Путин извинился перед Меркель за своего лабрадора

Путин извинился перед Меркель за своего лабрадора28 ноября 2024 г.
Президент России Владимир Путин публично извинился перед бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель за присутствие лабрадора по кличке Кони на одной из их встреч в Сочи в 2007 году. "Я ещё раз к ней обращаюсь и говорю: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе такую душевную боль. Наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения", - сказал Путин, комментируя по просьбе журналистов выдержки из мемуаров Меркель, в которых она описала тот случай.
Экс-канцлер ФРГ считает, что Путин сознательно впустил собаку, зная о ее страхе, ведь российская сторона была предварительно предупреждена об этом. Путин же утверждает, что не знал о страхе канцлера.
У Меркель никогда не было иллюзий насчет Путина
Как отметила Меркель в интервью еженедельнику Der Spiegel накануне официального представления ее мемуаров, у нее "никогда не было никаких иллюзий" насчет Путина. "У него всегда были диктаторские наклонности, меня часто возмущало его самодовольство", - указала экс-канцлер.
В 2016 году президент РФ рассказывал в интервью Bild, что уже извинился перед Меркель, однако этот эпизод не упоминается в мемуарах канцлера.
Лабрадор Кони присутствовала на разговоре российского президента с Меркель в сочинской резиденции "Бочаров ручей" в 2007 году. Как отмечал спецкор "Коммерсанта" Андрей Колесников, Меркель была сильно взволнована присутствием собаки. "Во время беседы Кони несколько раз <...> подходила к немецкому канцлеру. Ангела Меркель замирала и, казалось, переставала слышать российского президента, который был вынужден наконец схватить собаку за поводок и даже шлепнуть ее - но, кажется, поощрительно". Лабрадор Кони умерла в 2014 году.