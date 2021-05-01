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Луна

The power and propulsion element provides a communications relay capability for NASA's Gateway, enabling it to serve as a mobile command and service module for human and robotic expeditions to the lunar surface. Credits: NASA

NASA приостановило контракт со SpaceX по лунному модулю 01.05.2021

Две другие компании, которые участвовали в тендере, оспорили решение поручить контракт стоимостью в 2,9 млрд евро Space X. Работы прекращены до урегулирования спора.
Der Vollmond geht am Morgen hinter dem Eros auf dem östlichen Eckrisalit der Kunstakademie unter. +++ dpa-Bildfunk +++

Розовое суперлуние в небе над Германией (фото) 27.04.2021

Нелегкие времена в Германии настали для любителей гулять по ночам, но Луна комендантский час соблюдать не собирается.
Der Vollmond über Freiburg leuchtet hinter einer Statue auf dem Münsterplatz. Der Mond ist heute Nacht besonders groß, da er der Erde sehr nah ist. +++ dpa-Bildfunk +++

Розовое суперлуние - 2021 27.04.2021

Первое из трех суперлуний 2021 года в небе над Германией.

Der Vollmond steht über der Spitze des Messeturms in Frankfurt. Die Temperaturen fallen vor allem nachts wieder unter den Gefrierpunkt.

Снежная Луна - последнее полнолуние зимы (фото) 01.03.2021

Наступил март, а вместе с ним и календарная весна. Чем порадовали нас фотографы, наблюдавшие в Германии за последним полнолунием нынешней зимы?
Karlstadt, Flugplatz, 13.07.20, Komet C 2020 F3 NEOWISE und Milchstrasse Bild: Komet C 2020 F3 NEOWISE und Milchstrasse | Verwendung weltweit

Полеты на Марс, затмения и надкусанное Солнце: что будет происходить в космосе в 2021 году 29.01.2021

Посадка на Марс, запуск нового космического телескопа, два лунных и два солнечных затмения и - море впечатлений, даже если сделать скидку на пандемию.
Der Vollmond geht hinter dem Bayerischen Wald auf.

Полнолуние над Баварским лесом (фото) 01.12.2020

Пришла пора в очередной раз любоваться полнолунием. Не можем себе и вам в этом отказать.

+++ Bildergalerie Das erwartet uns im August +++ Etoile filante -Perseide - Perseid Meteor - Pluie des Perseides. 10 aout 2013, Mojave desert, Californie. Bright and colorful meteor captured from the Mojave desert in California. August 10 2013 !AUFNAHMEDATUM GESCHÄTZT! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: WallyxPacholka/Novapix/Leemage NOVAEFI0200042H Etoile filante Perseid Meteor Pluie the 10 Aout 2013 Mojave Desert Californie Bright and Colorful Meteor captured from The Mojave Desert in California August 10 2013 date estimated PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright WallyxPacholka Novapix Leemage NOVAEFI0200042H

Спешите загадать желание: где и как можно увидеть падающие звезды 11.08.2020

В последние ночи особенно часто падают звезды. Это сгорают в земной атмосфере частички пыли из метеорного потока Персеиды. Особенно интенсивным будет он в ночь с 11 на 12 августа.
06.05.2020, Bayern, München: Der Mond scheint hinter der Figur auf dem Dach des Museum Fünf Kontinente, das im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt steht. Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Цветочное" суперлуние в небе над Германией (фото) 07.05.2020

Урожай обычно собирают после цветения, но если речь идет о "цветочной" Луне, то жатва происходит безотлагательно - при помощи фотокамер.
dpatopbilder - 07.04.2020, Brandenburg, Sieversdorf: Der Mond geht als sogenannter Supermond auf, während auf einem Hügel ein Mädchen neben ihrem Fahrrad sitzt und das Schauspiel bewundert. Der Mond erreicht in der Nacht vom 07. auf den 08. April als Vollmond sein Perigäum, das heißt, den erdnächsten Punkt seiner Umlaufbahn, und wirkt deshalb für den menschlichen Betrachter besonders groß. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Розовое суперлуние - снимки из Германии (фото) 08.04.2020

В ночь на 8 апреля в разных уголках Земли можно было наблюдать розовое суперлуние. Эти фотографии были сделаны в Германии.
DOG - Jack russell terriers | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Сделают ли в Германии луноход для России? 30.01.2020

Немецкий центр аэрокосмических исследований (DLR) ведет переговоры о возможном участии в экспедиции "Луна-28" с целью доставки на Землю лунного грунта. Подробности - у DW.
11.09.2019, Sachsen, Dresden: Der zunehmende Mond ist hinter dem vergoldeten Posaunenengel Fama zu sehen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Жители Земли смогут наблюдать антисуперлуние (фото) 13.09.2019

Антисуперлуние? Если называть вещи своими именами, то всех нас в ближайшую ночь ожидает микролуние, проходящее для многих незамеченным.
30.07.2015 ***** Blue Moon. The moon over the Beatles statues on Penny Lane, Liverpool, the night before a blue moon. Picture date: Thursday July 30, 2015. The term blue moon refers to the second of two full moons appearing in the same calendar month. See PA story SCIENCE Moon. Photo credit should read: Peter Byrne/PA Wire URN:23697624

Что пели о Луне: 10 самых крутых синглов всех времен 19.07.2019

Композиций, где поется о Луне, в поп-музыке много. Представляем те, что вошли в список журнала Rolling Stone "500 величайших песен всех времен".
27.07.2018, Bayern, München: Der Vollmond ist im Dunst über München zu sehen. Bei der längsten Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts taucht der Mond in den Erdschatten ein. Foto: Matthias Balk/dpa | Verwendung weltweit

Кровавая Луна и другие небесные феномены 2019 года 16.07.2019

Готовьтесь: вечером 16 июля начнется лунное затмение. Правда, частичное. Но все равно: зрелище потрясающее!
19.02.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Ein Passagierflugzeug befindet sich am Frankfurter Flughafen im Landeanflug, während im Hintergrund der Vollmond aufgeht. Foto: Silas Stein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Суперлуние над Германией (фото) 20.02.2019

Информационные агентства предлагают много красивых снимков нынешнего полнолуния. Мы выбрали этот.
21.01.2019, Sachsen, Dresden: Als roter, sogenannter «Blutmond» präsentiert sich der Vollmond hinter der Panther-Quadriga auf der Semperoper, während er in den Kernschatten der von der Sonnen angestrahlte Erde tritt. Der Kernschatten verdeckt dabei die sichtbare Oberfläche des Mondes. Mond, Sonne und Erde stehen genau in einer Linie. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Кровавая" Луна над Дрезденом (фото) 21.01.2019

Кто рано встает, мог в понедельник утром увидеть в небе над Германией такую красную Луну.
HANDOUT - 13.12.2018, Baden-Württemberg, Stuttgart: Ein sogenannter Mondbrief liegt beim Autkionshaus Eppli. Der Brief, den Astronauten mit der Apollo 15 Mission auf den Mond geschmuggelt haben sollen, wird bei der Messe «Antik und Kunst» vom 17.-20.Januar 2019 in Sindelfingen ausgestellt. (zu dpa: «Unerlaubte Reise ins All - »Mondbrief« in Sindelfingen zu sehen» vom 16.01.2019) Foto: Auktionshaus Eppli/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

22 тысячи евро за письмо с Луны (фото) 16.01.2019

Это письмо побывало на Луне в 1971 году, а сейчас его можно увидеть и даже купить в Германии.
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