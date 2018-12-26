Кошкин дом под Франкфуртом (фото)

27.12.2018, Бад-Хомбург • Фасад этого дома в гессенском городе Бад-Хомбург облицован природным шифером. Материал, который получают, раскалывая слоистые горные сланцы, используется в Германии уже много столетий. В последнее время он вновь вошел в моду. Стоит такая облицовка дорого, но держится вечно, так что улыбаться эта кошка будет еще долго.
Декабрьские кадры из Германии
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Небесная покровительница горняков
21.12.2018, Эссен • В конце 2018 года в Германии завершается целая эпоха: прекращается добыча каменного угля. В пятницу закрывается последняя угольная шахта в Рурской области - Prosper-Haniel. В Эссене состоялась прощальная и очень эмоциональная церковная служба, на которую из-под земли доставили эту фигуру святой великомученицы Варвары - небесной покровительницы горняков.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Наводнению века - 25 лет
20.12.2018, Кобленц • Эту природную катастрофу, случившуюся на Рождество четверть века назад, в Германии называют "Наводнением века". Особенно сильно тогда пострадали города и регионы на Среднем и Нижнем Рейне, а также вдоль Мозеля. Общий ущерб оценивается в полмиллиарда евро. После катастрофы были существенно увеличены инвестиции в строительство дамб и других защитных сооружений.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Успел подрасти!
19.12.2018, Берлин • Около двух недель назад мы уже показывали вам этого медвежонка, появившегося на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. Сейчас зоопарк опубликовал новый снимок, которым мы также охотно делимся.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Красный "Жук" - старый верный друг
19.12.2018, Эртинген • Немцы в большинстве своем, как известно, испытывают особую привязанность и нежную любовь к родным автомобилям. Немецким Санта-Клаусам ничто человеческое тоже не чуждо. Этот Рождественский Дед из баден-вюртембергского Эртингена оленьей повозке предпочитает такого классического "Жука" (VW Käfer), кончено же, красной праздничной лакировки.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Новый броневик для немецкого спецназа
18.12.2018, Эссен • Такой новогодний подарок получил полицейский отряд специального назначения земли Северный Рейн - Вестфалия - новый 17,5-тонный броневик модели "Survivor R" особой комплектации стоимостью 1,2 млн евро. Он сменит модель 1979 года и будет использоваться в антитеррористических операциях и борьбе с оргпреступностью. Ранее такие новые машины поступили на службу в Берлине и Саксонии.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Два года после трагедии
18.12.2018, Берлин • В немецкой столице работает более восьмидесяти рождественских базаров. Эта фотография была сделана сейчас в районе Шарлоттенбург на площади Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел террористический акт с использованием угнанного грузовика, в результате которого погибло 12 человек и более пятидесяти получили ранения. 19 декабря этому трагическому событию исполняется два года.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Мамонтово Рождество в Германии
17.12.2018, Ройтлинген • Это мамонтово дерево было посажено около евангелической церкви в баден-вюртембергском Бронвайлере в 1864 году. Перед Рождеством здешнюю 37-метровую гигантскую секвойю украшают гирляндами. Еще одно такое дерево можно увидеть в этой же земле - в Райнфельдене. Родиной секвой является Северная Америка. В Европу первые семена для ботанических садов завезли в XIX веке.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Снежный стрит-арт
17.12.2018, Гамбург • Эта фотография была сделана в Гамбурге, где в прошлое воскресенье выпал первый снег - для снеговика маловато, но смайлик на машине вышел чудесный.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Зима на горе Броккен
16.12.2018, Гарц • Немецкий регион Гарц, расположенный в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии, интересен для туристов в любое время года. Одна из достопримечательностей Гарца - гора Броккен, на вершину которой проложена узкоколейная дорога. Весной на Вальпургиеву ночь, согласно легенде, на вершину горы слетаются ведьмы, но сейчас им здесь слишком холодно.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Мороз и солнце - день альпийский
