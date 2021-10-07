Государство в Западной Африке.

Государство в Западной Африке, граничащее на западе с Сенегалом, на севере с Мавританией и Алжиром, на востоке с Нигером, на юго-востоке с Буркина-Фасо, на юге с Кот-д’Ивуаром и Гвинеей. Выхода к морю не имеет.