Культурная жизнь на диване: где и что посмотреть во время коронавируса

Как и во многих других странах, в Германии сейчас закрыты музеи, театры и кинозалы, отменены концерты и фестивали. Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 практически парализовала культурную жизнь в общественном пространстве. Однако в интернете появилось немало альтернативных предложений. DW собрала самые интересные.

Сикстинская капелла на смартфоне

У любителей изобразительного искусства есть возможность заглянуть во многие музеи мира и посетить выставки, используя компьютер, планшет или смартфон. На платформе Google Arts and Culture, созданной в сотрудничестве со 120 музеями в разных странах, можно посетить Пергамский музей в Берлине, поближе познакомиться с творчеством Фриды Кало или детально рассмотреть картину "Девушка с жемчужной сережкой"Яна Вермеера.

В интернетае также можно совершить виртуальную экскурсию по Сикстинской капелле и восхититься фресками Микеланджело, а также прогуляться по другим музеям Ватикана.

Парижский Лувр также закрыт, но приглашает посмотреть на свои экспонаты в режиме онлайн - совершенно бесплатно и без очереди. На таких же условиях можно заглянуть в музеи Вены.

Биеннале современной фотографии - самый большой немецкий фестиваль такого рода, проходящий в Людвигсхафене, Мангейме и Гейдельберге, также перенес свое выставочное пространство в интернет.

Организаторы запланированной на середину марта и отмененной из-за коронавируса ярмарки Art Basel в Гонконге создали альтернативную площадку Online Viewing Rooms, где, зарегистрировавшись, можно посмотреть 2000 произведений искусства.

Для любителей классической музыки

Берлинский филармонический оркестр - один из лучших в мире. Сейчас послушать выдающихся музыкантов можно в бесплатном стриминге. На платформе Digital Concert Hall размещено более 600 концертов, записанных за последние десять лет работы оркестра, более десятка из них - под руководством дирижера Кирилла Петренко. На сайте нужно зарегистрироваться. Бесплатный сервис доступен пока до 31 марта.

Берлинский филармонический оркестр на сайте Digital Concert Hall

Берлинская государственная опера составила свой онлайн-репертуар, который будет действовать до 19 апреля. На сайте оперы можно найти ссылку на видео по запросу. Также концерты можно послушать в Youtube или на сайте медиакомпании rbb, которая приглашает исполнителей и делает видео- и радиозаписи для слушателей дома.

Музыканты Баварской государственной оперы помимо бесплатных записей предлагают раз в неделю по понедельникам "посетить" живые концерты. Взамен просят делать добровольные пожертвования, чтобы поддержать коллег-фрилансеров, у которых из-за отмены культурных мероприятий сейчас нет никаких доходов. "Театр, в котором нельзя играть, не существует", - подчеркнул генеральный директор оперы Николаус Бахлер (Nikolaus Bachler).

Поп- и рок-концерты в гостиной

Известный немецкий пианист Игорь Левит стримит бесплатные концерты в Твиттере под ником @igorpianist. За рояль он садится почти ежедневно в 19 часов - в концертном зале в Мюнхене или у себя дома. "Я раньше не осознавал, насколько музыка помогает выжить. Все воспринимается по-другому. Это то, что поддерживает свет внутри меня", - пишет пианист в своем аккаунте.

Частные концерты для виртуальной публики дают также известные поп- и рок-музыканты. Например, Джеймс Блант - в пустом зале Эльбской филармонии в Гамбурге, фронтмен Coldplay Крис Мартин - у себя дома, играя для слушателей в Инстаграм.

На платформе Unitedwestream берлинские ночные клубы создали совместное предложение для тех, кто хочет окунуться в клубную атмосферу, несмотря на социальную дистанцию, которую сейчас необходимо соблюдать. Сервис бесплатный, но можно сделать пожертвование.

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