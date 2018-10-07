КПП "Чарли": что будет с "дырой" в центре Берлина?

Продавец противогазов при виде айфона начинает заметно нервничать и просит два евро "за фотосъемку". Потому что часть тротуара, которую он якобы арендует для продажи шапок-ушанок и прочего советского китча, - это не общественное место, а его "частная собственность”. В ответ на просьбу о квитанции на эти самые два евро он настоятельно советует: "хорош умничать - вали отсюда". Через дорогу стайка не менее подозрительного вида мужчин завлекает прохожих казалось бы забытой игрой в наперстки. Посреди проезжей части толпятся желающие сфотографироваться (за три евро) с переодетыми в американских солдат ряжеными - два огромных американских флага развеваются на ветру. Весь этот театр происходит в месте, полном исторического символизма, - у бывшего контрольно-пропускного пункта "Чарли".

Диснейленд имени холодной войны

Стихийная продажа сувениров возле КПП "Чарли"

Когда-то в этом месте проходила граница между Западным и Восточным Берлином. Когда-то здесь стояли прямо напротив друг друга советские и американские танки. Здесьгибли люди при попытке бегства на Запад. А сегодня здесь - своего рода импровизированный парк аттракционов под открытым небом.

Каждый год этот квартал в центре Берлина посещают порядка 4,5 миллионов туристов. Кроме ряженых, сувениров и наперсточников, здесь есть две временные фотовыставки о холодной войне, круговая панорама "Берлинская стена" художника Ядегара Азизи и частный музей Берлинской стены.

Туристы возле КПП "Чарли"

Этот "диснейленд имени холодной войны" все меньше нравится людям, серьезно занимающимся историей и инвестициями в недвижимость. Как "непристойную" описывают ситуацию в историческом месте авторы гражданской инициативы в открытом письме в мэрию Берлина. Среди подписантов - известные правозащитники, директор городского офиса по туризму, два бывших мэра Западного Берлина, а также посол США в Германии в отставке. Они требуют более серьезного осмысления истории и создания здесь, среди прочего, нового музея холодной войны, принципиальное решение о строительстве которого было принято городскими властями еще 12 лет назад.

Долгострой в центре Берлина

Но, как это нередко бывает в Берлине, с тех пор ничего не произошло. На письмо, отправленное в августе, до сих пор не поступило никакого ответа. "Это дыра посреди города! - возмущается в интервью DW бывший посол США в Берлине Джон Корнблюм. - О планах застройки квартала говорится уже 30 лет. Было уже две попытки - две компании по каким-то неизвестным мне причинам не справились с этим". А теперь фирма "Trockland Management", купившая участок из имущества обанкротившейся ирландской компании, пытается корректно спланировать и осуществить застройку.

Проект жилого комлпекса Charlie Living

Корнблюм не скрывает своих интересов - компания Trockland Management GmbH наняла его в качестве лоббиста своего амбициозного проекта, подключив его авторитет к дебатам по поводу планируемой застройки двух пустырей, прилегающих к бывшему КПП. Потому что музей, о котором так много говорится, - лишь один и весьма незначительный элемент проекта застройки двух прилегающих к КПП "Чарли" кварталов. В рамках девелоперского проекта Charlie Berlin предполагается строительство отеля, жилого и офисного комплекса.

Девелопер с неоднозначной репутацией

У компании-инвестора - не самая однозначная репутация. Например, для строительства элитного жилого дома-высотки на берегу Шпрее в непосредственной близости от всемирно известной "Истсайдской галереи” были снесены несколько блоков Берлинской стены, что вызвало бурные протесты. В расследовании одной из берлинских газет намекается на возможные связи Trockland с российскими финансовыми структурами.

Среди противников проекта раздаются голоса, призывающие мэрию расторгнуть соглашение с инвестором, выкупить участок и застроить его дешевым социальным жильем, а не элитной недвижимостью. В городе, которым правит коалиция из социал-демократов, зеленых и левых, такое развитие событий не исключено.

Горячая точка мировой истории

Если инвестора вынудят выйти из проекта, КПП "Чарли" ждут, как минимум, еще лет десять хаоса, предостерегают сторонники проекта застройки. Райнер Клемке (Rainer Klemke), председатель гражданской инициативы по созданию музея холодной войны у КПП "Чарли" (Zentrum Kalter Krieg e.V.), говорит: "Мы с 1993 года боремся за то, чтобы это место было достойно увековечено - в соответствии со своим значением в мировой политике. Инвесторы разорялись один за другим. Участок обременен долгами. И мы рады, что нашелся инвестор, готовый не только оплатить эти долги, но и создать условия для того, чтобы здесь возник музей холодной войны". В конце концов, подчеркивает он, это была горячая точка мировой истории и понять ее значение можно только в том случае, если рассказать историю конфронтации двух мировых идеологических систем.

