 Коронавирус: Испания снова открывает границы | Новости из Германии о Европе | DW | 23.05.2020

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Европа

Коронавирус: Испания снова открывает границы

Целый ряд популярных у туристов европейских стран, включая Испанию, Италию, Грецию и Австрию, собираются в ближайшие несколько недель вновь разрешить иностранцам пересекать их границы.

Отдыхающие в защитных масках, призванных защитить их от заражения коронавирусом, на пляже в Барселоне

Отдыхающие в защитных масках на пляже в Барселоне

Совсем скоро туристы снова смогут отправиться на отдых в Испанию. Как заявил премьер-министр страны Педро Санчес на пресс-конференции в Мадриде в субботу, 23 мая, при соблюдении условий безопасности иностранцам будет разрешен въезд в страну уже в начале июля.

Экономика Испании во многом засивит от туризма. Из-за локдауна, объявленного в стране в середине марта из-за пандемии COVID-19, доходы этой отрасли существенно сократились.

При этом Испания - не единственная популярная у туристов европейская страна, собирающаяся летом вновь открыть свои границы для иностранцев. Так, Греция объявила о том, что собирается открыть туристический сезон уже 15 июня. Что касается воздушного сообщения с этой страной, то международные рейсы в Грецию должны будут начаться с 1 июля.

В свою очередь Италия собирается открыть границы для туристов и аэропорты для международных рейсов с 3 июня.

ФРГ собирается отменить предупреждение о рисках, связанных с поездками за границу

Австрия, которая является излюбленным местом отдыха для немцев, собирается открыть границу с ФРГ 15 июня. В другой граничащей с Германией стране - Нидерландах - с 1 июля будут вновь открыты площадки для кэмпинга.

Ожидается, что правительство Германии в середине июня отменит предупрежение о рисках, связанных с международными поездками, и обнародует вместо этого подробную информацию для путешественников, касающуюся посещения отдельных стран.

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    Автор: Штефани Хёпнер


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