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Мали

Государство в Западной Африке.

Государство в Западной Африке, граничащее на западе с Сенегалом, на севере с Мавританией и Алжиром, на востоке с Нигером, на юго-востоке с Буркина-Фасо, на юге с Кот-д’Ивуаром и Гвинеей. Выхода к морю не имеет.

French Barkhane force soldiers who wrapped up a four-month tour of duty in the Sahel leave their base in Gao, Mali Wednesday June 9, 2021. After France suspended joint military operations with Malian forces after the junta led by Col. Assimi Goita retook control of Mali's transitional government May 24 2021, French President Emmanuel Macron announced at a press conference Thursday June 10, 2021 That operation Barkhane would end and be replaced by support for local partners and counter terrorism. (AP Photo/Jerome Delay)

Армия Франции пока не обнаружила российские ЧВК в Мали 07.10.2021

Армия Франции продолжает тесное сотрудничество с Мали. Присутствия российских наемников в африканской стране пока не обнаружено.
Ein Bundeswehrsoldat steht mit seinem Gewehr vom Typ G36 am 05.04.2016 bei einer Übung im Camp Castor in Gao in Mali. Soldaten der Bundeswehr sind im westafrikanischen Mali im Rahmen der UN Mission MINUSMA stationiert. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

В Мали в результате взрыва погиб миротворец ООН 02.10.2021

Один сотрудник миссии ООН в Мали погиб, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве, еще четверо ранены. С 2013 года в результате терактов погибли уже 145 "голубых касок" из миссии МИНУСМА.
ARCHIV - Blick über Bamako in Mali, aufgenommen am 18.03.2013. Zwei bewaffnete Männer haben das Luxushotel Radisson in Malis Hauptstadt Bamako überfallen und halten dort 170 Menschen als Geiseln. Foto: Oliver Lang/dpa (zu dpa 170 Geiseln bei Überfall auf Luxushotel in Mali vom 20.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright:

В Мали доставлены четыре военных вертолета и оружие из России 01.10.2021

Министр обороны Мали сообщил, что доставленные оружие и боеприпасы подарены Москвой, а вертолеты приобретены из средств малийского бюджета.
Magazin Global 3000 (20.09.2021) Global Mali Konflikt Beschreibung: Fast zehn Jahre dauert der Mali-Einsatz der Bundeswehr. Die Sicherheitslage im Land hat sich dennoch nicht verbessert. Rechte: sind nur für diesen Beitrag gegeben. Copyright: WDR

Лавров заявил о приглашении российского ЧВК в Мали 25.09.2021

По словам главы МИД РФ, власти Мали обратились к российской частной военной компании для содействия в борьбе с террористами.
©Nicolas Remene / Le Pictorium/MAXPPP - Nicolas Remene / Le Pictorium - 12/12/2019 - Mali / Koulikoro / Bamako - Ceremonie pour la passation de commandement entre le commandant autrichien, le General de brigade Christian Harbersatter et l'actuel chef de l'EUTM Mali, le General de brigade Joao Pedro Boga Ribeiro (Portugal). La ceremonie s'est tenue au QG de l'EUTM a Bamako en presence du Chef d'Etat-major General des Armees maliennes, le General de division Abdoulaye Coulibaly et le chef de la MINUSMA M. Annadif Mahamat Saleh. / 12/12/2019 - Mali / Koulikoro / Bamako - Ceremony for the change of command between the Austrian commander, Brigadier General Christian Harbersatter and the current head of EUTM Mali, Brigadier General Joao Pedro Boga Ribeiro (Portugal). The ceremony was held at EUTM HQ in Bamako in the presence of the Chief of the General Staff of the Malian Armies, Major General Abdoulaye Coulibaly and the head of MINUSMA Mr. Annadif Mahamat Saleh.

В Европе сочтут переброску ЧВК Вагнера в Мали неприемлемой 25.09.2021

Мы не станем мириться с появлением частной военной компании Вагнера в Мали, заявили министры обороны 13 стран-членов Европейской интервенционной инициативы.
Malis Premierminister Choguel Kokalla Maïga Copyright: Presse- und Kommunikationsdienst des Premierministers von Mali

