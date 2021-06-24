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Курдская рабочая партия (КРП)

Политическая организация курдов, которая в Германии считается террористической организацией.

A security guard stands in front of Istanbul's court house on July 3, 2020 during the trial of 20 saudi suspects accused in the murder of journalist Jamal Khashoggi in 2018 in Istanbul. - The trial in absentia of 20 Saudi suspects accused in the murder of journalist Jamal Khashoggi in 2018, including two former aides to Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, began in Istanbul on July 3, 2020. (Photo by OZAN KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

В Турции осуждена жительница Кельна Гёнюль Орс 24.06.2021

Суд в Стамбуле признал Орс виновной по всем пунктах по делу о протестной акции на корабле в Кельне в 2012 году. В Германии расследование в отношении активистки было прекращено.
ARCHIV 2007 ***** Bildnummer: 51931224 Datum: 20.06.2007 Copyright: imago/STAR-MEDIA Kampfflugzeug vom Typ F-16 Fighting Falcon der türkischen Luftwaffe anlässlich der NATO-Übung - ELITE 2007 - in Lechfeld, Objekte; 2007, Lechfeld, Electronic Live Training Exercise, ELITE2007, Militärübung, Militärmanöver, Manöver, Flugzeug, Kampfflugzeuge, Militärflugzeug, Militärflugzeuge, Kampfjet, Kampfjets, F16, Viper, türkisch, türkisches, türkische; , quer, Kbdig, Einzelbild, Seitenansicht, Perspektive, Deutschland, , Militaer, Staat,

Турция начала очередное наступление на курдов 25.04.2021

Турецкая артиллерия и авиация обстреляли объекты запрещенной в стране Курдской рабочей партии в городе Хаккяри у границы Ирака. Президент Эрдоган заявил об уничтожении большого числа "террористов".
ARCHIV - 19.10.2012, Rheinland-Pfalz, Koblenz: Das Türschild des Oberlandesgericht in Koblenz. Ein Mann, der mit dem abgetrennten Kopf eines Kriegsgegners posiert haben soll, steht am Dienstag (28.01.2020) vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz wirft ihm dies als Kriegsverbrechen vor. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Глава Курдской рабочей партии в Гессене осужден на 2,5 года 18.08.2020

60-летний гражданин Турции признан виновным в членстве в террористической организации за границей. С 2018 года он возглавлял региональное отделение запрещенной Курдской рабочей партии.
ARCHIV 2016 *** TOPSHOT - Turkish special force soldiers stand guard at the courthouse on December 27, 2016 at silivri district in Istanbul. Almost 30 Turkish police will go on trial in Istanbul on December 27, 2016 charged with involvement in the July 15 coup bid, the city's first trial of alleged putschists. With indictments prepared against over 1,200 people, and some 41,000 under arrest in total, the trials following the failed coup against President Recep Tayyip Erdogan are set to be the most far-reaching legal process in Turkish history. / AFP / OZAN KOSE (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

Турция отправила на север Ирака войска спецназа 17.06.2020

Министерство обороны в Анкаре обосновало начало операции "Коготь тигра" против Курдской рабочей партии атаками на турецкие военные базы. На север Ирака отправились спецназ, боевые вертолеты и беспилотники.
08.05.2015 --- Konya --- Tigermeeting 2015 --- Tuerkische Luftwaffe v.l.: Tuerkische F-16 Foto: Neurohr/Eibner | Verwendung weltweit

Турция нанесла авиаудары по объектам Курдской рабочей партии в Ираке 15.06.2020

Минобороны Турции объявило о начале операции "Коготь орла". Турецкие ВВС обстреляли убежища участников Курдской рабочей партии в районе гор Кандиль в Ираке.
23.10.2019 *** Turkey-backed Syrian rebel fighters and Turkish soldiers are seen on top of a building in the border town of Ras al Ain, Syria, October 23, 2019. Ugur Can/Demiroren News Agency via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY.

Турция угрожает возобновить военную операцию в Сирии 19.11.2019

Глава МИД Турции заявил, что Россия и курдские формирования не выполняют условия соглашения. А значит военная операция может быть продолжена.
U.S. military convoy drives the he town of Qamishli, north Syria, by a poster showing Syrain President Bashar Aassad Saturday, Oct. 26. 2019. A U.S. convoy of over a dozen vehicles was spotted driving south of the northeastern city of Qamishli, likely heading to the oil-rich Deir el-Zour area where there are oil fields, or possibly to another base nearby. The Syrian Observatory for Human Rights, a war monitor, also reported the convoy, saying it arrived earlier from Iraq. (AP Photo/Baderkhan Ahmad) |

Минобороны РФ сообщило об обстреле солдат США протурецкими боевиками 04.11.2019

По информации минобороны РФ, протурецкие боевики обстреляли колонну американских солдат, никто не погиб. В Пентагоне ответили, что патруль "стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов".

