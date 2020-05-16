Коронавирус в России: страна выходит из карантина (фотогалерея)

В середине мая в РФ начали постепенно отменять ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Власти говорят о замедлении распространения заболевания. По числу инфицированных РФ на 2-м месте в мире после США.
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