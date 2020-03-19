 Культурная жизнь на диване: где и что посмотреть во время коронавируса | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.03.2020

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Культура и стиль жизни

Культурная жизнь на диване: где и что посмотреть во время коронавируса

Коронавирус заставил культурную жизнь переместиться в интернет. Рассказываем, как послушать известных музыкантов и посмотреть на мировые шедевры, не покидая дома.

Виртуальная экскурсия по Пергамскому музею на сайте artsandculture.google.com

Виртуальная экскурсия по Пергамскому музею на сайте artsandculture.google.com

Как и во многих других странах, в Германии сейчас закрыты музеи, театры и кинозалы, отменены концерты и фестивали. Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 практически парализовала культурную жизнь в общественном пространстве. Однако в интернете появилось немало альтернативных предложений. DW собрала самые интересные.

Сикстинская капелла на смартфоне

У любителей изобразительного искусства есть возможность заглянуть во многие музеи мира и посетить выставки, используя компьютер, планшет или смартфон. На платформе Google Arts and Culture, созданной в сотрудничестве со 120 музеями в разных странах, можно  посетить Пергамский музей в Берлине, поближе познакомиться с творчеством Фриды Кало или детально рассмотреть картину "Девушка с жемчужной сережкой"Яна Вермеера.

В интернетае также можно совершить виртуальную экскурсию по Сикстинской капелле и восхититься фресками Микеланджело, а также прогуляться по другим музеям Ватикана.

Парижский Лувр также закрыт, но приглашает посмотреть на свои экспонаты в режиме онлайн - совершенно бесплатно и без очереди. На таких же условиях можно заглянуть в музеи Вены.

Биеннале современной фотографии - самый большой немецкий фестиваль такого рода, проходящий в Людвигсхафене, Мангейме и Гейдельберге, также перенес свое выставочное пространство в интернет. 

Организаторы запланированной на середину марта и отмененной из-за коронавируса ярмарки Art Basel в Гонконге создали альтернативную площадку Online Viewing Rooms, где, зарегистрировавшись, можно посмотреть 2000 произведений искусства.

Для любителей классической музыки

Берлинский филармонический оркестр - один из лучших в мире. Сейчас послушать выдающихся музыкантов можно в бесплатном стриминге. На платформе Digital Concert Hall размещено более 600 концертов, записанных за последние десять лет работы оркестра, более десятка из них - под руководством дирижера Кирилла Петренко. На сайте нужно зарегистрироваться. Бесплатный сервис доступен пока до 31 марта. 

Берлинский филармонический оркестр на сайте Digital Concert Hall

Берлинский филармонический оркестр на сайте Digital Concert Hall

Берлинская государственная опера составила свой онлайн-репертуар, который будет действовать до 19 апреля. На сайте оперы можно найти ссылку на видео по запросу. Также концерты можно послушать в Youtube или на сайте медиакомпании rbb, которая приглашает исполнителей и делает видео- и радиозаписи для слушателей дома.

Музыканты Баварской государственной оперы помимо бесплатных записей предлагают раз в неделю по понедельникам "посетить" живые концерты. Взамен просят делать добровольные пожертвования, чтобы поддержать коллег-фрилансеров, у которых из-за отмены культурных мероприятий сейчас нет никаких доходов. "Театр, в котором нельзя играть, не существует", - подчеркнул генеральный директор оперы Николаус Бахлер (Nikolaus Bachler).

Поп- и рок-концерты в гостиной

Известный немецкий пианист Игорь Левит стримит бесплатные концерты в Твиттере под ником @igorpianist. За рояль он садится почти ежедневно в 19 часов - в концертном зале в Мюнхене или у себя дома. "Я раньше не осознавал, насколько музыка помогает выжить. Все воспринимается по-другому. Это то, что поддерживает свет внутри меня", - пишет пианист в своем аккаунте.

Частные концерты для виртуальной публики дают также известные поп- и рок-музыканты. Например, Джеймс Блант - в пустом зале Эльбской филармонии в Гамбурге, фронтмен Coldplay Крис Мартин - у себя дома, играя для слушателей в Инстаграм.

На платформе Unitedwestream берлинские ночные клубы создали совместное предложение для тех, кто хочет окунуться в клубную атмосферу, несмотря на социальную дистанцию, которую сейчас необходимо соблюдать. Сервис бесплатный, но можно сделать пожертвование.

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    Автор: Марина Барановская


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