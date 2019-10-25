Коронавирус обвалил индекс потребительского климата в Германии

Из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса SARS-CoV-2, потребительские настроения в Германии опустились до самого низкого уровня со времени мирового финансового кризиса. Институт маркетинговых исследований GfK прогнозирует на апрель снижение индекса потребительского климата на 5,6 пункта (до 2,7 пункта), что является самым худшим показателем с мая 2009 года, говорится в сообщении GfK, опубликованном в четверг, 26 марта.

"Такое сильное снижение - беспрецедентно с начала ведения барометра потребительских настроений в 1994 году, - заявил эксперт института в области потребления Рольф Бюркль (Rolf Bürkl). - Торговля, производители и поставщики услуг должны подготовиться к рецессии. Насколько тяжелой она станет, в конечном счете будет зависеть от того, когда экономика вернется к нормальному состоянию".

Сейчас немецкие потребители, по данным исследования GfK, оценивают экономическую ситуацию весьма негативно - хуже их оценки были в последний раз лишь в августе 2012 года. Угроза введения сокращенного рабочего дня и рост безработицы повлияли и на ожидания собственных доходов. "Страх потерять работу сильно вырос", - указывает Рольф Бюркль.

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Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему Еда как культ Германия, где домашние хозяйства тратят в среднем 11,7% своего бюджета на еду и напитки, - в числе лидеров европейского списка. Между первым и последними местами списка - разница более чем в 3 раза. Впрочем, помимо уровня развития экономики, свою роль играют и культурные особенности страны. Там, где к еде относятся как к культу, расходы на продовольствие традиционно выше.

Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему Здоровая конкуренция давит на цены Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему Жить нынче дорого А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".

