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Лола Тагаева
Фото: privat
Лола Тагаева
Лола Тагаева - организатор проектов гендерного просвещения.
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Лола Тагаева: избранные публикации
Настоящее 8 марта - день антивоенного женского сопротивления
О том, сможет ли женское антивоенное движение стать политической силой в нынешней России, размышляет Лола Тагаева.
Лола Тагаева
Колонка
Равноправие
08.03.2022
8 марта 2022 г.
Права женщин в России нарушаются под видом защиты семьи
Российское государство ведет политику, направленную на уменьшение рождения детей и создания семьи, считает Лола Тагаева.
Лола Тагаева
Колонка
Политика
21.02.2022
21 февраля 2022 г.
Разгром шелтера в Дагестане касается каждой женщины в России
Мы в шаге от того, чтобы домашнее насилие стало основанием для предоставления политического убежища, пишет Лола Тагаева.
Лола Тагаева
Колонка
Правосудие и закон
14.06.2021
14 июня 2021 г.
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Лола Тагаева: другие публикации
Почему в России запретили "Мужское государство"
Почему в России запретили "Мужское государство"
Режим не допускает конкуренции в том, что касается применения насилия, указывает Лола Тагаева.
Лола Тагаева
Колонка
Правосудие и закон
19.10.2021
19 октября 2021 г.
Сотни тысяч незамеченных смертей в России
Сотни тысяч незамеченных смертей в России
С приходом ковида выяснилось, что ни ресурсов, ни политической воли справиться с ним у Кремля нет, считает Лола Тагаева.
Лола Тагаева
Колонка
Политика
13.04.2021
13 апреля 2021 г.
Интервью Собчак со "скопинским маньяком" - легализация зла
Интервью Собчак со "скопинским маньяком" - легализация зла
Видео с маньяком Моховым надо отовсюду удалить, а Собчак должна перестать называть себя журналистом, пишет Лола Тагаева.
Лола Тагаева
Колонка
Политика
25.03.2021
25 марта 2021 г.
Пять настоящих подарков российским женщинам к 8 марта
Пять настоящих подарков российским женщинам к 8 марта
Нужно начать решать реальные проблемы российских женщин вместо профанации заботы о них раз в году, считает Лола Тагаева.
Лола Тагаева
Колонка
Общество
08.03.2021
8 марта 2021 г.
Женский протест как новая политическая сила в России
Женский протест как новая политическая сила в России
Первая в РФ акция протеста, организованная женщинами в поддержку женщин - результат действий власти, пишет Лола Тагаева.
Лола Тагаева
Колонка
Общество
15.02.2021
15 февраля 2021 г.
От ковида до Госдумы: 2020-й жестко ударил по женщинам
От ковида до Госдумы: 2020-й жестко ударил по женщинам
Из-за коронавируса и роста насилия россиянки в 2020 году смогли осознать свою уязвимость, считает Лола Тагаева.
Лола Тагаева
Колонка
Общество
31.12.2020
31 декабря 2020 г.
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