Власти Мали назвали "слухами" сообщения о приглашении ЧВК Вагнера 20.09.2021

Правительство Мали заявило, что удивлено обвинениями в свой адрес и отвергло сообщения о якобы имеющихся у Бамако планах позвать в страну частную военную компанию Вагнера.
GAO, MALI - MARCH 07: Children follow soldiers of the Bundeswehr, the German Armed Forces, after leaving a weekly cattle market on the outskirts of Gao on March 7, 2017 in Gao, Mali. The soldiers of the Bundeswehr try to gather information on prices of meat and movement around the city, as well as possible suspects among farmers, as each week locals and Touareg nomads gather at the market to trade their cattle including Camels, Cows, Sheep and clothing. U.N.-led MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission) troops are assisting the Malian government in its struggle against rebels that include a Tuareg movement (MNLA) and several Islamic armed groups, among them Al-Qaeda, in the north of Mali. Rebels have conducted a series of terror attacks to destabilize the current government in recent years. The Bundeswehr has committed helicopters and 750 soldiers to the MINUSMA mission as well as 147 soldiers to the EUTM mission (European Trainings Mission Mali) to train government troops. In mid-April the Bundeswehr is to deploy four «Tiger«combat helicopter. (Photo by Alexander Koerner/Getty Images)

Кандидаты в канцлеры ФРГ ставят под вопрос мандат бундесвера в Мали 18.09.2021

Армин Лашет и Анналена Бербок обеспокоены намечающимся сотрудничеством хунты Мали с ЧВК Вагнера. По мнению политиков, это ставит под вопрос целесообразность дальнейшего пребывания бундесвера в Мали.
11.11.2018, Niger, Niamey: Das Schulterabzeichen des Bundeswehr Lufttransportstützpunkts Niamey LTStp am Flughafen in Niamey ist auf dem Ärmel eines Soldaten zu sehen. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hält sich zu einem dreitägigen Besuch in Afrika auf und besucht unter anderem die Truppen der Bundeswehr in Mali. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Евросоюз может прервать отношения с властями Мали из-за ЧВК Вагнера 17.09.2021

"ЕС не сотрудничает с теми, кто не действует в условиях полной прозрачности и полного соблюдения международного гуманитарного права и прав человека", - заявили в представительстве Европейского Союза в Мали.
ARCHIV - Bundeswehrsoldaten sichern am 19.12.2016 in Gao, im Norden von Mali, den Flughafen am Feldlager Camp Castor. (zu dpa «Afrika-Konferenz: Regierung feilt an Konzept für Krisenkontinent» vom 28.03.2017) Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В бундестаге призвали пересмотреть операцию бундесвера в Мали 17.09.2021

В Германии обеспокоены планами Мали заключить контракт с российскими наемниками из ЧВК Вагнера. В бундестаге полагают, что если это произойдет, то мандат бундесвера нужно будет пересмотреть.
©Nicolas Remene / Le Pictorium/MAXPPP - Nicolas Remene / Le Pictorium - 12/12/2019 - Mali / Koulikoro / Bamako - Ceremonie pour la passation de commandement entre le commandant autrichien, le General de brigade Christian Harbersatter et l'actuel chef de l'EUTM Mali, le General de brigade Joao Pedro Boga Ribeiro (Portugal). La ceremonie s'est tenue au QG de l'EUTM a Bamako en presence du Chef d'Etat-major General des Armees maliennes, le General de division Abdoulaye Coulibaly et le chef de la MINUSMA M. Annadif Mahamat Saleh. / 12/12/2019 - Mali / Koulikoro / Bamako - Ceremony for the change of command between the Austrian commander, Brigadier General Christian Harbersatter and the current head of EUTM Mali, Brigadier General Joao Pedro Boga Ribeiro (Portugal). The ceremony was held at EUTM HQ in Bamako in the presence of the Chief of the General Staff of the Malian Armies, Major General Abdoulaye Coulibaly and the head of MINUSMA Mr. Annadif Mahamat Saleh.

ЧВК Вагнера может вытеснить военную миссию Запада из Мали 16.09.2021

Вслед за Афганистаном - и на этот раз, вероятно, не без участия россиян, может завершиться еще одна военная миссия Запада - в западноафриканском Мали. DW - с подробностями.
©Nicolas Remene / Le Pictorium/MAXPPP - Nicolas Remene / Le Pictorium - 31/05/2021 - Mali / District de Bamako / Bamako - Un pick-up des Forces Armees Maliennes qui accompagnait le convoi du Colonel Assimi Goita a son arrivee a l'aeroport de Senou-Bamako ce lundi 31 mai 2021. Le president de la transition s'est rendu ce week-end au sommet extraordinaire de la CEDEAO qui a rassemble les chefs d'etat ouest africains a Accra sur la crise malienne. / 31/05/2021 - Mali / Bamako district / Bamako - A Malian Armed Forces pickup truck that accompanied Colonel Assimi Goita's convoy upon its arrival at the airport of Senou-Bamako on Monday, May 31, 2021. The President of the transition went this weekend to the extraordinary ECOWAS summit that brought together West African heads of state in Accra on the Malian crisis.

