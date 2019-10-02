Лондон и Брюссель договорились по "Брекзиту"

Перед самым началом саммита Евросоюза Великобритания и ЕС достигли прорыва на переговорах о порядке и условиях "Брекзита". Об этом сообщил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своем микроблоге в Twitter в четверг, 17 октября.

"Там, где есть воля, есть и сделка, и мы ее получили! Это справедливый и сбалансированный договор для ЕС и Соединенного Королевства и свидетельство нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую саммиту Евросоюза одобрить этот документ", - написал Юнкер.

Сообщение о достигнутом соглашении повысило шансы на то, что на саммите ЕС, открывающемся 17 октября в Брюсселе, будет утвержден договор по "Брекзиту", и Великобритания регулируемо выйдет из состава Евросоюза. Это соглашение, однако, еще должно быть одобрено британским парламентом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вывести свою страну из состава ЕС 31 октября. Он неоднократно угрожал Брюсселю нерегулируемым "Брекзитом". Эксперты опасались хаотических последствий для экономики и других сфер жизни в Европе при таком сценарии.

Смотреть видео 01:51 Поделиться Инициативы Джонсона по "Брекзиту" провалились Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3P8AZ Неудачи Бориса Джонсона в парламенте по вопросу "Брекзита"