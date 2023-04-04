  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Старобельск в марте 2022 года
Старобельск в марте 2022 годаФото: Alexander Reka/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Как в РФ судят экс-добровольца "Айдара" из Луганской области

Анна Соколова
38 мин. назад

В России начали судить 69-летнего жителя оккупированной Луганской области Петра Царевского. Год назад его похитили из собственного дома в селе Чмыровка возле Старобельска и обвинили в "терроризме".

https://p.dw.com/p/4PgME

"Насильственное изменение конституционного устройства и нарушение целостности Российской Федерации, захват власти как на территории Луганской Народной Республики, так и на территории Российской Федерации", - так "прокурор" самопровозглашенной "ЛНР" описывает цель создания украинского добровольческого батальона "Айдар", в котором весной 2014 года участвовал Петр Царевский, фермер из пригорода Старобельска. Тогда вооруженные пророссийские сепаратисты при поддержке местных коллаборантов оккупировали часть Луганской и Донецкой областей Украины.

"Самооборона Старобельска"

В Старобельске - райцентре на левом берегу реки Айдар в Луганской области - тоже было неспокойно. С середины апреля 2014 года в городе собирались пророссийские митинги. Со здания местной администрации сняли государственный флаг, на его место установили флаг самопровозглашенной "ЛНР".

Чтобы защищать Старобельск, местные жители объединились в самооборону, вспоминает в разговоре с DW ее тогдашний руководитель Владимир Правенький. В мае был создан добровольческий батальон "Айдар", названный в честь реки, на берегах которой состоялись первые бои за Луганскую область. "Самооборона Старобельска" вошла в состав "Айдара", а Правенький стал командиром этого подразделения. Участники "Самообороны Старобельска" освободили администрацию от пророссийских сепаратистов и вернули на здание украинский флаг.

На улицах Старобельска
На улицах Старобельска, весной 2019 годаФото: Hanna Sokolova/DW

Украинские добровольцы установили блокпосты и дежурили на них. Они также патрулировали город и окрестные села, занимались разведкой. В конце концов, пророссийским сепаратистам не удалось оккупировать Старобельский район - линия фронта остановилась на Счастье и Станице Луганской.

Среди участников "Самообороны Старобельска" был Петр Царевский, фермер из села Чмыровка, что в пригороде Старобельска. Сначала он дежурил на блокпостах, потом занимался штабной работой, рассказывает его командир Правенький. Уже в конце 2014 года "Самооборону Старобельска" расформировали. Правенький продолжил службу в "Айдаре", а Царевский вернулся к гражданской жизни. Он вышел на пенсию и продолжил заниматься аграрным бизнесом. Приобщился к общественной деятельности, в том числе помогал ветеранам и их семьям. В 2015 году был избран депутатом районного совета.

"Город, где могут выстрелить в спину"

Накануне полномасштабного вторжения России в Украину ситуация вдоль линии разграничения в Луганской и Донецкой областях обострилась. Владимир Правенький, к тому времени уже демобилизованный, собрал в Старобельске своих бывших побратимов. Они снова, как в 2014 году, обсуждали, что могут сделать для обороны города. На встрече присутствовали представители городских и районных властей и правоохранитеьных органов. Они пообещали добровольцам оружие, но в конце концов ничего не дали.

Правенький убежден, что многие должностные лица саботировали оборону Старобельска, планируя сотрудничать с россиянами. "Для себя я решил - если городу не нужна наша помощь, я уезжаю. Я не хочу оставаться в городе, где тебе могут выстрелить в спину".

Утром 25 февраля российская армия обстреляла Старобельск. Правенький с семьей уехал. И уже через несколько дней город оккупировали. 68-летний Петр Царевский, также посещавший собрание бывших добровольцев, остался дома. Из-за стресса ему стало плохо с сердцем - он почти не вставал с постели, рассказывает DW его внучка Наталья Ярченко.

Через две недели в дом Петра и его жены Елены в Чмыровке ворвались до десяти вооруженных мужчин в военной форме. Несколько человек из них вытащили Петра из кровати, усадили в авто и увезли в неизвестном направлении. Остальные обыскали дом и забрали документы и телефон Петра. Елена сразу отправилась в Старобельск, чтобы выяснить, куда и зачем забрали ее мужа. Однако в полиции, СИЗО и прокуратуре, занятых оккупантами, ответили, что ничего не знают. "Некоторые даже насмехались - мол, если его забрали, то было за что", - пересказывает слова Елены ее внучка Наталья.

