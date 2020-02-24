Коронавирус COVID-19 проник уже в 36 стран

Количество пациентов в Китае, у которых выявлен коронавирус COVID-19, продолжает расти. За последние сутки на территории страны от воспаления легких, вызываемого вирусом нового типа, скончался 71 человек, количество инфицированных увеличилось на 508 человек. Такие данные Национальная комиссия здравоохранения КНР приводит во вторник, 25 февраля.

Только в провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса, выявлено 499 новых случаев заражения и 68 человек скончались. В целом в стране COVID-19 был обнаружен у 77 658 человек, погибли 2663 больных, в то же время 27 323 пациента выздоровели.

Власти Китая днем ранее запретили торговлю дикими животными и употребление их в пищу. По их мнению, этот шаг способен защитить жизнь и здоровье людей.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 24 февраля заявил, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройден. По данным экспертов ВОЗ, побывавших в регионах, откуда пошло распространение вируса, пик пришелся на конец января.

Коронавирус обнаружен более чем в 30 государствах

В то же время вирус продолжает распространяться за пределами КНР. Случаи заражения выявлены в 36 странах, число заразившихся достигло 2438 человек. Таким образом, общее количество инфицированных по всему миру превысило отметку 80 тысяч человек.

Вторым крупнейшим очагом остается Южная Корея, где на момент публикации материала число больных за сутки выросло на 60 человек. В стране подтверждено уже 893 заболевания, а 9 человек скончались.

В Иране зафиксирован 61 случай заражения, 12 больных скончались. Власти ряда соседних государств решили временно закрыть границу с Исламской Республикой в связи с COVID-19.

В Европе больше всего зараженных в Италии

В Европе на первое место по распространению коронавируса вышла Италия. Там подтверждено почти 230 случаев заражения, а семь инфицированных скончались.

В России было выявлено 2 случая заражения. Оба больных - граждане КНР, которые после курса лечения были выписаны из больниц. В Германии подтверждено 16 заболеваний.

Во Вьетнаме выздоровели все 16 больных COVID-19

Между тем во Вьетнаме выздоровели все 16 человек, у которых был выявлен вирус. Медики продолжают наблюдать за одним из пациентов, остальные выписаны из больниц. Новых заражений не было обнаружено с 13 февраля, подчеркнуло министерство здравоохранения.

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