КПП "Чарли": что будет с "дырой" в центре Берлина?

К дебатам вокруг застройки квартала возле бывшего КПП на границе между советским и американским секторами в Берлине подключились два бывших мэра и посол США в отставке. Почему?
Продавец противогазов при виде айфона начинает заметно нервничать и просит два евро "за фотосъемку". Потому что часть тротуара, которую он якобы арендует для продажи шапок-ушанок и прочего советского китча, - это не общественное место, а его "частная собственность”. В ответ на просьбу о квитанции на эти самые два евро он настоятельно советует: "хорош умничать - вали отсюда". Через дорогу стайка не менее подозрительного вида мужчин завлекает прохожих казалось бы забытой игрой в наперстки. Посреди проезжей части толпятся желающие сфотографироваться (за три евро) с переодетыми в американских солдат ряжеными - два огромных американских флага развеваются на ветру. Весь этот театр происходит в месте, полном исторического символизма, - у бывшего контрольно-пропускного пункта "Чарли".
Диснейленд имени холодной войны
Когда-то в этом месте проходила граница между Западным и Восточным Берлином. Когда-то здесь стояли прямо напротив друг друга советские и американские танки. Здесьгибли люди при попытке бегства на Запад. А сегодня здесь - своего рода импровизированный парк аттракционов под открытым небом.
Каждый год этот квартал в центре Берлина посещают порядка 4,5 миллионов туристов. Кроме ряженых, сувениров и наперсточников, здесь есть две временные фотовыставки о холодной войне, круговая панорама "Берлинская стена" художника Ядегара Азизи и частный музей Берлинской стены.
Этот "диснейленд имени холодной войны" все меньше нравится людям, серьезно занимающимся историей и инвестициями в недвижимость. Как "непристойную" описывают ситуацию в историческом месте авторы гражданской инициативы в открытом письме в мэрию Берлина. Среди подписантов - известные правозащитники, директор городского офиса по туризму, два бывших мэра Западного Берлина, а также посол США в Германии в отставке. Они требуют более серьезного осмысления истории и создания здесь, среди прочего, нового музея холодной войны, принципиальное решение о строительстве которого было принято городскими властями еще 12 лет назад.
Долгострой в центре Берлина
Но, как это нередко бывает в Берлине, с тех пор ничего не произошло. На письмо, отправленное в августе, до сих пор не поступило никакого ответа. "Это дыра посреди города! - возмущается в интервью DW бывший посол США в Берлине Джон Корнблюм. - О планах застройки квартала говорится уже 30 лет. Было уже две попытки - две компании по каким-то неизвестным мне причинам не справились с этим". А теперь фирма "Trockland Management", купившая участок из имущества обанкротившейся ирландской компании, пытается корректно спланировать и осуществить застройку.
Корнблюм не скрывает своих интересов - компания Trockland Management GmbH наняла его в качестве лоббиста своего амбициозного проекта, подключив его авторитет к дебатам по поводу планируемой застройки двух пустырей, прилегающих к бывшему КПП. Потому что музей, о котором так много говорится, - лишь один и весьма незначительный элемент проекта застройки двух прилегающих к КПП "Чарли" кварталов. В рамках девелоперского проекта Charlie Berlin предполагается строительство отеля, жилого и офисного комплекса.
Девелопер с неоднозначной репутацией
У компании-инвестора - не самая однозначная репутация. Например, для строительства элитного жилого дома-высотки на берегу Шпрее в непосредственной близости от всемирно известной "Истсайдской галереи” были снесены несколько блоков Берлинской стены, что вызвало бурные протесты. В расследовании одной из берлинских газет намекается на возможные связи Trockland с российскими финансовыми структурами.
Среди противников проекта раздаются голоса, призывающие мэрию расторгнуть соглашение с инвестором, выкупить участок и застроить его дешевым социальным жильем, а не элитной недвижимостью. В городе, которым правит коалиция из социал-демократов, зеленых и левых, такое развитие событий не исключено.
Горячая точка мировой истории
Если инвестора вынудят выйти из проекта, КПП "Чарли" ждут, как минимум, еще лет десять хаоса, предостерегают сторонники проекта застройки. Райнер Клемке (Rainer Klemke), председатель гражданской инициативы по созданию музея холодной войны у КПП "Чарли" (Zentrum Kalter Krieg e.V.), говорит: "Мы с 1993 года боремся за то, чтобы это место было достойно увековечено - в соответствии со своим значением в мировой политике. Инвесторы разорялись один за другим. Участок обременен долгами. И мы рады, что нашелся инвестор, готовый не только оплатить эти долги, но и создать условия для того, чтобы здесь возник музей холодной войны". В конце концов, подчеркивает он, это была горячая точка мировой истории и понять ее значение можно только в том случае, если рассказать историю конфронтации двух мировых идеологических систем.
По словам активистов, компания-девелопер хорошо осознает историческое значение места. По информации на сайте девелопера, продажа квартир в новом жилом комплексе рядом с КПП "Чарли" начнется в январе 2019 года.
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