel в четверг, 5 декабря. Подчеркнем, что речь идет именно о показателях стартовой недели. В целом, по предварительным итогам годам, на немецком книжном рынке в лидерах продаж находятся другие книги.

Шквал комментариев интернет-пользователей

736 страниц Ангела Меркель написала вместе с Беатой Бауман (Beate Baumann), которая долгие годы сопровождала Меркель на ее пути. Внушителен не только объем, но и цена. Один экземпляр стоит 42 евро, что достаточно дорого для немецкого книжного рынка. Об этом пишет и один из интернет-пользователей в рецензиях на Amazоn.de. "Я очень разочарован. Меркель явно не хватает самокритики. Мне также хотелось бы больше анекдотов о ее коллегах-политиках, о том, какими она их узнала - в деталях. Интересно, но не захватывающе. К тому же слишком дорого за 42 евро", - указывает Йенс. Кстати, как обратили внимание немецкие СМИ n-tv и Bild, Amazon закрыл комментарии под книгой Ангелы Меркель.

Почему? Корпорация Amazon объясняет так: "К сожалению, мы не можем принимать отзывы об этом товаре". Это решение, возможно, обусловлено необычайно высокой активностью пользователей, оставляющих свои комментарии. Последний из них - от 5 декабря, написанный Таней Ламаак, лаконичен: "Очень хорошая биография". Бросается в глаза, что еще в первые дни после того, как книга появилась в продаже, комментарии были очень развернутыми - как положительные, так и отрицательные. Как только пользователи успели прочитать более 700 страниц за день, остается загадкой. Возможно, как предполагают многие эксперты, речь шла в данном случае об оценке Меркель и ее политического наследия, а далеко не самой книги. Мемуары должны появиться на книжных полках в 30 странах, от Китая до США, в том числе и в России.