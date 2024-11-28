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Путин извинился перед Меркель за своего лабрадора

Кирилл Шестаков
28 ноября 2024 г.

Собака по кличке Кони присутствовала на встрече Меркель и Путина в Сочи в 2007 году. Президент РФ извинился перед экс-канцлером и сказал, что не знал о ее страхе.

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Лабрадор Кони присутствовала на разговоре российского президента с Меркель в сочинской резиденции "Бочаров ручей" в 2007 году
Лабрадор Кони присутствовала на разговоре российского президента с Меркель в сочинской резиденции "Бочаров ручей" в 2007 годуФото: ITAR-TASS/imago images

Президент России Владимир Путин публично извинился перед бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель за присутствие лабрадора по кличке Кони на одной из их встреч в Сочи в 2007 году. "Я ещё раз к ней обращаюсь и говорю: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе такую душевную боль. Наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения", - сказал Путин, комментируя по просьбе журналистов выдержки из мемуаров Меркель, в которых она описала тот случай.

Экс-канцлер ФРГ считает, что Путин сознательно впустил собаку, зная о ее страхе, ведь российская сторона была предварительно предупреждена об этом. Путин же утверждает, что не знал о страхе канцлера.

У Меркель никогда не было иллюзий насчет Путина

Как отметила Меркель в интервью еженедельнику Der Spiegel накануне официального представления ее мемуаров, у нее "никогда не было никаких иллюзий" насчет Путина. "У него всегда были диктаторские наклонности, меня часто возмущало его самодовольство", - указала экс-канцлер.

В 2016 году президент РФ рассказывал в интервью Bild, что уже извинился перед Меркель, однако этот эпизод не упоминается в мемуарах канцлера.

Лабрадор Кони присутствовала на разговоре российского президента с Меркель в сочинской резиденции "Бочаров ручей" в 2007 году. Как отмечал спецкор "Коммерсанта" Андрей Колесников, Меркель была сильно взволнована присутствием собаки. "Во время беседы Кони несколько раз <...> подходила к немецкому канцлеру. Ангела Меркель замирала и, казалось, переставала слышать российского президента, который был вынужден наконец схватить собаку за поводок и даже шлепнуть ее - но, кажется, поощрительно". Лабрадор Кони умерла в 2014 году.

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