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Две другие компании, которые участвовали в тендере, оспорили решение поручить контракт стоимостью в 2,9 млрд евро Space X. Работы прекращены до урегулирования спора.
Нелегкие времена в Германии настали для любителей гулять по ночам, но Луна комендантский час соблюдать не собирается.
Первое из трех суперлуний 2021 года в небе над Германией.
Наступил март, а вместе с ним и календарная весна. Чем порадовали нас фотографы, наблюдавшие в Германии за последним полнолунием нынешней зимы?
Посадка на Марс, запуск нового космического телескопа, два лунных и два солнечных затмения и - море впечатлений, даже если сделать скидку на пандемию.
Пришла пора в очередной раз любоваться полнолунием. Не можем себе и вам в этом отказать.
В последние ночи особенно часто падают звезды. Это сгорают в земной атмосфере частички пыли из метеорного потока Персеиды. Особенно интенсивным будет он в ночь с 11 на 12 августа.
Урожай обычно собирают после цветения, но если речь идет о "цветочной" Луне, то жатва происходит безотлагательно - при помощи фотокамер.
В ночь на 8 апреля в разных уголках Земли можно было наблюдать розовое суперлуние. Эти фотографии были сделаны в Германии.
Немецкий центр аэрокосмических исследований (DLR) ведет переговоры о возможном участии в экспедиции "Луна-28" с целью доставки на Землю лунного грунта. Подробности - у DW.
Антисуперлуние? Если называть вещи своими именами, то всех нас в ближайшую ночь ожидает микролуние, проходящее для многих незамеченным.
Композиций, где поется о Луне, в поп-музыке много. Представляем те, что вошли в список журнала Rolling Stone "500 величайших песен всех времен".
Готовьтесь: вечером 16 июля начнется лунное затмение. Правда, частичное. Но все равно: зрелище потрясающее!
Информационные агентства предлагают много красивых снимков нынешнего полнолуния. Мы выбрали этот.
Кто рано встает, мог в понедельник утром увидеть в небе над Германией такую красную Луну.
Это письмо побывало на Луне в 1971 году, а сейчас его можно увидеть и даже купить в Германии.
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