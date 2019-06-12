Маленький филин, упавший с ганзейского собора (фото)

Этот незадачливый филиненок выпал из гнезда около месяца назад и был передан на воспитание в зоопарк немецкого города Штендаль.
Штендаль • Этот маленький филин сейчас подрастает в зоопарке города Штендаль в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт, где чувствует себя вполне вольготно. Около месяца назад он выпал из родного гнезда в одной из ниш собора Пресвятой Девы Марии (Dom Sankt Marien zu Havelberg) в соседнем ганзейском городе Хафельберг.
Этот храм, возведенный в романском стиле, а затем перестроенный после пожара в готическую эпоху, был освящен в 1170 году. Когда незадачливый филиненок подрастет и научится летать, его выпустят на свободу, предварительно научив охотиться.
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