 Коронавирус, уходи: первая нерабочая неделя в России в цифрах | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 06.04.2020

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Россия

Коронавирус, уходи: первая нерабочая неделя в России в цифрах

Как прошла всероссийская неделя самоизоляции, объявленная Владимиром Путиным, и какие изменения, помимо борьбы с новым вирусом SARS-CoV-2, она принесла - у DW.

Пенсионер выгуливает собаку в Нижнем Новгороде

По решению президента России Владимира Путина тестовая карантинная неделя переросла в стране в месяц самоизоляции - теперь к привычному режиму жизни можно будет вернуться только после 30 апреля. Но уже по первой неделе карантина видно, какой ущерб он наносит экономике РФ. Так, предприятия малого и среднего бизнса вынуждены закрываться, сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска. А те начинают искать новую работу.

Инфографика: рост числа запросов в Сети по словам удаленная занятость

Несмотря на заверения президента о том, что зарплата на время вынужденно нерабочих дней сохранится, на деле многие работодатели это требование проигнорировали. Кто-то продолжил работу на удаленке, а кого-то отправили в отпуск без содержания. Отстаивать свои трудовые права во время коронавируса гражданам помогает трудовая инспекция и правозащитники.

Инфографика: сколько людей обратилось в штаб правовой помощи Агора

В России также началось преследование за распространение фейков о коронавирусе. Первое подобное уголовное дело возбудила 3 апреля прокуратура Санкт-Петербурга. Поводом стал пост в соцсети "В контакте" 39-летней Анны Шушпановой о том, что, как было в нем сказано, пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса SARS-CoV-2 отпустили из сестрорецкой поликлиники домой на общественном транспорте. Согласно недавно принятой статье 207.1 УК РФ Шушпановой в случае признания виновной грозит штраф от 300 тысяч до 700 тысяч рублей, исправительные работы или ограничение свободы на срок до трех лет.

Инфографика: сколько уголовных дел возбудили в РФ из-за фейков о коронавирусе

Имбирь - популярное противопростудное средство в России. И хотя, согласно рекомендации ВОЗ, корнеплод не помогает от коронавируса, цены на него, а также на лимоны, выросли в три-пять раз. Среди возможных причин - сбой в поставках из Китая, скачок цен из-за упавшего рубля и ажиотажный спрос на фоне коронавируса.

Инфографика: стоимость имбиря в некоторых магазинах РФ

В министерстве энергетики РФ подсчитали, что уже в первый день карантина страна стала меньше потреблять электроэнергии. Основное снижение пришлось на Москву и Подмосковье, а на юге страны изменений почти не заметили.

Инфографика: снижение энергопотребления в РФ из-за коронавируса

А вот на столичных дорогах стало ощутимо свободнее. Кроме того, по данным Департамента транспорта Москвы, число пассажиров метро упало в среднем на 80%, такси - на 50-60% . В среднем на 70-80% сократилось количество ДПТ.

Инфографика: снижения загруженности дорог в Москве из-за коронавируса

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  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


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