 Лондон и Брюссель договорились по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 17.10.2019

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Европа

Лондон и Брюссель договорились по "Брекзиту"

Сообщение о прорыве на переговорах подтвердил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он призвал участников открывающегося саммита ЕС одобрить этот документ.

Борис Джонсон и Жан-Клод Юнкер

Борис Джонсон и Жан-Клод Юнкер

 

Перед самым началом саммита Евросоюза Великобритания и ЕС достигли прорыва на переговорах о порядке и условиях "Брекзита". Об этом сообщил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своем микроблоге в Twitter в четверг, 17 октября.

"Там, где есть воля, есть и сделка, и мы ее получили! Это справедливый и сбалансированный договор для ЕС и Соединенного Королевства и свидетельство нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую саммиту Евросоюза одобрить этот документ", - написал Юнкер.

Контекст

Глава немецкого МИД Хайко Мас заявил, что ЕС рассмотрит заявку на отсрочку "Брекзита", если Лондон ее направит. Во Франции пока сомневаются в необходимости такого шага. (29.09.2019)

Резкое падение настроений британских предпринимателей связано с ожидаемым жестким "Брекзитом", запланированным на ближайшее время. (29.09.2019)

Сообщение о достигнутом соглашении повысило шансы на то, что на саммите ЕС, открывающемся 17 октября в Брюсселе, будет утвержден договор по "Брекзиту", и Великобритания регулируемо выйдет из состава Евросоюза. Это соглашение, однако, еще должно быть одобрено британским парламентом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вывести свою страну из состава ЕС 31 октября. Он неоднократно угрожал Брюсселю нерегулируемым "Брекзитом". Эксперты опасались хаотических последствий для экономики и других сфер жизни в Европе при таком сценарии.

 

 

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Неудачи Бориса Джонсона в парламенте по вопросу "Брекзита"

  • Борис Годунов - русский царь.

    Политики по имени Борис

    Борис Годунов (1552-1605 гг.) - боярин, брат жены царя Федора Иоановича, с 1587 по 1598 годы - фактический правитель государства, с февраля 1598 года по апрель 1605 года - русский царь. Наследником престола при жизни царя Федора был его младший брат Дмитрий. Но он погиб при невыясненных обстоятельствах в Угличе, а на царство венчали Годунова.

  • Борис Савинков

    Политики по имени Борис

    Борис Савинков (по центру) - российский революционер, террорист, один из лидеров партии эсеров, руководитель Боевой организации партии эсеров. Участник Белого движения. Слева от Савинкова - генерал Корнилов.

  • Борис Третий

    Политики по имени Борис

    Борис Третий - предпоследний царь Болгарии. Правил с 1918 по 1943 годы. Не препятствовал сближению своих пронемецких министров с Гитлером в 1930-е годы и вовлечению Болгарии в круг сателлитов Германии. В 1941 году (при царе Борисе) Болгария присоединилась к Пакту трех держав (Германии, Японии, Италии).

  • Борис Ельцин

    Политики по имени Борис

    Борис Ельцин - советский и российский политик, первый президент Российской Федерации (1991 - 1999 гг.)

  • Борис Немцов

    Политики по имени Борис

    Борис Немцов - первый губернатор Нижегородской области, министр топлива и энергетики, вице-премьер правительства РФ, депутат Ярославской областной думы. И это - далеко не полный список. На момент работы губернатором и вице-премьером был самым молодым российским политиком на этих должностях.

  • Борис Тарасюк

    Политики по имени Борис

    Борис Тарасюк (слева) - министр иностранных дел Украины в 1998-2000 и с февраля 2005 по январь 2007 гг. На этой фотографии 1999 года - с тогдашним министром иностранных дел Германии Йошкой Фишером.

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    Борис Трайковский - президент Республики Македонии с 1999 по 2004 годы.

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  • Борис Пальмер

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    Борис Пальмер - видный немецкий политик, "зеленый" мэр Тюбингена с 2006 года.

  • Борис Джонсон

    Политики по имени Борис

    Борис Джонсон - лидер консервативной партии, премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года. До этого был мэром Лондона и министром иностранных дел Великобритании.

    Автор: Дарья Брянцева


 

Контекст

Политики по имени Борис

От Годунова до Джонсона. Произвольный и ничем, кроме имени Борис, не продиктованный выбор редакции. (24.07.2019)  

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