Власти ФРГ обеспокоены возможной переброской ЧВК Вагнера в Мали 15.09.2021

Возможное военное сотрудничество между Мали и ЧВК Вагнера идет вразрез с восьмилетней работой Германии, Франции, ЕС и ООН в этой стране, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
©Nicolas Remene / Le Pictorium/MAXPPP - Nicolas Remene / Le Pictorium - 12/12/2019 - Mali / Koulikoro / Bamako - Ceremonie pour la passation de commandement entre le commandant autrichien, le General de brigade Christian Harbersatter et l'actuel chef de l'EUTM Mali, le General de brigade Joao Pedro Boga Ribeiro (Portugal). La ceremonie s'est tenue au QG de l'EUTM a Bamako en presence du Chef d'Etat-major General des Armees maliennes, le General de division Abdoulaye Coulibaly et le chef de la MINUSMA M. Annadif Mahamat Saleh. / 12/12/2019 - Mali / Koulikoro / Bamako - Ceremony for the change of command between the Austrian commander, Brigadier General Christian Harbersatter and the current head of EUTM Mali, Brigadier General Joao Pedro Boga Ribeiro (Portugal). The ceremony was held at EUTM HQ in Bamako in the presence of the Chief of the General Staff of the Malian Armies, Major General Abdoulaye Coulibaly and the head of MINUSMA Mr. Annadif Mahamat Saleh.

Париж выведет войска из Мали, если туда придет ЧВК Вагнера 15.09.2021

Сотрудничество малийской военной хунты с российскими наемниками "абсолютно несовместимо" с присутствием французских вооруженных сил, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
18.9.2020, Bamako, Mali, Colonel Assimi Goita, president of the CNSP (National Committee for the Salvation of the People), gestures as he arrives at the funeral of former Mali President General Moussa Traore in Bamako on September 18, 2020. - Mali held a state funeral for former Mali president Moussa Traore on September 18, 2020, attended by the head of the ruling military junta and other former leaders of the Sahel state, according to AFP journalists. Traore, who ruled Mali for 22 years before being deposed in a 1991 coup, died at age 83 in the capital Bamako on September 15, 2020. (Photo by MICHELE CATTANI / AFP) (Photo by MICHELE CATTANI/AFP via Getty Images)

На временного президента Мали совершено вооруженное нападение 20.07.2021

По данным AFP, на Ассими Гоиту в мечети Бамако напали двое мужчин, один из них - с ножом.
Verletzte Soldaten, die aus Mali eingetroffen sind, werden am Stuttgarter Flughafen aus einem Airbus A310 der Bundeswehr transportiert. Die Soldaten waren bei einem Selbstmordattentat im westafrikanischen Mali verletzt wurden. +++ dpa-Bildfunk +++

Летающий госпиталь бундесвера доставил в ФРГ раненых солдат из Мали 27.06.2021

Второй военно-медицинский Airbus приземлился в Штутгарте, первый сел утром в Кельне. В результате нападения смертника на миссию ООН пострадали 12 немецких солдат.
GAO, MALI - MARCH 07: Children follow soldiers of the Bundeswehr, the German Armed Forces, after leaving a weekly cattle market on the outskirts of Gao on March 7, 2017 in Gao, Mali. The soldiers of the Bundeswehr try to gather information on prices of meat and movement around the city, as well as possible suspects among farmers, as each week locals and Touareg nomads gather at the market to trade their cattle including Camels, Cows, Sheep and clothing. U.N.-led MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission) troops are assisting the Malian government in its struggle against rebels that include a Tuareg movement (MNLA) and several Islamic armed groups, among them Al-Qaeda, in the north of Mali. Rebels have conducted a series of terror attacks to destabilize the current government in recent years. The Bundeswehr has committed helicopters and 750 soldiers to the MINUSMA mission as well as 147 soldiers to the EUTM mission (European Trainings Mission Mali) to train government troops. In mid-April the Bundeswehr is to deploy four «Tiger«combat helicopter. (Photo by Alexander Koerner/Getty Images)

В результате нападения смертника в Мали ранены несколько немецких солдат 25.06.2021

Представители миссии ООН по стабилизации сообщили о 15 получивших ранения в составе миротворческого контингента "голубые каски" в Мали.
A French army Puma helicopter flies over a village on February 17, 2013 between Gao and Bourem, northern Mali. Leaders in Africa's Sahel region called on Saturday for further efforts to support Mali as they announced new funds to back a West African force in the country. A French-led military intervention launched on January 11 has driven the Islamist rebels in Mali from the towns they controlled, but concerns remain over stability amid suicide attacks and guerrilla fighting. AFP PHOTO /POOL PASCAL GUYOT (Photo credit should read PASCAL GUYOT/AFP/Getty Images)

В Мали исламисты похитили французского журналиста 05.05.2021

Журналист Оливье Дюбуа был похищен террористами из "Группы поддержки ислама и мусульман" 8 апреля в городе Гао на северо-востоке Мали, где он делал репортажи.
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