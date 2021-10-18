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Луганск

ARCHIV - Eine OSZE-Flagge weht am 15.09.2016 am OSZE-Patrol Hub in Kramotorsk (Ukraine) an einem Fahrzeug. (Zu dpa OSZE-Beobachter in Ostukraine bei Minenexplosion getötet) Foto: Rainer Jensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Киев назвал задержание наблюдателей ОБСЕ в Донбассе захватом заложников 18.10.2021

В Горловке фактически захватили в заложники сотрудников специальной наблюдательной миссии ОБСЕ, говорят представители Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
09.10.2019, Ukraine: LUGANSK REGION, UKRAINE - OCTOBER 9, 2019: An OSCE flag near the town of Zolotoye. Alexander Reka/TASS Foto: Alexander Reka/TASS/dpa |

ОБСЕ приостановила мониторинг на востоке Украины 17.10.2021

Специальная наблюдательная миссия ОБСЕ приостановлена из соображений безопасности после протестов, прошедших у ее штаб-квартиры в Донецке.
Gnutovo, ein Ort an der Fronltinie in Donbass, Ostukraine, Februar 2020 Zulieferung: 24.2.2020

ОБСЕ: Число нарушений перемирия в Луганской области выросло в 14 раз 04.04.2021

Миссия ОБСЕ в Восточной Украине ведет ежедневное наблюдение. В Луганской области она за сутки зафиксировала 31 нарушение режима прекращения огня, а уже на следующий день - 427 нарушений.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy and European Council President Charles Michel attend a news briefing as they visit a checkpoint in the town of Shchastya in Luhansk Region, Ukraine March 2, 2021. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Первый день визита главы Евросовета в Украине: жесткие слова в адрес РФ 02.03.2021

Свой визит в Украину глава Евросовета Мишель начал с Донбасса. Он пообещал Киеву поддержку ЕС в осуществлении реформ и призвал Россию выполнять Минские соглашения.
A woman enters in a car as Ukrainian servicemen stand guard at a checkpoint situated on the new positions not far from the town of Zolote, in the Lugansk region on November 2, 2019, after their withdrawal. - Ukrainian army and Moscow-backed separatists said on October 29, 2019 they had begun to withdraw their troops from a key area in the war-torn east ahead of a high-stakes summit with Russia. (Photo by Aleksey Filippov / AFP) (Photo by ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images)

Кто в "ЛНР" ждет возвращения Украины: рассказ о жизни на территории сепаратистов 25.01.2021

Действительно ли все те, кто остался в неподконтрольном Киеву Донбассе, сепаратисты? Кто в "ЛНР" учит украинский язык? Интервью DW с луганчанкой о надеждах и страхах жителей самопровозглашенной республики.
3171495 08/09/2017 The Verkhovna Rada building in Kiev. Stringer/Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa |

Парламент Украины продлил действие закона об особом статусе Донбасса 15.12.2020

Большинство депутатов Верховной рады Украины поддержали продление действия закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2021 года.
A woman walks out of a voting booth at a polling station during a presidential election in the village of Kosmach in Ivano-Frankivsk Region, Ukraine March 31, 2019. REUTERS/Kacper Pempel

Киев хочет провести местные выборы в Донбассе 31 марта 2021 года 05.11.2020

"План совместных шагов" для ТКГ по Донбассу предлагает вывод вооруженных формирований из районов Донецкой и Луганской областей и окончательный обмен пленными в 2020-м, рассказал первый президент Украины.
A Ukrainian woman stands at her destroyed house after shelling between Ukrainian forces and pro-Russian seperatists in the town of Zolote, some 60 km west of Lugansk, on August 16, 2015. Three civilians have been killed in east Ukraine as government forces claimed on August 15 that shelling by pro-Russian separatists hit a record high since the start of a tattered truce in February. AFP PHOTO / OLEKSANDR RATUSHNIAK (Photo credit should read OLEKSANDR RATUSHNIAK/AFP/Getty Images)

Материалы для расследования: правозащитники документируют преступления в Донбассе 07.10.2020

Украинские правозащитники представили отчет о показаниях свидетелей в Донбассе: голод, вооруженные нападения на гражданских, казни и мародерство. Все это, надеются они, станет основой расследования военной агрессии РФ.
Ukrainian serviceman works at the site of a forest fire in Luhansk region, Ukraine in this handout picture released October 1, 2020. Press service of Joint Operation Forces/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

В Донбассе загорелся пункт пропуска на линии разграничения 01.10.2020

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате пожаров в Луганской области погибли девять человек, 14 госпитализированы.
Porträt einer Lehrerin aus Lemberg in Donbass. Marjana Wolska aus Lemberg unterrichtet Ukrainische Sprache in Donbass Copyright: Mykola Berdnik, DW.

