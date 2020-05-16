Коронавирус в России: страна выходит из карантина (фотогалерея)

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

Заразившиеся SARS-CoV-2 российские политики

Как и по всему миру, в России коронавирус не щадит и политиков. 12 мая о том, что он инфицирован и находится в больнице, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин доложил, что его тест был положительным - и был госпитализирован. А министр строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова уже выздоровели и вновь приступили к работе.

Автор: Владимир Дорохов