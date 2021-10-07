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Государство в Западной Африке.
Государство в Западной Африке, граничащее на западе с Сенегалом, на севере с Мавританией и Алжиром, на востоке с Нигером, на юго-востоке с Буркина-Фасо, на юге с Кот-д’Ивуаром и Гвинеей. Выхода к морю не имеет.
Армия Франции продолжает тесное сотрудничество с Мали. Присутствия российских наемников в африканской стране пока не обнаружено.
Один сотрудник миссии ООН в Мали погиб, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве, еще четверо ранены. С 2013 года в результате терактов погибли уже 145 "голубых касок" из миссии МИНУСМА.
Министр обороны Мали сообщил, что доставленные оружие и боеприпасы подарены Москвой, а вертолеты приобретены из средств малийского бюджета.
По словам главы МИД РФ, власти Мали обратились к российской частной военной компании для содействия в борьбе с террористами.
Мы не станем мириться с появлением частной военной компании Вагнера в Мали, заявили министры обороны 13 стран-членов Европейской интервенционной инициативы.
Правительство Мали заявило, что удивлено обвинениями в свой адрес и отвергло сообщения о якобы имеющихся у Бамако планах позвать в страну частную военную компанию Вагнера.
Армин Лашет и Анналена Бербок обеспокоены намечающимся сотрудничеством хунты Мали с ЧВК Вагнера. По мнению политиков, это ставит под вопрос целесообразность дальнейшего пребывания бундесвера в Мали.
"ЕС не сотрудничает с теми, кто не действует в условиях полной прозрачности и полного соблюдения международного гуманитарного права и прав человека", - заявили в представительстве Европейского Союза в Мали.
В Германии обеспокоены планами Мали заключить контракт с российскими наемниками из ЧВК Вагнера. В бундестаге полагают, что если это произойдет, то мандат бундесвера нужно будет пересмотреть.
Вслед за Афганистаном - и на этот раз, вероятно, не без участия россиян, может завершиться еще одна военная миссия Запада - в западноафриканском Мали. DW - с подробностями.
Возможное военное сотрудничество между Мали и ЧВК Вагнера идет вразрез с восьмилетней работой Германии, Франции, ЕС и ООН в этой стране, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Сотрудничество малийской военной хунты с российскими наемниками "абсолютно несовместимо" с присутствием французских вооруженных сил, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
По данным AFP, на Ассими Гоиту в мечети Бамако напали двое мужчин, один из них - с ножом.
Второй военно-медицинский Airbus приземлился в Штутгарте, первый сел утром в Кельне. В результате нападения смертника на миссию ООН пострадали 12 немецких солдат.
Представители миссии ООН по стабилизации сообщили о 15 получивших ранения в составе миротворческого контингента "голубые каски" в Мали.
Журналист Оливье Дюбуа был похищен террористами из "Группы поддержки ислама и мусульман" 8 апреля в городе Гао на северо-востоке Мали, где он делал репортажи.
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