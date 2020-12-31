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Война в Украине: хроника событий
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Лола Тагаева, журналистка, политический обозреватель, колумнистка DW.
Лола ТагаеваФото: privat

Лола Тагаева

Лола Тагаева - организатор проектов гендерного просвещения.

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Лола Тагаева: избранные публикации

Задержание в Красноярске участницы акции протеста против войны в Украине

Настоящее 8 марта - день антивоенного женского сопротивления

О том, сможет ли женское антивоенное движение стать политической силой в нынешней России, размышляет Лола Тагаева.
Лола Тагаева, журналистка, политический обозреватель, колумнистка DW.
Лола Тагаева
Колонка
Равноправие
8 марта 2022 г.
Плакат на одной из акций против насилия над женщинами

Права женщин в России нарушаются под видом защиты семьи

Российское государство ведет политику, направленную на уменьшение рождения детей и создания семьи, считает Лола Тагаева.
Лола Тагаева, журналистка, политический обозреватель, колумнистка DW.
Лола Тагаева
Колонка
Политика
21 февраля 2022 г.
Женщина закрывает лицо и голову руками от мужчины, который замахнулся на нее

Разгром шелтера в Дагестане касается каждой женщины в России

Мы в шаге от того, чтобы домашнее насилие стало основанием для предоставления политического убежища, пишет Лола Тагаева.
Лола Тагаева, журналистка, политический обозреватель, колумнистка DW.
Лола Тагаева
Колонка
Правосудие и закон
14 июня 2021 г.
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Лола Тагаева: другие публикации

Мужчина, сжав кулак, идет к женщине

Почему в России запретили "Мужское государство"

Почему в России запретили "Мужское государство"

Режим не допускает конкуренции в том, что касается применения насилия, указывает Лола Тагаева.
Лола Тагаева, журналистка, политический обозреватель, колумнистка DW.
Лола Тагаева
Колонка
Правосудие и закон
19 октября 2021 г.
Карикатура Сергея Елкина

Сотни тысяч незамеченных смертей в России

Сотни тысяч незамеченных смертей в России

С приходом ковида выяснилось, что ни ресурсов, ни политической воли справиться с ним у Кремля нет, считает Лола Тагаева.
Лола Тагаева, журналистка, политический обозреватель, колумнистка DW.
Лола Тагаева
Колонка
Политика
13 апреля 2021 г.
Ксения Собчак

Интервью Собчак со "скопинским маньяком" - легализация зла

Интервью Собчак со "скопинским маньяком" - легализация зла

Видео с маньяком Моховым надо отовсюду удалить, а Собчак должна перестать называть себя журналистом, пишет Лола Тагаева.
Лола Тагаева, журналистка, политический обозреватель, колумнистка DW.
Лола Тагаева
Колонка
Политика
25 марта 2021 г.
Положение женщин - тема московского фестиваля FemFest (фото 2019 г.)

Пять настоящих подарков российским женщинам к 8 марта

Пять настоящих подарков российским женщинам к 8 марта

Нужно начать решать реальные проблемы российских женщин вместо профанации заботы о них раз в году, считает Лола Тагаева.
Лола Тагаева, журналистка, политический обозреватель, колумнистка DW.
Лола Тагаева
Колонка
Общество
8 марта 2021 г.
Женская акция протеста 14 февраля 2021 года, Санкт-Петербург

Женский протест как новая политическая сила в России

Женский протест как новая политическая сила в России

Первая в РФ акция протеста, организованная женщинами в поддержку женщин - результат действий власти, пишет Лола Тагаева.
Лола Тагаева, журналистка, политический обозреватель, колумнистка DW.
Лола Тагаева
Колонка
Общество
15 февраля 2021 г.
Женщина в маске

От ковида до Госдумы: 2020-й жестко ударил по женщинам

От ковида до Госдумы: 2020-й жестко ударил по женщинам

Из-за коронавируса и роста насилия россиянки в 2020 году смогли осознать свою уязвимость, считает Лола Тагаева.
Лола Тагаева, журналистка, политический обозреватель, колумнистка DW.
Лола Тагаева
Колонка
Общество
31 декабря 2020 г.
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