15.12.2018, Штёттен-ам-Ауэрберг • В Баварских Альпах скоро начнется очередной лыжный сезон. В перерывах между катанием можно также осмотреть здешние достопримечательности - например, церковь Святого Георгия, расположенную на горе Ауэрберг в регионе Восточный Альгой.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Музей рождественских вертепов
14.12.2018, Миндельхайм • Немецкая традиция создания рождественских композиций (нем. Weihnachtskrippe), воспроизводящих сцену Рождества Христова, уходит во времена Средневековья. В этом году, незадолго до праздника, в баварском Миндельхайме после ремонта вновь открылся музей Krippenmuseum, в котором собраны такие экспонаты. Эта резная фигура шагающего Младенца Христа была создана в XV веке.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Слово года в Германии
14.12.2018, Висбаден • Общество немецкого языка в Висбадене выбрало Слово 2018 года в Германии: Heißzeit. Пререводится как "пекло" или, если дословно, по аналогии с ледниковым периодом, - "жаркий период". Прошедшее аномальное и эпохально жаркое лето вошло в историю наблюдений за погодой, продемонстрировав перспективы, ожидающие человечество в результате изменения земного климата.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Гильотина для куриных яиц
13.12.2018, Бонн • Вы ничего не пропустили в жизни, если до сих пор обходились без таких штучек для срезания скорлупы - своего рода яичных гильотин. Однако это их немецкое название рекомендуем запомнить, чтобы при случае блеснуть филологическим шедевром - Eierschalensollbruchstellenverursacher. Не будем лишать вас радости самостоятельно его перевести. Есть также короткий вариант - Eierköpfer.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Сколько стоят елки
13.12.2018, Бад-Фильбель • Ежегодно в Германии продается более 29 миллионов рождественских елок. В нынешнем сезоне цена за метр самого популярного вида - кавказской пихты (нем. Nordmanntanne) составит от 18 до 24 евро. На фотографии - елочный базар в гессенском Бад-Фильбеле.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Borschtsch - рекордсмен
12.12.2018, Берлин • Borschtsch - так название борща пишется по-немецки. Согласно данным словарного издательства Duden, среди простых слов в немецком языке оно занимает первое место по количеству идущих подряд согласных - восемь букв, то есть держит филологический рекорд в своей категории. Вот такие пироги! Вернее - Piroggen.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Золотой подарок к Рождеству
12.12.2018, Куксхафен • Два золотых слитка по 250 грамм каждый - такой рождественский подарок от анонимного благотворителя получил по почте приют для животных в нижнесаксонском городе Куксхафене. Стоимость этих слитков составляет сейчас около 17 тысяч евро.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Ночной Бамберг
11.12.2018, Бамберг • Эта фотография была сделана в баварском городе Бамберге в начале этой недели. Старая ратуша, построенная на искусственном острове посреди реки Регниц, внесена в список Всемирного культурного наследия вместе с другими архитектурно-историческими памятниками этого небольшого города - одной из популярных туристических целей в Германии.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Северные олени из Гарца
10.12.2018, Вульфтен • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время сейчас - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Рождественские байкеры
10.12.2018, Гамбург • В ганзейском городе Гамбурге состоялся предпраздничный заезд на мотоциклах - Santa Claus Tour. В этом году в нем приняло участие около полусотни Рождественских-Дедов-Морозов-Санта-Клаусов. Цель акции - сбор пожертвований для детской больницы в гамбургском районе Альтона.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Фахверковое Рождество
09.12.2018, Бернкастель-Кус • Девятое декабря - время открывать девятые дверки на рождественских календарях - маленьких, больших, покупных, самодельных... Такой рождественский календарь сейчас можно увидеть в городе Бернкастель-Кус на Мозеле - популярном туристическом и винодельческом регионе. В него превратили фасад одного из здешних фахверковых домов.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Элвис Пресли на светофоре
08.12.2018, Фридберг • Такие пешеходные светофоры можно теперь увидеть в немецком городе Фридберге около Франкфурта-на-Майне. В 1958-1960 годах "король рок-н-ролла" проходил в этих местах срочную военную службу на здешней американской военной базе. Жил Элвис Пресли в это время на соседнем курорте Бад-Наухайм, где сейчас ежегодно проводится музыкальный фестиваль, посвященный его памяти.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Белый мишка