Петр Царевский
Петр Царевский Фото: privat

Елена продолжила искать мужа. Когда женщины не было дома, кто-то выбил окно, залез внутрь, перевернул весь дом и забрал только ее телефон. С тех пор Елена в течение двух месяцев не выходила из дома - боялась, что пропустит известие о Петре. В конце апреля к ней приехала женщина, представившаяся следовательницей Анной Михайловой. Она сказала, что Петр находится в следственном изоляторе в Луганске, его подозревают в участии в "террористической организации" - "Самообороне Старобельска".

Уже на следующий день Елена поехала в луганское СИЗО. Там подтвердили, что Петр находится под стражей, однако встречу с ним не разрешили. Сотрудники изолятора согласились передать ему лекарства и еду, и Елена стала регулярно возить передачки. Тем не менее она так и не добилась хоть какой-то информации о деле мужа.

За что судят Царевского

Почти через год, в начале марта, дело Петра Царевского было передано в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Первое заседание прошло по видеосвязи с луганским СИЗО. Петру предоставили бесплатного российского адвоката. Тот по просьбе подзащитного нашел его родных - через сообщения в Telegram-каналах, где оставил свои контакты.

Через два дня Елена поехала в Ростов и заключила с ним договор. Вместе с адвокатом она ждала суда, но он не состоялся - Петра не привезли. Адвокат, во время общения с DW попросивший не называть его имя, не уверен, что мужчина действительно находится в луганском СИЗО. Об этом он слышал только со слов подзащитного во время общения с ним по видеосвязи. В самом учреждении защитнику не предоставили ни разрешения на свидание, ни официальный документ. Он хочет, чтобы Петра перевели в ростовское СИЗО - чтобы встретиться с ним лично.

Кроме этого, адвокат просил суд изменить меру пресечения на домашний арест, аргументируя это возрастом и состоянием здоровья Петра. Но ему отказали. На следующие три заседания мужчину также не привезли в суд. Почему - снова не объяснили.

Автобус с беженцами в Старобельске, февраль 2022 года
Автобус с беженцами в Старобельске, февраль 2022 годаФото: Stanislav Krasilnikov/TASS/dpa/picture alliance

Царевскому инкриминируют участие в террористическом сообществе (по части 2 статьи 205.4 Уголовного кодекса Российской Федерации). Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. DW ознакомилась с обвинительным актом, утвержденным "прокурором" самопровозглашенной "ЛНР" по фамилии Михайлов.

По версии обвинения, с мая 2014 года "Айдар" совместно с другими украинскими военными "оккупировал часть территории "ЛНР". "Сообщество "Айдар" активно участвовало в боевых действиях, направленных на подавление воли и принуждение народа Луганской Народной Республики к отказу от принятого в результате свободного волеизъявления решения о самоопределении, то есть совершало умышленные и противоправные действия террористического толка", - утверждает следствие в РФ.

Оно приходит к выводу, что участники "Айдара" объединились с целью "осуществления террористической деятельности". Действовали совместно с другими подразделениями ВСУ "в политических целях, направленных на насильственное изменение конституционного устройства и нарушение целостности Российской Федерации, для захвата власти в регионах, дестабилизации ситуации как на территории Луганской Народной Республики, так и на территории Российской Федерации".

Далее говорится, что в состав "Айдара" вошла "Самооборона Старобельска", которую возглавил Владимир Правенький. Он предложил Царевскому продолжить службу в "Айдаре". В качестве мотивации сказал, что организация создана для поддержки Украины и сопротивления "ЛНР", и пообещал оплату. После этого у Царевского возник "преступный умысел" поучаствовать в "террористической организации" и он согласился, утверждает обвинение. Получил автомат и до конца 2014 стоял на блокпостах.

В деле есть лишь одно вещественное доказательство - статья Царевского "У истоков "Айдара", опубликованная в декабре 2015 года в газете "Старобельск", но сейчас ее нет в открытом доступе.

"Неподсуден по уголовному закону РФ"

Адвокат Петра Царевского озвучил DW позицию защиты. Прежде всего, он отметил, что ни батальон "Айдар", ни какие-либо другие подразделения ВСУ не признаны в России террористическими или запрещенными организациями. Более того, "Айдар", который обвинение называет "террористической организацией", не действовал в России. "В период инкриминируемых событий территория, на которой они имели место, РФ признавалась территорией независимого государства Украина, что было отражено в Минских соглашениях от сентября 2014 года и февраля 2015 года", - отмечает адвокат и напоминает, что Россия включила самопровозглашенную "ЛНР" в свой состав 5 октября 2022 года.

