Курдская рабочая партия (КРП)

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Политическая организация курдов, которая в Германии считается террористической организацией.
Суд в Стамбуле признал Орс виновной по всем пунктах по делу о протестной акции на корабле в Кельне в 2012 году. В Германии расследование в отношении активистки было прекращено.
Турецкая артиллерия и авиация обстреляли объекты запрещенной в стране Курдской рабочей партии в городе Хаккяри у границы Ирака. Президент Эрдоган заявил об уничтожении большого числа "террористов".
60-летний гражданин Турции признан виновным в членстве в террористической организации за границей. С 2018 года он возглавлял региональное отделение запрещенной Курдской рабочей партии.
Министерство обороны в Анкаре обосновало начало операции "Коготь тигра" против Курдской рабочей партии атаками на турецкие военные базы. На север Ирака отправились спецназ, боевые вертолеты и беспилотники.
Минобороны Турции объявило о начале операции "Коготь орла". Турецкие ВВС обстреляли убежища участников Курдской рабочей партии в районе гор Кандиль в Ираке.
Глава МИД Турции заявил, что Россия и курдские формирования не выполняют условия соглашения. А значит военная операция может быть продолжена.
По информации минобороны РФ, протурецкие боевики обстреляли колонну американских солдат, никто не погиб. В Пентагоне ответили, что патруль "стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов".
США ранее поддерживали курдов в борьбе с "Исламским государством". Отказав им в военной помощи в борьбе с Турцией, Трамп сравнил КРП с исламистами.
Несогласных с действиями Анкары задерживают по обвинению в "пропаганде в пользу террористической организации", сообщает "Анадолу". В отношении прокурдской партии ПДН уже ведутся следственные действия.
Турецкая операция в Сирии позволит Эрдогану нейтрализовать ряд опасностей для режима. Однако, вероятнее всего, она не достигнет всех планируемых целей, считает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнер Херман.
Турция хочет создать зону безопасности на севере Сирии, чтобы расселить там беженцев. Вашингтон военную операцию Анкары по зачистке территории от курдов и боевиков ИГ не поддержит.
Усиление военного контингента на границе с Сирией может быть связано с предстоящей операцией по очистке территории восточнее Евфрата от отрядов народной самообороны сирийских курдов.
Турецкое МВД подозревает градоначальников, избранных от оппозиционной прокудской партии ПДН, в "распространении террористической пропаганды".
Конституционный суд Турции присудил компенсации девяти представителям интеллегенции, которые в 2016 году в открытом письме к Анкаре выступили против конфликта с курдами.
Операция Анкары к востоку от Евфрата означает, что турецкие войска будут действовать в зоне военного влияния США.
В октябре 2017 года журналистка Айла Альбарак, имеющая финское и турецкое гражданство, была осуждена на два года и один месяц тюремного заключения за "пропаганду террора".
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