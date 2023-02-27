Как украинские беженцы живут в Беларуси? Три истории

Десятки тысяч украинских беженцев оказались в Беларуси после российского вторжения в Украину. DW о том, как они живут, с какими проблемами сталкиваются и что собираются делать дальше.

Более 84 тысяч украинцев прибыли в Беларусь с 24 февраля 2022 года. Такие сведения приводит Госпогранкомитет РБ. В свою очередь, Международная организация по миграции (МОМ) выяснила, что в основном это жители Донецкой, Харьковской, Луганской, Херсонской областей. Большинство из них - женщины, больше половины беженцев приехали с детьми. Главными проблемами, связанными с жизнью в Беларуси, украинцы называли нехватку денег, сложности с трудоустройством и поиском жилья. DW поговорила с тремя беженцами из Украины.

"Ни один работодатель не хотел со мной связываться"

Ольга (имя изменено) родом из Николаева. Вначале войны женщина с двумя детьми бежала в Германию, но не смогла там адаптироваться, в том числе из-за языкового барьера, и приехала в Беларусь. Здесь она долгое время была без работы, смогла устроиться только после того, как подала документы на получение статуса дополнительной защиты, который дает временное право на проживание, трудоустройство и медобслуживание.

Украинские военные в районе Николаева, ноябрь 2022 года Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

"До этого ни один работодатель не хотел со мной связываться. Финансами государство не помогало. Мне есть с чем сравнивать - в Германии я получала пособие, которого хватало хотя бы на питание, а здесь ничего. Не знаю, что бы было, если бы не знакомые, которые кормили меня и детей. Жилье тоже нашли через знакомых, платим только за коммунальные услуги", - рассказывает собеседница.

По ее словам, единственная финансовая помощь, которую она получила от властей Беларуси, - выплата в одну базовую величину (37 рублей или около 14 евро. - Ред.) на каждого члена семьи, после того как обратилась за допзащитой. Женщина поясняет, что помогали МОМ и Красный Крест: семья получала сертификаты на продукты, продуктовые наборы, одному из детей купили куртку. Ольга говорит, "если все закончится" (война в Украине. - Ред.), она вернется домой: "Там родственники, друзья, я хочу домой. Что же будет на самом деле, никто не знает".

"Надеемся на возвращение домой"

Ирина с семьей в Беларуси с сентября. Жительница Харьковской области вспоминает, что вначале уехала к знакомым в Россию, как тогда думала, "на пару дней переждать бомбежки". "Ни за пару дней, ни за месяц обстановка не улучшилась. А мы по приглашению родственников оказались в Беларуси", - добавляет Ирина. И признается, что в РБ были сложности с трудоустройством, но спустя два месяца ее муж смог найти работу.

Одна из больниц в Минске Фото: DW/E.Daneyko

"Медобслуживание нормальное, муж проходил медосмотр для работы, я водила дочку на обследование в поликлинику, пока все бесплатно, - продолжает женщина. - В Беларуси появились знакомые, которые немало помогли - одежда, продукты, посуда. Помогает церковь, Красный Kрест. Без помощи всех этих людей было бы очень сложно, так как мы не брали с собой ни одежды, ни обуви, все осталось дома".

Украинка признается, что пока не знает, останется ли ее семья в Беларуси, но мечтает вернуться домой: "Надеемся на возвращение домой, так как там у нас осталось все, что мы нажили за свою жизнь. И самое главное - там наши родные".

"Зарплаты, которую предлагают, хватит только на аренду жилья"

"Мы - жители Луганской области, семья докторов, 24 февраля 2022 года были дома, жена была на пятом месяце беременности. В начале войны мы выехали во Львовскую область, но там столкнулись с высокими ценами на жилье, отсутствием вакансий и принудительным приводом в военкомат - несмотря на сложную ситуацию и то, что у меня беременная жена. Мы вынуждены были вернуться обратно, поехали к родителям в Луганск", - делится своей историей Игорь (имя изменено). После рождения ребенка семья решила перебраться в Беларусь, так как в Луганске было небезопасно.

Луганск, сентябрь 2022 года Фото: dpa/AP/picture alliance

"Вначале приехали в Минск, но, побывав на собеседовании, я понял, что зарплаты, которую мне предлагают, хватит только на аренду жилья, поэтому решили ехать в город поменьше", - говорит мужчина. По его словам, в Беларуси у врачей низкая зарплата, ему одному тяжело содержать семью и оплачивать аренду. В ближайшем будущем Игорь планирует уехать и искать новую работу, которой будет выше оплачиваться.

Среди минусов жизни в РБ собеседник также назвал платные дороги, "о которых узнаешь, когда с тебя уже требуют штраф" (1700 км белорусских дорог - платные для транспорта, не зарегистрированного на территории ЕАЭС. - Ред.). Из плюсов - хорошее отношение людей: "Во многом помогали и подсказывали. Отношение намного лучше, чем в Западной Украине".

Волонтер: "Главная проблема - жилье"

С DW на условиях анонимности согласилась поговорить и одна из волонтеров, помогающих украинским беженцам в Беларуси. По оценкам собеседницы, в РБ приезжают в основном семьи с детьми, пожилые люди, люди с различными группами инвалидности. "Главная проблема - это жилье, не у всех есть деньги на аренду, поэтому беженцы стараются искать работу, на которой им бы еще предоставили и жилье, а это в Беларуси редкость. Это может быть либо общежитие от какого-то завода, либо дом в деревне, если речь о вакансии в сельском хозяйстве. У некоторых хозяйств жилье в довольно хорошем состоянии, у некоторых все совсем плачевно", - отмечает волонтер.

Собеседница также упоминает проблемы с оформлением документов на территории Беларуси. По ее словам, у беженцев много жалоб на работу посольства Украины в Минске. Возникают и вопросы с переводом денег в Беларусь: "Из-за того, что РБ под санкциями, прямой перевод сделать невозможно. Кроме того, украинские банки могут просто заблокировать счет тому, кто находится в Беларуси, не выясняя, кто и по каким причинам сюда приехал. Если там (в Украине. - Ред.) у человека были деньги на счету, и он мог легче переносить тяготы военного положения, то тут он гол как сокол. Выход - переводить средства через криптовалюты".

По словам собеседницы, у беженцев всегда есть потребность в продуктах питания. ЮНИСЕФ раздавал сертификаты на 135-150 рублей (50- 56 евро) на покупку еды, Красный Крест выдавал так называемые сухпайки. "Продукты питания, как и средства гигиены, бытовая химия всегда востребованы в любом количестве", - уточняет волонтер.

Что касается одежды и обуви, то, по наблюдениям собеседницы, остро нуждающихся в них практически нет: "Те, кто приезжал в 2022 году, действительно, были раздеты и разуты, кто-то вообще в одной пижаме. Сейчас в Беларусь не приезжают люди непосредственно из зоны боевых действий, поэтому у них, как правило, есть с собой вещи. Когда мы приглашаем подопечных выбрать себе обувь и одежду, приходят 2-3 человека. Хотя есть вопросы с доставкой вещей подопечным, живущим в регионах".

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