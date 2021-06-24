 В Турции осуждена жительница Кельна Гёнюль Орс | Новости из Германии о Европе | DW | 24.06.2021

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Европа

В Турции осуждена жительница Кельна Гёнюль Орс

Суд в Стамбуле признал Орс виновной по всем пунктах по делу о протестной акции на корабле в Кельне в 2012 году. В Германии расследование в отношении активистки было прекращено.

Здание суда в Стамбуле

Здание суда в Стамбуле

Суд в турецком Стамбуле в четверг, 24 июня, приговорил жительницу Кельна Гёнюль Орс к 10-ти годам лишения свободы по делу о протестной акции в Кельне в 2012 году. Запрет на выезд осужденной из Турции, однако, был отменен. Орс не присутствовала на судебном заседании по состоянию здоровья.

Прокуратура обвиняла Орс в террористической пропаганде в пользу запрещенной Курдской рабочей партии (КРП), лишении свободы с применением силы и похищении транспортных средств. Суд признал ее виновным по всем пунктам обвинения.

Протестная акция в Кельне

Дело против Гёнюль Орс было связано с протестной акцией на одном из кораблей в Кельне в 2012 году. Согласно материалам дела, Орс вместе с девятью другими активистами захватила судно, а затем вместе с ними развесила на нем транспаранты и скандировала лозунги в поддержку КРП. Активистка отвергла выдвинутые против нее обвинения. В Германии расследование в отношении Гёнюль Орс было прекращено.

Орс заявила, что она потрясена решением суда в Стамбуле и покинет Турцию при первой возможности. Она приехала в Турцию в мае 2019 года, чтобы навестить находившуюся под стражей мать, но была задержана сама и провела три месяца в СИЗО, затем полгода под домашним арестом, а с июня 2020 года - находилась под подпиской о невыезде.

Дело против Орс вызвало волну критики, поскольку турецкое следствие построило его на информации, полученной от одного из контактеров в немецком Федеральном управлении по уголовным делам. Адвокат Орс в ходе судебного процесса постоянно подчеркивала, что такие показания не могут быть приобщены к делу.

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    Автор: Илья Коваль


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