07.12.2018, Берлин • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде около недели назад и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности. Особо критическими в жизни новорожденных белых медведей считаются первые 10 дней. В целом их смертность в зоопарках Германии составляет почти 60 процентов. Желаем здоровья маме и малышу.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Жизнь в янтарном лесу
06.12.2018, Штутгарт • Личинка богомола, попавшая в древесную смолу много миллионов лет назад. В немецком городе Штутгарте открылась выставка "Жизнь в янтарном лесу" ("Leben im Bernsteinwald"). Она проходит в земельном Музее естественной истории (Naturkundemuseum Stuttgart) до 28 июля 2019 года. Особое внимание организаторы экспозиции уделили инклюзам - ископаемым останкам живых организмов.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Время прогонять злых духов
06.12.2018, Бургберг • Эта фотография была сделана в баварском Альгое, где в эти дни проходят шествия - Klausentreiben, традиционные для этих альпийских регионов. Молодые люди в одеждах из шкур после наступления темноты устраивают шумные процессии, цель которых - изгнать злых духов.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Cамые красивые рождественские рынки
05.12.2018, Кельн • В Европе ищут лучшие рождественские рынки. Германию среди двадцати финалистов конкурса на сайте www.europeanbestdestinations.com представляют Кельн (фото), Ахен, Нюрнберг, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт. Принять участие в голосовании можно до десятого декабря. В последние три года победителем становился Загреб.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Двойник Ангелы Меркель
05.12.2018, Аттендорн • На этой неделе будет избран преемник или преемница Ангелы Меркель на посту лидера ХДС. Ранее она также заявила, что не будет больше выдвигаться на пост канцлера. Двойник Меркель - Урсула Ванецки, много лет выступающая в образе самой сильной женщины в мировой политике, в связи с этим заявила, что сама уже немного устала от этой роли и рада будет более спокойным временам.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Мировой рекорд
04.12.2018, Ринтельн • Сюзанна и Томас Йеромин из Нижней Саксонии очень любят Рождество и наряжают дома целый рождественский лес. В этом году они установили 316 рождественских елок и стали обладателями мирового рекорда по их количеству в одном месте, что подтвердил представитель Института рекордов Германии (RID). Для создания праздничной атмосферы использовали 300 гирлянд и 42 тысячи шаров.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Бэби-угрей выпустили в Рейн
04.12.2018, Франкфурт-на-Майне • Килограмм мальков речного угря (ангулас), считающихся деликатесом в Испании, стоит около тысячи евро. Немецкая таможня в аэропорту Франкфурта недавно изъяла партию такого товара - две тысячи живых экземпляров, которых пытались вывезти во Вьетнам. Теперь их выпустили в Рейн в районе Майнца. Популяция угрей здесь сильно сократилась. Они находятся под особой охраной.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Рождественские рынки отказываются от пластика
03.12.2018, Любек • Эта фотография была сделана в ганзейском городе Любеке - на родине сладостей из марципана, где в этом году объявили последовательную борьбу пластиковому мусору на рождественских рынках. Глинтвейн и пунш здесь теперь разливают только в такие керамические кружки, а покупки кладут в бумажные пакеты с надписью: "Любек - рождественская столица Северной Германии".
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Замок за один евро
03.12.2018, Ганновер • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Рождество в княжеском замке
02.12.2018, Регенсбург • Князья фон Турн-и-Таксис считаются самым богатым из бывших владетельных домов Европы. Их предки сыграли важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Графиня Глория фон Турн-и-Таксис уже много лет устраивает во дворе родового дворца Санкт-Эммерам в Регенсбурге рождественский рынок - один из более чем 2500 таких рынков в Германии.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Золотой гость
01.12.2018, Дрезден • В начале декабря в Германии повсюду открылись рождественские рынки. Один из самых древних находится в Дрездене - Striezelmarkt. А эта фотография сделана на рынке Augustusmarkt, названого в честь саксонского курфюрста Августа Сильного, памятник которому изображен на этой фотографии на фоне колеса обозрения, на котором там можно прокатиться.
