Коронавирус обвалил индекс потребительского климата в Германии

Только 11 лет назад, во время мирового финансового кризиса потребительские настроения в ФРГ были еще хуже, чем сейчас. На фоне распространения коронавируса немцы опасаются потерять доходы и работу.
Из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса SARS-CoV-2, потребительские настроения в Германии опустились до самого низкого уровня со времени мирового финансового кризиса. Институт маркетинговых исследований GfK прогнозирует на апрель снижение индекса потребительского климата на 5,6 пункта (до 2,7 пункта), что является самым худшим показателем с мая 2009 года, говорится в сообщении GfK, опубликованном в четверг, 26 марта.
"Такое сильное снижение - беспрецедентно с начала ведения барометра потребительских настроений в 1994 году, - заявил эксперт института в области потребления Рольф Бюркль (Rolf Bürkl). - Торговля, производители и поставщики услуг должны подготовиться к рецессии. Насколько тяжелой она станет, в конечном счете будет зависеть от того, когда экономика вернется к нормальному состоянию".
Сейчас немецкие потребители, по данным исследования GfK, оценивают экономическую ситуацию весьма негативно - хуже их оценки были в последний раз лишь в августе 2012 года. Угроза введения сокращенного рабочего дня и рост безработицы повлияли и на ожидания собственных доходов. "Страх потерять работу сильно вырос", - указывает Рольф Бюркль.
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