US President Donald Trump speaks to the press as he departs the White House in Washington, DC, for Florida on October 3, 2019. - Trump said Thursday he would certainly think about approaching Chinese leader Xi Jinping to investigate the US president's domestic political rival Joe Biden. Trump told reporters at the White House Ukraine should probe the frontrunning Democratic presidential hopeful and his son, Hunter Biden -- and that China should follow suit. Certainly -- something we can start thinking about, the president said of asking China to get involved. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images)

Трамп считает Курдскую рабочую партию опаснее "Исламского государства" 16.10.2019

США ранее поддерживали курдов в борьбе с "Исламским государством". Отказав им в военной помощи в борьбе с Турцией, Трамп сравнил КРП с исламистами.
23.08.2019, Türkei, Ankara: A police car in the Old Town of Ankara, Turkey, on August 23, 2019. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN - FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES. Foto: Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa |

В Турции задержано около 200 человек за критику операции в Сирии 16.10.2019

Несогласных с действиями Анкары задерживают по обвинению в "пропаганде в пользу террористической организации", сообщает "Анадолу". В отношении прокурдской партии ПДН уже ведутся следственные действия.
TOPSHOT - Smoke rises from the Syrian town of Tal Abyad, in a picture taken from the Turkish side of the border where a pigeon is seen in Akcakale on October 10, 2019, on the second day of Turkey's military operation against Kurdish forces. - Turkey has vowed to destroy the Syrian Kurdish People's Protection Units (YPG) which controls much of northeastern Syria, and set up a safe zone for the return of Syrian refugees. A total of 70 people were so far reported injured across Turkish areas. Families were evacuating and streets emptying in Akcakale, as local authorities called on people to take shelter. (Photo by BULENT KILIC / AFP) (Photo by BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

FAZ: Наступление на курдов выгодно Эрдогану, Асаду и Москве 14.10.2019

Турецкая операция в Сирии позволит Эрдогану нейтрализовать ряд опасностей для режима. Однако, вероятнее всего, она не достигнет всех планируемых целей, считает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнер Херман.
A Turkish n armored vehicles patrol as they conduct a joint ground patrol with American forces in the so-called safe zone on the Syrian side of the border with Turkey, near the town of Tal Abyad, northeastern Syria, Friday, Oct.4, 2019. The patrols are part of a deal reached between Turkey and the United States to ease tensions between the allies over the presence of U.S.-backed Syrian Kurdish fighters in the area. (AP Photo/Baderkhan Ahmad) |

США не примут участие в операции Турции на севере Сирии 07.10.2019

Турция хочет создать зону безопасности на севере Сирии, чтобы расселить там беженцев. Вашингтон военную операцию Анкары по зачистке территории от курдов и боевиков ИГ не поддержит.
KILIS, TURKEY - MARCH 02: A Turkish soldier from the 1st Border Regiment Command looks out over the border wall to Syria during alert drills at a military outpost on the Turkey/Syria border on March 2, 2017 in Kilis, Turkey. The military exercises were held to display the new border wall and new security measures such as thermal scanning and patrols by the new Tactical Armoured Reconnaissance vehicles (Kobra-2) that are being used to tighten Turkey's border. The government announced this week that more than half of the 511-kilometer wall has been completed. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

Турция стягивает дополнительные войска к сирийской границе 06.10.2019

Усиление военного контингента на границе с Сирией может быть связано с предстоящей операцией по очистке территории восточнее Евфрата от отрядов народной самообороны сирийских курдов.
Demonstrators scuffle with riot police during a protest against the replacement of Kurdish mayors with state officials in three cities, in Diyarbakir, Turkey, August 19, 2019. REUTERS/Sertac Kayar

В Турции отстранены от должности прокурдские мэры трех городов 19.08.2019

Турецкое МВД подозревает градоначальников, избранных от оппозиционной прокудской партии ПДН, в "распространении террористической пропаганды".
Bildnummer: 53405362 Datum: 31.08.2009 Copyright: imago/suedraumfoto Kocatepe-Moschee (Kocatepe Camii) und Atakule-Fernsehturm in Ankara.

Суд в Турции снял обвинения в терроризме с девяти человек 27.07.2019

Конституционный суд Турции присудил компенсации девяти представителям интеллегенции, которые в 2016 году в открытом письме к Анкаре выступили против конфликта с курдами.
2016***American flag on the side of the Pentagon at the Pentagon Memorial in Washington, DC during an observance ceremony to commemorate the 15th anniversary of the 9/11 terrorist attacks, Sunday, September 11, 2016. Credit: Dennis Brack / Pool via CNP | Verwendung weltweit

Пентагон счел недопустимой новую военную операцию Турции в Сирии 13.12.2018

Операция Анкары к востоку от Евфрата означает, что турецкие войска будут действовать в зоне военного влияния США.
#47715514 - Richterhammer © Gina Sanders

Cуд в Турции отменил приговор в отношении журналистки Wall Street Journal 14.11.2018

В октябре 2017 года журналистка Айла Альбарак, имеющая финское и турецкое гражданство, была осуждена на два года и один месяц тюремного заключения за "пропаганду террора".
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