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Фахверк в Германии
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Немецкий фахверковый путь
Эта фотография сделана в Лимбурге. Живописные здания, построенные фахверковым способом, можно увидеть в разных странах Европы и даже в Японии, но для многих фахверк - это Германия, а Германия - это фахверк. Впрочем, корни фахверка уходят еще в античные времена - на территорию Римской империи, а то и еще дальше и глубже - до Сирии.
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Немецкий фахверковый путь
Такие симпатичные окошки ожидают туристов на курорте Бад-Зоден-Аллендорф. Самые старые деревянные фахверковые здания Германии из дошедших до наших дней были возведены во второй половине XIII - начале XIV веков. Они находятся в Эсслингене (1261), Лимбурге (1289), Франкфурте-на-Майне (1292) и Марбурге (1321). Возраст установлен точно с помощью современных дендрохронологических методов.
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Немецкий фахверковый путь
Оба города, которые мы увидели на первых двух фотографиях, расположены в земле Гессен. Она лидирует в Германии по количеству фахверковых зданий - около 400 тысяч. Всего по стране их более миллиона, по некоторым подсчетам - даже около двух миллионов. Было больше, но многие сгорели во время Второй мировой войны. Эти домики находятся в Нижней Саксонии - в городе Штаде.
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Немецкий фахверковый путь
Готика и ренессанс, барокко и рококо, классицизм, историзм, модерн... Архитектурные стили сменяли друг друга, но среди памятников каждого из них есть здания, возведенные фахверковым способом. В некоторых небольших городах сохранились такие Старые ратуши - например, в нижнесаксонском Дудерштадте. Она была возведена в середине XVI века.
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Немецкий фахверковый путь
Часто фахверк называют стилем, но это - способ строительства, тип конструкции из несущих столбов и распорных балок. Пространство между ними заполнятся разными материалами. Чем именно? Тем, что встречается или производится в данном регионе: от смеси глины и соломы до кирпича. Со штукатуркой или без штукатурки. По такой улочке можно прогуляться в гессенском Альсфельде.
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Немецкий фахверковый путь
Если хочется не только посмотреть на фасады, но и заглянуть внутрь, да еще увидеть историческую обстановку, лучше всего отправиться в один из музеев под открытым небом, например, в Дисдорфе. Также можно подыскать себе небольшой отель или пансион, расположенный в старом фахверковом здании.
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Немецкий фахверковый путь
Для любителей этих достопримечательностей по Германии даже проложен особый туристический маршрут - Немецкий фахверковый путь (Deutsche Fachwerkstrasse), на котором расположены все места, которые мы увидели или еще покажем в этой фотогалерее. Сейчас на очереди - Ротенбург-ан-дер-Фульда в Гессене.
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Немецкий фахверковый путь
Этот туристический путь был создан в 1990 году Объединением немецких фахверковых городов. Он проходит через всю страну от северогерманского города Штаде на Эльбе до Мерсбурга на Боденском озере в Баден-Вюртемберге. Так выглядит Рыночная площадь в баден-вюртембергском Бад-Урахе.
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Немецкий фахверковый путь
Гессенский город Шлиц также находится на этом пути, общая протяженность которого составляет около 3500 километров. Он состоит из семи региональных маршрутов, образующих своего рода сеть из доброй сотни старых немецких городов, в которых сохранилось особенно много памятников фахверковой архитектуры. Карту можно посмотреть на сайте www.deutsche-fachwerkstrasse.de.
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Немецкий фахверковый путь
На сайте Немецкого фахверкового пути можно также бесплатно заказать или скачать в формате PDF много разных информационных брошюр и карт на немецком или английском, а также получить другую информацию, например, о музеях, велосипедных турах и разных мероприятиях. На фотографии - Фрицлар в Гессене.
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Немецкий фахверковый путь
Нельзя объять необъятное, поэтому путь проходит по территории не всех шестнадцати федеральных земель Германии, а только по семи - Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальт, Саксонии, Гессену, Тюрингии, Баварии и Баден-Вюртембергу. При этом не обязательно ехать по маршрутам, можно просто заглянуть в отмеченные на них города, если интересуетесь фахверком и окажетесь где-то рядом - например, в Марбург.
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Немецкий фахверковый путь
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Автор: Максим Нелюбин