Как жителей Донбасса учат украинскому языку 24.08.2020

Волонтер из Львова основала в Северодонецке, новой "столице" Луганской области "Украиноязычный разговорный клуб", где жители города могут попрактиковаться в языке, который считают своим родным.

04.03.2015 * Miners walk out of the Zasyadko coal mine in Donetsk March 4, 2015. Dozens of miners were trapped underground and feared dead after a blast on Wednesday at the coal mine in the eastern Ukrainian rebel stronghold of Donetsk. Mine officials said the explosion was most likely caused by gas and not linked to fighting at the nearby frontline in the war between Moscow-backed rebels and Ukraine government forces. The regional administration said the bodies of nine miners have been found so far but the fate of another 23 remains unknown. REUTERS/Baz Ratner (UKRAINE - Tags: POLITICS CONFLICT CIVIL UNREST ENERGY DISASTER)

Как добывают уголь в шахтах Донбасса в условиях войны и коронавируса 01.06.2020

Украинские правозащитники указывают на то, что в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не заботятся об охране труда шахтеров и защите их от эпидемии коронавируса. Какова ситуация на шахтах Донбасса?
16.04.2020, Ukraine, Gorlivka: Kriegsgefangene die einen Mundschutz tragen werden in der Nähe von Gorlivka, Region Donetsk, während eines Gefangenenaustausches erfasst. Im Ukraine-Konflikt haben die Regierung in Kiew und die prorussischen Separatisten im Osten des Landes erstmals in diesem Jahr Gefangene ausgetauscht. Am Donnerstagmorgen kam es zunächst zu einem Austausch zwischen der Region Donezk und dem von der Regierung kontrollierten Gebiet. Foto: Uncredited/Ukrainian Presidential Press Off/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Кого Киев выпустил из тюрем для обмена на освобожденных в "ДНР" и "ЛНР" 17.04.2020

Из донецких и луганских тюрем на подконтрольную властям Украины территорию вернулись 20 человек. Их имена известны. Киев в ответ освободил 13 человек. DW выяснила, кто эти люди.
Prisoners of war (POWs), wearing protective masks amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, line up during the exchange of prisoners between Ukraine and the separatist republics near the Mayorsk crossing point in Donetsk Region, Ukraine April 16, 2020. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Украинские власти и сепаратисты обменялись пленными 16.04.2020

Обмен произведен между Киевом и самопровозглашенной "Донецкой народной республикой". В ближайшее время должен состояться обмен между Киевом и "ЛНР".
22.12.2018, Ukraine: DONETSK REGION, UKRAINE - DECEMBER 22, 2018: A fence in the village of Oleksandrivka damaged by a shelling attack by the Ukraine Government troops. The village has been under fire multiple times due to its close location to the frontline. Valentin Sprinchak/TASS Foto: Valentin Sprinchak/TASS/dpa |

Глава МИД Украины предостерег от приостановки "минского процесса" 30.03.2020

Киев всегда будет искать возможность вернуть украинский флаг в Симферополь, Донецк и Луганск, заявил Дмитрий Кулеба. МИД Украины ожидает в апреле очередного саммита в "нормандском формате".
15.02.2020, Bayern, München: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht am zweiten Tag der 56. Münchner Sicherheitskonferenz. Foto: Sven Hoppe/dpa | Verwendung weltweit

Зеленский назвал условия для местных выборов в Донбассе 15.02.2020

Киев не готов к прямому диалогу с так называемой "местной властью" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, заявил президент Украины в Мюнхене.
Elena Sorokina, ehemalige Gefangene bei den Separatisten in Lugansk 1. Beim Austausch 2-3. Portrait Foto Oleksandra Indyukhova (DW)

"Я хотела вернуть Донбасс людям". История экс-пленной из Луганской области 20.01.2020

Елена Сорокина клеила листовки в самопровозглашенной "ЛНР" и за это провела год в плену у сепаратистов. Своей историей она поделилась в интервью DW.
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