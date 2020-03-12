 Коронавирус парализовал немецкую культуру | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.03.2020

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Культура и стиль жизни

Коронавирус парализовал немецкую культуру

Эпидемия коронавируса уже сейчас в значительной мере парализовала культурную жизнь Германии.

Пустой зал Баварской государственной оперы

Пустой зал Баварской государственной оперы

В Северном Рейне-Вестфалии, густонаселенной федеральной земле с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, объявили об отмене любых мероприятий , собирающих более 1000 зрителей. В Берлине и других крупных городах в связи со стремительным распространением инфекции отменены представления в федеральных и земельных культурных учреждениях - пока до окончания пасхальных каникул 19 апреля. В частности, эти ограничения распространяются на филармонию, Берлинскую государственную оперу, Немецкую оперу, музыкальный театр "Комише опер", драматический "Немецкий театр", а также концертный зал "Фридрихштадтпаласт". Власти Берлина рекомендуют также и крупным частным театрам отменить спектакли на ближашее время, а учреждениям культуры с залами вместимостью менее 500 человек принимать решение в индивидуальном порядке, руководствуясь рекомендациями эпидемиологов.

В Мюнхене до окончания пасхальных каникул отменены спектакли в Баварской государственной опере, закрыты все остальные государственные театры и концертные залы.

В Австрии из-за эпидемии закрылись до конца марта такие всемирно известные культурные учреждения, как "Бургтеатр" и Венская государственная опера. 

В Кёльне городской оркестр играл во вторник вечером, 10 марта, в филармонии в пустом зале, без зрителей, но играл: прямая трансляция концерта осуществлялась через интернет.

Концерт без публики в Кельне

Концерт без публики в Кельне

Страх заразиться коронавирусом заставил также многих гастролирующих исполнителей отменить свои выступления в Европе. В частности, об отмене концертов сообщили американский певец Ричард Макс и легендарный гитарист Карлос Сантана. Мадонна отменила два свои концерта в Париже. Немецкие музыканты и певцы также отменяют в связи с эпидемией свои турне и выступления. В Бонне отменен Бетховенский фестиваль.

Не состоится из-за коронавируса и традиционный литературный фестиваль Lit.Cologne, который проходит каждой весной и на котором представляют свои новые книги многие известные писатели. Как сообщают организаторы фестиваля, решение о его непроведении было принято по рекомендации городских властей. Lit.Cologne является, по собственным данным, крупнейшим литературным фестивалем в Европе, который ежегодно собирает в течение 12 дней около 100 тысяч гостей. "Отмена Lit.Cologne стала для нас тяжелым ударом", - заявил исполнительный директор Райнер Основский (Rainer Osnowski). Для литературного фестиваля, который живет исключительно за счет самоокупаемости и не получает бюджетных дотаций, нынешняя ситуация  - ояень тяжелая. Впрочем, как сообщили организаторы Lit.Cologne, от участия в фестивале до его отмены отказались многие из его участников - в первую очередь, иностранные писатели и публицисты: они не решили не рисковать.

Удар по культуре

Ранее поступили сообщения об отмене в этом году Лейпцигской книжной ярмарки. Если говорить о других странах, то также не состоятся из-за эпидемии международные книжные ярмарки в Болонье, Лондоне и Париже. Перенесен на осень литературный фестиваль Eventi letterari Monte Verità в швейцарском кантоне Тессин. Рестриктивные меры в связи с коронавирусом принимают и музеи.

Закрытая Лейпцигская книжная ярмарка

Закрытая Лейпцигская книжная ярмарка

Меры по предотвращению распространения коронавируса наносят ощутимый удар по культуре, подчеркивают в Немецком совете по вопросам культуры (Deutscher Kulturrat). Как указывает его глава Олаф Циммерман (Olaf Zimmermann), особенно страдает малый и средний бизнес, а также свободные предприниматели, которые обычно не имеют резервов для компенсации убытков в результате отмены мероприятий. Гонорары чаще всего выплачиваются по факту состоявшихся концертов или спектаклей. Олаф Циммерман предлагает создать фонд экстренной помощи артистам, художникам и другим деятелям культуры, которые остались без заработка из-за коронавируса.

Многие государственные учреждения культуры опасаются, что им придется возвращать полученные и отчасти уже потраченные субсидии из муниципальной или федеральной казны. Дабы избежать этого, в Баварском оперном театре решили, например, несмотря на его закрытие, играть выборочно спектакли при пустых  залах. Зрители могут смотреть их в прямой трансляции через интернет.

В Эльбской филармонии в Гамбурге отменять все концерты из-за коронавируса пока не считают нужным. Директор филармонии Кристоф Либен-Зойтер (Christoph Lieben-Seutter) заявил в эфире немецкого телевидения, что в Эльбской филармонии с ее современной планировкой и передовыми технологиями риск подхватить вирус намного меньше, чем, например, в старинных залах или танцевальных клубах. Тем не менее, выступление британского певца Джеймса Бланта в среду, 11 марта, проходило без публики. Концерт транслировался бесплатно для всех желающих через интернет. А концерт итальянского пианиста Маурицио Поллини отменили, так как он не мог приехать из "зоны риска".

"Страсти Господни" во времена коронавируса

Пока еще не отменен грандиозный спектакль "Страсти Господни" в баварском Обераммергау, премьера которого запланирована на 16 мая.  Знаменит он тем, что играют этот спектакль раз в десять лет согласно обету, данному еще в 1633 году - и, кстати, связанному именно с эпидемией. Тогдашние жители Обераммергау поклялись, что если чума обойдет стороной их деревню, то раз в десять лет они своими силами будут ставить спектакль "Страсти Христовы" - историю страданий и смерти Иисуса. В 1634 году состоялось первое представление.

Страсти Господни в Обераммергау

"Страсти Господни" в Обераммергау в 2010 году

Представитель подготовительного комитета "Страстей" Фредерик Майет (Frederik Mayet) сообщил информационному агентству dpa, что по состоянию дел на сегодняшний день спектакль, скорее всего, состоится. Однако, не исключено, что запрет на массовые мероприятия в связи с эпидемией коронавируса будет продлен. "К этому мы должны быть готовы", - заявил Фредерик Майет. "Страсти Господни" в Обераммергау играют в деревне под открытым небом и заняты в постановке обычно более двух с половиной тысяч человек.

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    Автор: Марина Барановская


 

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