Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
В Горловке фактически захватили в заложники сотрудников специальной наблюдательной миссии ОБСЕ, говорят представители Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Специальная наблюдательная миссия ОБСЕ приостановлена из соображений безопасности после протестов, прошедших у ее штаб-квартиры в Донецке.
Миссия ОБСЕ в Восточной Украине ведет ежедневное наблюдение. В Луганской области она за сутки зафиксировала 31 нарушение режима прекращения огня, а уже на следующий день - 427 нарушений.
Свой визит в Украину глава Евросовета Мишель начал с Донбасса. Он пообещал Киеву поддержку ЕС в осуществлении реформ и призвал Россию выполнять Минские соглашения.
Действительно ли все те, кто остался в неподконтрольном Киеву Донбассе, сепаратисты? Кто в "ЛНР" учит украинский язык? Интервью DW с луганчанкой о надеждах и страхах жителей самопровозглашенной республики.
Большинство депутатов Верховной рады Украины поддержали продление действия закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2021 года.
"План совместных шагов" для ТКГ по Донбассу предлагает вывод вооруженных формирований из районов Донецкой и Луганской областей и окончательный обмен пленными в 2020-м, рассказал первый президент Украины.
Украинские правозащитники представили отчет о показаниях свидетелей в Донбассе: голод, вооруженные нападения на гражданских, казни и мародерство. Все это, надеются они, станет основой расследования военной агрессии РФ.
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате пожаров в Луганской области погибли девять человек, 14 госпитализированы.
Волонтер из Львова основала в Северодонецке, новой "столице" Луганской области "Украиноязычный разговорный клуб", где жители города могут попрактиковаться в языке, который считают своим родным.
Украинские правозащитники указывают на то, что в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не заботятся об охране труда шахтеров и защите их от эпидемии коронавируса. Какова ситуация на шахтах Донбасса?
Из донецких и луганских тюрем на подконтрольную властям Украины территорию вернулись 20 человек. Их имена известны. Киев в ответ освободил 13 человек. DW выяснила, кто эти люди.
Обмен произведен между Киевом и самопровозглашенной "Донецкой народной республикой". В ближайшее время должен состояться обмен между Киевом и "ЛНР".
Киев всегда будет искать возможность вернуть украинский флаг в Симферополь, Донецк и Луганск, заявил Дмитрий Кулеба. МИД Украины ожидает в апреле очередного саммита в "нормандском формате".
Киев не готов к прямому диалогу с так называемой "местной властью" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, заявил президент Украины в Мюнхене.
Елена Сорокина клеила листовки в самопровозглашенной "ЛНР" и за это провела год в плену у сепаратистов. Своей историей она поделилась в интервью DW.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact