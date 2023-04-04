Как в РФ судят экс-добровольца "Айдара" из Луганской области

В России начали судить 69-летнего жителя оккупированной Луганской области Петра Царевского. Год назад его похитили из собственного дома в селе Чмыровка возле Старобельска и обвинили в "терроризме".

"Насильственное изменение конституционного устройства и нарушение целостности Российской Федерации, захват власти как на территории Луганской Народной Республики, так и на территории Российской Федерации", - так "прокурор" самопровозглашенной "ЛНР" описывает цель создания украинского добровольческого батальона "Айдар", в котором весной 2014 года участвовал Петр Царевский, фермер из пригорода Старобельска. Тогда вооруженные пророссийские сепаратисты при поддержке местных коллаборантов оккупировали часть Луганской и Донецкой областей Украины.

"Самооборона Старобельска"

В Старобельске - райцентре на левом берегу реки Айдар в Луганской области - тоже было неспокойно. С середины апреля 2014 года в городе собирались пророссийские митинги. Со здания местной администрации сняли государственный флаг, на его место установили флаг самопровозглашенной "ЛНР".

Чтобы защищать Старобельск, местные жители объединились в самооборону, вспоминает в разговоре с DW ее тогдашний руководитель Владимир Правенький. В мае был создан добровольческий батальон "Айдар", названный в честь реки, на берегах которой состоялись первые бои за Луганскую область. "Самооборона Старобельска" вошла в состав "Айдара", а Правенький стал командиром этого подразделения. Участники "Самообороны Старобельска" освободили администрацию от пророссийских сепаратистов и вернули на здание украинский флаг.

На улицах Старобельска, весной 2019 года Фото: Hanna Sokolova/DW

Украинские добровольцы установили блокпосты и дежурили на них. Они также патрулировали город и окрестные села, занимались разведкой. В конце концов, пророссийским сепаратистам не удалось оккупировать Старобельский район - линия фронта остановилась на Счастье и Станице Луганской.

Среди участников "Самообороны Старобельска" был Петр Царевский, фермер из села Чмыровка, что в пригороде Старобельска. Сначала он дежурил на блокпостах, потом занимался штабной работой, рассказывает его командир Правенький. Уже в конце 2014 года "Самооборону Старобельска" расформировали. Правенький продолжил службу в "Айдаре", а Царевский вернулся к гражданской жизни. Он вышел на пенсию и продолжил заниматься аграрным бизнесом. Приобщился к общественной деятельности, в том числе помогал ветеранам и их семьям. В 2015 году был избран депутатом районного совета.

"Город, где могут выстрелить в спину"

Накануне полномасштабного вторжения России в Украину ситуация вдоль линии разграничения в Луганской и Донецкой областях обострилась. Владимир Правенький, к тому времени уже демобилизованный, собрал в Старобельске своих бывших побратимов. Они снова, как в 2014 году, обсуждали, что могут сделать для обороны города. На встрече присутствовали представители городских и районных властей и правоохранитеьных органов. Они пообещали добровольцам оружие, но в конце концов ничего не дали.

Правенький убежден, что многие должностные лица саботировали оборону Старобельска, планируя сотрудничать с россиянами. "Для себя я решил - если городу не нужна наша помощь, я уезжаю. Я не хочу оставаться в городе, где тебе могут выстрелить в спину".

Утром 25 февраля российская армия обстреляла Старобельск. Правенький с семьей уехал. И уже через несколько дней город оккупировали. 68-летний Петр Царевский, также посещавший собрание бывших добровольцев, остался дома. Из-за стресса ему стало плохо с сердцем - он почти не вставал с постели, рассказывает DW его внучка Наталья Ярченко.

Через две недели в дом Петра и его жены Елены в Чмыровке ворвались до десяти вооруженных мужчин в военной форме. Несколько человек из них вытащили Петра из кровати, усадили в авто и увезли в неизвестном направлении. Остальные обыскали дом и забрали документы и телефон Петра. Елена сразу отправилась в Старобельск, чтобы выяснить, куда и зачем забрали ее мужа. Однако в полиции, СИЗО и прокуратуре, занятых оккупантами, ответили, что ничего не знают. "Некоторые даже насмехались - мол, если его забрали, то было за что", - пересказывает слова Елены ее внучка Наталья.

Петр Царевский Фото: privat

Елена продолжила искать мужа. Когда женщины не было дома, кто-то выбил окно, залез внутрь, перевернул весь дом и забрал только ее телефон. С тех пор Елена в течение двух месяцев не выходила из дома - боялась, что пропустит известие о Петре. В конце апреля к ней приехала женщина, представившаяся следовательницей Анной Михайловой. Она сказала, что Петр находится в следственном изоляторе в Луганске, его подозревают в участии в "террористической организации" - "Самообороне Старобельска".

Уже на следующий день Елена поехала в луганское СИЗО. Там подтвердили, что Петр находится под стражей, однако встречу с ним не разрешили. Сотрудники изолятора согласились передать ему лекарства и еду, и Елена стала регулярно возить передачки. Тем не менее она так и не добилась хоть какой-то информации о деле мужа.

За что судят Царевского

Почти через год, в начале марта, дело Петра Царевского было передано в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Первое заседание прошло по видеосвязи с луганским СИЗО. Петру предоставили бесплатного российского адвоката. Тот по просьбе подзащитного нашел его родных - через сообщения в Telegram-каналах, где оставил свои контакты.

Через два дня Елена поехала в Ростов и заключила с ним договор. Вместе с адвокатом она ждала суда, но он не состоялся - Петра не привезли. Адвокат, во время общения с DW попросивший не называть его имя, не уверен, что мужчина действительно находится в луганском СИЗО. Об этом он слышал только со слов подзащитного во время общения с ним по видеосвязи. В самом учреждении защитнику не предоставили ни разрешения на свидание, ни официальный документ. Он хочет, чтобы Петра перевели в ростовское СИЗО - чтобы встретиться с ним лично.

Кроме этого, адвокат просил суд изменить меру пресечения на домашний арест, аргументируя это возрастом и состоянием здоровья Петра. Но ему отказали. На следующие три заседания мужчину также не привезли в суд. Почему - снова не объяснили.

Автобус с беженцами в Старобельске, февраль 2022 года Фото: Stanislav Krasilnikov/TASS/dpa/picture alliance

Царевскому инкриминируют участие в террористическом сообществе (по части 2 статьи 205.4 Уголовного кодекса Российской Федерации). Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. DW ознакомилась с обвинительным актом, утвержденным "прокурором" самопровозглашенной "ЛНР" по фамилии Михайлов.

По версии обвинения, с мая 2014 года "Айдар" совместно с другими украинскими военными "оккупировал часть территории "ЛНР". "Сообщество "Айдар" активно участвовало в боевых действиях, направленных на подавление воли и принуждение народа Луганской Народной Республики к отказу от принятого в результате свободного волеизъявления решения о самоопределении, то есть совершало умышленные и противоправные действия террористического толка", - утверждает следствие в РФ.

Оно приходит к выводу, что участники "Айдара" объединились с целью "осуществления террористической деятельности". Действовали совместно с другими подразделениями ВСУ "в политических целях, направленных на насильственное изменение конституционного устройства и нарушение целостности Российской Федерации, для захвата власти в регионах, дестабилизации ситуации как на территории Луганской Народной Республики, так и на территории Российской Федерации".

Далее говорится, что в состав "Айдара" вошла "Самооборона Старобельска", которую возглавил Владимир Правенький. Он предложил Царевскому продолжить службу в "Айдаре". В качестве мотивации сказал, что организация создана для поддержки Украины и сопротивления "ЛНР", и пообещал оплату. После этого у Царевского возник "преступный умысел" поучаствовать в "террористической организации" и он согласился, утверждает обвинение. Получил автомат и до конца 2014 стоял на блокпостах.

В деле есть лишь одно вещественное доказательство - статья Царевского "У истоков "Айдара", опубликованная в декабре 2015 года в газете "Старобельск", но сейчас ее нет в открытом доступе.

"Неподсуден по уголовному закону РФ"

Адвокат Петра Царевского озвучил DW позицию защиты. Прежде всего, он отметил, что ни батальон "Айдар", ни какие-либо другие подразделения ВСУ не признаны в России террористическими или запрещенными организациями. Более того, "Айдар", который обвинение называет "террористической организацией", не действовал в России. "В период инкриминируемых событий территория, на которой они имели место, РФ признавалась территорией независимого государства Украина, что было отражено в Минских соглашениях от сентября 2014 года и февраля 2015 года", - отмечает адвокат и напоминает, что Россия включила самопровозглашенную "ЛНР" в свой состав 5 октября 2022 года.

Старобельск, март 2022 года Фото: Stanislav Krasilnikov/TASS/dpa/picture alliance

Согласно российскому законодательству, когда преступление совершено не гражданином России и за ее пределами, оно должно быть направлено против интересов России или россиян. "В материалах дела отсутствуют какие-либо сведения о совершении подсудимым противоправных действий против интересов граждан РФ и самого государства, поэтому из объема представленных в обвинительном заключении доказательств следует, что Царевский неподсуден по уголовному закону РФ судам РФ за инкриминируемые действия", - отмечает адвокат.

Он обращает внимание на то, что в материалах дела нет никакой информации о противоправной или, тем более, террористической деятельности "Айдара" - на любой территории. Не объясняется, какие действия можно считать "террористическими", что делал Царевский и какие это имело последствия. "Приведенные противоречия не устранены в ходе следствия, и они не могут быть устранены в рамках судебного рассмотрения дела. При этом достоверные доказательства вины подсудимого за год расследования не собраны. Следствие проведено поверхностно, неполно, с обвинительным уклоном", - приходит к выводу адвокат.

Царевский - пожилой человек с инвалидностью. В СИЗО ему диагностировали сахарный диабет, добавляет внучка Наталья. Она надеется, что ее деда как можно быстрее освободят по обмену. Но есть ли он в списках - она не знает. Уже во время оккупации Наталья выехала с ребенком за границу. Оттуда она обратилась в украинские государственные органы и международные организации. Но они пока не предоставили никакой информации.

Жена Петра, Елена, остается в Чмыровке. Она продолжает возить в СИЗО лекарства и еду, не будучи уверенной, что их действительно передают мужу. Женщина планирует посещать каждое заседание в Ростове. Следующее назначено на 5 апреля.

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