Старобельск, март 2022 года
Старобельск, март 2022 годаФото: Stanislav Krasilnikov/TASS/dpa/picture alliance

Согласно российскому законодательству, когда преступление совершено не гражданином России и за ее пределами, оно должно быть направлено против интересов России или россиян. "В материалах дела отсутствуют какие-либо сведения о совершении подсудимым противоправных действий против интересов граждан РФ и самого государства, поэтому из объема представленных в обвинительном заключении доказательств следует, что Царевский неподсуден по уголовному закону РФ судам РФ за инкриминируемые действия", - отмечает адвокат.

Он обращает внимание на то, что в материалах дела нет никакой информации о противоправной или, тем более, террористической деятельности "Айдара" - на любой территории. Не объясняется, какие действия можно считать "террористическими", что делал Царевский и какие это имело последствия. "Приведенные противоречия не устранены в ходе следствия, и они не могут быть устранены в рамках судебного рассмотрения дела. При этом достоверные доказательства вины подсудимого за год расследования не собраны. Следствие проведено поверхностно, неполно, с обвинительным уклоном", - приходит к выводу адвокат.

Царевский - пожилой человек с инвалидностью. В СИЗО ему диагностировали сахарный диабет, добавляет внучка Наталья. Она надеется, что ее деда как можно быстрее освободят по обмену. Но есть ли он в списках - она не знает. Уже во время оккупации Наталья выехала с ребенком за границу. Оттуда она обратилась в украинские государственные органы и международные организации. Но они пока не предоставили никакой информации.

Жена Петра, Елена, остается в Чмыровке. Она продолжает возить в СИЗО лекарства и еду, не будучи уверенной, что их действительно передают мужу. Женщина планирует посещать каждое заседание в Ростове. Следующее назначено на 5 апреля.

Смотрите также:

Глава Луганской области - о ситуации в Северодонецке

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Железные монстры на службе ВСУ: западные танки опробуют в бою (29.03.2023)

Железные монстры на службе ВСУ: западные танки опробуют в бою (29.03.2023)

После года войны Украина получила западные танки. Ожидается, что они усилят ее мощь для возможного весеннего контрнаступления. До прибытия долгожданной зарубежной бронетехники Украине приходилось полагаться на советские танки.
Конфликты29 марта 2023 г.02:58 мин.
external

Битва за Донбасс: западные эксперты о новых целях Путина в Украине

Битва за Донбасс: западные эксперты о новых целях Путина в Украине

Российские войска, по мнению западных военных экспертов, в ходе второй фазы наступления на Украину сосредоточились на более достижимых целях по установлению полного контроля, главным образом, над двумя областями - Донецкой и Луганской.
Политика20 апреля 2022 г.07:42 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

На границе Финляндии и России

Финляндия вступила в НАТО. Что это изменит

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: мужчина с сигатерой во рту и ящиком с инструментами стоит перед трансформаторной будкой. На ней надпись: "Искусственный интеллект. Не влезай! Убьет!"

Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться

Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться

Цифровые технологии1 ч. назад
Медицинские исследования

В Беларуси растет количество онкобольных. В чем причина?

В Беларуси растет количество онкобольных. В чем причина?

Общество5 ч. назад
Автомобиль Trabant производства ГДР

Историю потопить нельзя: в Берлине снова открыли Музей ГДР

Историю потопить нельзя: в Берлине снова открыли Музей ГДР

Культура23 ч. назад
Карикатура: чиновник пытается "улететь" из Кремля, но он прикован цепью к одной из башен

Любишь родину - сдай паспорт: почему чиновники остаются в РФ

Любишь родину - сдай паспорт: почему чиновники остаются в РФ

Политика24 ч. назад
Здание КГБ в Минске

Кого в Беларуси считают украинскими шпионами?

Кого в Беларуси считают украинскими шпионами?

Конфликты3 ч. назад
У места взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Задержание Дарьи Треповой и другие события 404-го дня войны

Задержание Дарьи Треповой и другие события 404-го дня войны

Конфликты19 ч. назад
На главную страницу