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Марина Барановская
Автор и редактор отдела политики и новостей русской редакции DW.
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Марина Барановская: избранные публикации
Научная библиотека в Херсоне разрушена российским обстрелом
В здании библиотеки имени Гончара в Херсоне после попадания ракеты начался пожар, сгорели ценные книги и документы.
Конфликты
12.11.2023
12 ноября 2023 г.
Украина пригрозила атаками на нефтегазовую инфраструктуру РФ
На усиление российских обстрелов украинской энергосети этой зимой Киев может ответить атаками на месторождения нефти РФ.
Конфликты
11.11.2023
11 ноября 2023 г.
Решение Еврокомиссии об Украине в ЕС. Что пишут немецкие СМИ
Немецкие СМИ достаточно сдержанно отнеслись к рекомендации Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Конфликты
09.11.2023
9 ноября 2023 г.
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Марина Барановская: другие публикации
ВОЗ заявила о потере связи с персоналом больницы Аль-Шифа
ВОЗ заявила о потере связи с персоналом больницы Аль-Шифа
ВОЗ обеспокоена судьбой медперсонала больницы Аль-Шифа в Газе. ЦАХАЛ отверг обвинения в атаке на больницу и ее осаде.
Конфликты
12.11.2023
12 ноября 2023 г.
Экс-генсек НАТО выдвинул план вступления Украины в альянс
Экс-генсек НАТО выдвинул план вступления Украины в альянс
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предлагает членство Украины в альянсе без ее территорий, оккупированных РФ.
Политика
12.11.2023
12 ноября 2023 г.
Саммит в Эр-Рияде осудил действия Израиля в секторе Газа
Саммит в Эр-Рияде осудил действия Израиля в секторе Газа
Участники саммита назвали действия Израиля "военными преступлениями", возложив на него ответственность за конфликт.
Политика
12.11.2023
12 ноября 2023 г.
В ФРГ в связи с атакой ХАМАС совершены 2700 преступлений
В ФРГ в связи с атакой ХАМАС совершены 2700 преступлений
Нападение ХАМАС на Израиль повлияло на рост антисемитских выступлений в ФРГ. Возросло число преступлений на этой почве.
Политика
11.11.2023
11 ноября 2023 г.
Израиль взял под контроль 11 форпостов ХАМАС в секторе Газа
Израиль взял под контроль 11 форпостов ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля уничтожила несколько объектов ХАМАС в Газе, в том числе тоннель и оружейные склады.
Конфликты
11.11.2023
11 ноября 2023 г.
Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами
Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами
Россия обстреляла Киев утром 11 ноября баллистическими ракетами, а до этого - дронами. Средства ПВО отразили атаку.
Политика
11.11.2023
11 ноября 2023 г.
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