По словам активистов, компания-девелопер хорошо осознает историческое значение места. По информации на сайте девелопера, продажа квартир в новом жилом комплексе рядом с КПП "Чарли" начнется в январе 2019 года.

Смотрите также:

Реликты холодной войны Советский истребитель МиГ Гонка вооружений, геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация Востока и Запада продолжались несколько десятилетий. И оставили следы, о которых повествует фотовыставка "Реликты холодной войны" , открывшаяся в Музее современной истории Германии (Haus der Geschichte) в Бонне. На снимке: советский МиГ на бывшей базе советских и потом российских войск в бывшей ГДР.

Реликты холодной войны Руины советской военно-морской базы в Латвии Автор представленных в боннской экспозиции работ - фотограф из Нидерландов, лауреат премий World Press Photo и Street Photography Мартин Рёмерс. Более 10 лет он работал над проектом. Он побывал в постсоветских республиках, в бывших "братских" соцстранах, а также в Западной Европе, и снимал заброшенные военные базы, полигоны, бункеры, другие реликты холодной войны.

Реликты холодной войны Брошенный танк Поразительное сочетание лаконичности с выразительностью и эмоциональной насыщенностью отличает работы Рёмерса. Сюрреалистичные фотографии красноречиво говорят о том, сколь бессмысленны были подрывавшие бюджет и разрушавшие экономику колоссальные расходы на холодную войну. Кому он сегодня нужен - этот ржавеющий советский танк на бывшем полигоне в восточногерманском Альтенграбове?..

Реликты холодной войны Советские ракеты в Польше Бункеры, военные заводы, полигоны, - все это создавалось по обе стороны "железного занавеса". В свое время факт существования этих объектов как на Востоке, так и на Западе держался в строжйшем секрете, но в 1990-е годы многие из них были выведены из эксплуатации и сегодня представляют интерес разве что для туристов, - как это укрытие для советских ракет в Польше.

Реликты холодной войны Центр радиошпионажа на "Чертовой горе" Этот искусственный холм под названием Тойфельсберг в западной части немецкой столицы - самое высокое место Берлина. Его точная высота - около 122 метров. На вершине - башни с круглыми куполами. Во вемена холодной войны на "Чертовой горе" (так ее название переводится с немецкого) располагалась американская радиолокационная станция, центр радиошпионажа.

Реликты холодной войны Бывший ангар для британских истребителей в Лаарбрухе О бессмысленности холодной войны и ее последствиях просто необходимо напоминать - особенно сейчас, когда ситуация в мире вновь обострилась, считает Мартин Рёмерс.

Реликты холодной войны База советских подводных лодок в Крыму В Балаклавской бухте в Крыму до сих пор находится секретный военный объект времен холодной войны - подземная база подводных лодок. "Объект 825ГТС" должен был помочь защитить советские ядерные подлодки, если будет использовано оружие массового поражения. Предполагалось, что подлодки затем смогут выйти в море и нанести ответный удар. В 1993 году объект был выведен из эксплуатации. Что с ним сейчас?

Реликты холодной войны Подземная база снабжения бундесвера Строя подземные бункеры, Восток и Запад надеялись защититься с их помощью от возможного нападения противника. Сюда должны были эвакуироваться правительственные учеждения, здесь хранились оружие и провиант. Бункеры постоянно находились в состоянии боевой готовности. На фото: бывшая база снабжения бундесвера в западногерманском Лорхе.

Реликты холодной войны Ядерный центр в Великобритании Центр исследований в области ядерных вооружений Орфорд-Несс в Великобритании внешне выглядел не очень внушительно. Его небольшие наземные бетонные сооружения напоминали доты времен Второй мировой войны. Но основные, по последнему слову техники оборудованные объекты находились под землей.

Реликты холодной войны Убежище для номенклатуры А вот так выглядит подземный зал для совещаний в бывшем секретном советском бункере в Латвии. Оборудованный на 9-метровой глубине, он предназначался для республиканской номенклатуры. Во времена холодной войны в бункере было все необходимое, чтобы прожить там несколько месяцев после ядерного удара противника. Автор: Наталия Королева







