Кто в "ЛНР" ждет возвращения Украины: рассказ о жизни на территории сепаратистов

Действительно ли все те, кто остался в неподконтрольном Киеву Донбассе, сепаратисты? Кто в "ЛНР" учит украинский язык? Интервью DW с луганчанкой о надеждах и страхах жителей самопровозглашенной республики.