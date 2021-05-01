Спешите загадать желание: где и как можно увидеть падающие звезды

В последние ночи особенно часто падают звезды. Это сгорают в земной атмосфере частички пыли из метеорного потока Персеиды. Особенно интенсивным будет он в ночь с 11 на 12 августа.