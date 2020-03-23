Коронавирус: Для беженцев границы Германии по-прежнему открыты

В связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 на границах Германии с Францией, Австрией, Данией, Люксембургом и Швейцарией с 16 марта 2020 года действует строгий контроль. Из-за угрозы распространения инфекции въезд в страну запрещен всем, кроме представителей отдельных групп.

Как сообщает немецкая газета Welt am Sonntag в воскресенье, 5 апреля, со ссылкой на министерство внутренних дел ФРГ, исключения делаются не только для врачей и лиц, пересекающих границу по профессиональным мотивам, но и для просителей убежища, если только они не проявляют явных признаков заражения COVID-19.

По словам целого ряда депутатов бундестага, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), неоднократно предпринимал попытки добиться одинакового отношения ко всем, пересекающим границу, однако до сей поры безрезультатно. Это привело к тому, что министерство внутренних дел в конце концов отказалось от подобных планов.

Число въезжающих в ФРГ беженцев на фоне пандемии COVID-19 сократилось

По данным Welt am Sonntag, с момента введения пограничного контроля полиция Германии отказала во въезде в страну уже 63 000 иностранцев. При этом число беженцев, желающих въехать в Германию, в последние недели сократилось. Если до введения пограничного контроля их число составляло ежемесячно около 10 тысяч человек, то после 16 марта этот показатель измерялся "средним двузначным числом", пишет издание. За один месяц в Германию, таким образом, после закрытия границ прибывало примерно по 1500 просителей убежища.

И все-таки сложившаяся ситуация не устраивает многих в бундестаге. Так, занимающийся вопросами внутренней политики заместитель председателя фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в германском парламенте Торстен Фрай (Thorsten Frei) заявил газете Welt am Sonntag, что в рамках борьбы с пандемией "необходимо пресечь незаконную внутреннюю миграцию просителей убежища в ЕС путем запрета на пересечение границ (Германии. - Ред.) ".

Нельзя, с одной стороны, отказывать гражданам других стран ЕС во въезде в Германию, а с другой стороны, разрешать просителям убежища незаконно пересекать границу страны, подчеркнул политик.

Контроль границ Германии во время пандемии коронавируса

Того же мнения придерживается и другой депутат от ХДС Армин Шустер (Armin Schuster). "Защита здоровья имеет приоритет, - заявил он. - Поэтому действие запрета на въезд в Германию должно распространяться и на просителей убежища, и действовать этот запрет должен на всех границах страны. Только если мы будем контролировать все участки границы, можно будет избежать всех перемещений через границу, с помощью которых иностранцы пытаются обойти эти запреты".

Ожидается, что по предложению Зеехофера кабинет министров проведет в понедельник, 6 апреля, кризисное заседание, чтобы обсудить проблему контроля германских границ во время пандемии коронавируса.

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