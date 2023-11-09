  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси

Марина Барановская

Автор и редактор отдела политики и новостей русской редакции DW.

Пропустить раздел Марина Барановская: избранные публикации

Марина Барановская: избранные публикации

На здании городской администрации Херсона устанавливают флаг Украины

Научная библиотека в Херсоне разрушена российским обстрелом

В здании библиотеки имени Гончара в Херсоне после попадания ракеты начался пожар, сгорели ценные книги и документы.
Конфликты12 ноября 2023 г.
Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае после атаки беспилотных летательных аппаратов

Украина пригрозила атаками на нефтегазовую инфраструктуру РФ

На усиление российских обстрелов украинской энергосети этой зимой Киев может ответить атаками на месторождения нефти РФ.
Конфликты11 ноября 2023 г.
Солдат ВСУ едет на велосипеде на фоне флагов ЕС и Украины

Решение Еврокомиссии об Украине в ЕС. Что пишут немецкие СМИ

Немецкие СМИ достаточно сдержанно отнеслись к рекомендации Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Конфликты9 ноября 2023 г.
Пропустить раздел Марина Барановская: другие публикации

Марина Барановская: другие публикации

Больница Аль-Шифа в Газе, 10 ноября 2023 года

ВОЗ заявила о потере связи с персоналом больницы Аль-Шифа

ВОЗ заявила о потере связи с персоналом больницы Аль-Шифа

ВОЗ обеспокоена судьбой медперсонала больницы Аль-Шифа в Газе. ЦАХАЛ отверг обвинения в атаке на больницу и ее осаде.
Конфликты12 ноября 2023 г.
Иллюстративное фото

Экс-генсек НАТО выдвинул план вступления Украины в альянс

Экс-генсек НАТО выдвинул план вступления Украины в альянс

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предлагает членство Украины в альянсе без ее территорий, оккупированных РФ.
Политика12 ноября 2023 г.
Участники саммита в Саудовской Аравии

Саммит в Эр-Рияде осудил действия Израиля в секторе Газа

Саммит в Эр-Рияде осудил действия Израиля в секторе Газа

Участники саммита назвали действия Израиля "военными преступлениями", возложив на него ответственность за конфликт.
Политика12 ноября 2023 г.
Участники пропалестинской демонстрации в Берлине 4 ноября 2023 года

В ФРГ в связи с атакой ХАМАС совершены 2700 преступлений

В ФРГ в связи с атакой ХАМАС совершены 2700 преступлений

Нападение ХАМАС на Израиль повлияло на рост антисемитских выступлений в ФРГ. Возросло число преступлений на этой почве.
Политика11 ноября 2023 г.
Израильские солдаты в Газе

Израиль взял под контроль 11 форпостов ХАМАС в секторе Газа

Израиль взял под контроль 11 форпостов ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля уничтожила несколько объектов ХАМАС в Газе, в том числе тоннель и оружейные склады.
Конфликты11 ноября 2023 г.
Киевляне укрываются в метро от воздушных атак

Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами

Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами

Россия обстреляла Киев утром 11 ноября баллистическими ракетами, а до этого - дронами. Средства ПВО отразили атаку.
Политика11 ноября 2023 г.
Показать еще
На главную страницу