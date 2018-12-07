 Крамп-Карренбауэр не намерена входить в правительство ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 10.12.2018

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Германия

Крамп-Карренбауэр не намерена входить в правительство ФРГ

Свое решение Аннегрет Крамп-Карренбауэр объяснила желанием отстаивать независимые позиции ХДС. Новый лидер ХДС полагает, что состав правительства ФРГ полностью укомплектован.

Лидер Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Лидер Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Новый лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) не намерена входить в состав правительства, возглавляемого Ангелой Меркель (Angela Merkel). Мнение Крамп-Карренбауэр цитирует в понедельник, 10 декабря, газета Saarbrücker Zeitung, представляющую федеральную землю Саар, где ранее нынешняя глава ХДС возглавляла правительство.

Контекст

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"Я баллотировалась на пост лидера партии, поскольку хотела отстаивать независимые позиции ХДС. Для этого мне не нужно входить в кабинет министров", - заявила Крамп-Карренбауэр. Она отметила, что за формирование правительства отвечает канцлер Меркель, а сам состав правительства "укомплектован". Ранее глава ХДС в федеральной земле Тюрингии Майк Моринг (Mike Mohring) высказался за то, чтобы Крамп-Карренбауэр заняла одну из министерских должностей. "Речь о том, чтобы оказывать влияние на те вещи, которые будут решаться, и решаться они будут в правительстве", - заявил Моринг в воскресенье.

Крамп-Карренбауэр подтвердила, что намерена обсудить возможное сотрудничество с двумя своими главными соперниками на недавних выборах председателя ХДС - Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) и Йенсом Шпаном (Jens Spahn). Новая руководительница партии, входящей в правящую коалицию, сообщила, что уже договорилась о встрече с Мерцем.

На выборах главы ХДС, прошедших в Гамбурге в пятницу, 7 декабря, Крамп-Карренбауэр во втором туре победила Фридриха Мерца, получив 51,7 процентов голосов.

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    Автор: Ирина Филатова


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