Коронавирус в Грузии: как в стране предотвратили вспышку эпидемии COVID-19 после Пасхи

В Грузии рекордно низкая на Кавказе статистика заражений вирусом SARS-CoV-2 и умерших от пневмонии COVID-19. По состоянию на 5 мая в стране было всего 604 инфицированных и 9 умерших при населении в 3,7 млн человек. Меры правительства по сдерживанию эпидемии эксперты называют образцом активного реагирования. Сразу после выявления нулевого пациента в конце февраля в стране начали отменять авиарейсы и закрывать границы. В начале марта закрыли школы, культурные учреждения и горнолыжные курорты. К середине марта не работало большинство отелей, ресторанов, на неопределенный срок отложены все массовые мероприятия.

Больше всего опасений в контексте пандемии вызывала Пасха, которая в этом году выпала на 19 апреля. Ее называли самой сложной в истории: в случае массового посещения ночной литургии и кладбищ резкая вспышка эпидемии казалась неизбежной. Между тем церковь в Грузии - второй после армии институт по уровню доверия, и от действий правительства зависело, сделают ли люди выбор в пользу религии или прислушаются к рекомендациям медиков. Накануне Пасхи в стране было 370 случаев заболевания COVID-19 и 3 летальных исхода.

Больше месяца в режиме ЧП: штраф за нарушение ограничений - 860 евро

Режим чрезвычайного положения был объявлен в Грузии за 20 дней до Пасхи и не отменен до сих пор. Купить можно только продукты и лекарства. Не ходит общественный транспорт, действует комендантский час и запрет на собрания больше трех человек. Вход в магазины, аптеки и банки без маски запрещен. Повсюду в городе дежурят полицейские патрули.

Тбилиси в условиях карантина: режим чрезвычайного положения действует до сих пор.

В первые же дни после введения карантинных мер в Тбилиси были показательно оштрафованы несколько десятков нарушителей, в том числе люди, собиравшиеся на супры - традиционные грузинские застолья под открытым небом. Как раз после таких собраний на востоке страны в марте начались заражения, после чего два региона были закрыты на полный карантин. Штраф за нарушение режима составляет 3000 лари (860 евро). Для сравнения: зарплата санитарки в инфекционном госпитале Тбилиси 400 лари (115 евро).

Правительство не договорилось с патриархом и нашло путь в обход

Договориться с Патриархией о закрытии храмов власти пытались больше месяца. Но 87-летний Илия II отказался признавать комендантский час и объявил, что лично проведет пасхальную службу в кафедральном соборе Цминда Самеба.

Илия II отказался признавать комендантский час

Премьер-министру Георгию Гахарии оставалось либо вступить с патриархом в жесткую конфронтацию, либо придумать иной способ снизить риски для людей. Вариант конфронтации был практически исключен, говорят эксперты, поскольку от позиции церкви едва ли не в решающей степени зависят итоги выборов, которые пройдут в Грузии в октябре, и портить отношения с патриархом власть бы не стала.

"Было сразу ясно, что на открытый конфликт никто не решится, слишком высок авторитет церкви в обществе, - указывает глава отделения Фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) на Южном Кавказе Штефан Майстер (Stefan Meister). - В этих условиях правительство нашло обходной путь. А именно - шаг за шагом ограничить мобильность граждан".

Движение автотранспорта замерло не только в Тбилиси

За неделю до праздника были перекрыты въезды и выезды для четырех крупнейших городов Грузии, чтобы люди не разъехались по стране к родственникам. Закрыли также кладбища, куда верующие обычно идут в воскресенье. Внутри городов на пять дней было остановлено движение личного автотранспорта. Желающим посетить пасхальную литургию оставалось идти в церковь пешком и провести там всю ночь с 21:00 до 06:00.

Накануне Пасхи министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе не захотела отвечать на вопрос журналистов, передается ли вирус через ложку для причастия. Но премьер Гахария при этом лично призвал каждого грузина "остаться дома и защитить церковь". Более жестко высказался замдиректора Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе. Если верующие пойдут на службу, сказал он, то страна потеряет счет гробам.

"Нам повезло, что благодаря призывам врачей люди решили не идти в церковь", - отмечает Эка Гигаури, исполнительный директор грузинского отделения Transparency International. По ее мнению, в условиях всеобщей растерянности решающую роль сыграло высокое доверие к медикам - как со стороны властей, так и со стороны общества.

Санитайзер у входа: настоятель храма о самоограничениях и свободе

Тбилисский Крестовоздвиженский храм в обычную пасхальную ночь вмещает 800 человек. В этом году пришли всего несколько десятков прихожан. Настоятель Феодор Гигнадзе обратился к прихожанам через Facebook с предложением самоорганизоваться и ограничить себя в радости из солидарности с теми, кто прийти не сможет. "Послушание государству, когда оно подразумевает заботу о людях, является христианским долгом", - убежден протоиерей.



Меры предосторожности соблюдали и в церкви

У входа в церковь висит санитайзер. Для настоятеля это - проявление творчества и свободы, важных ценностей в здоровой приходской жизни: "Учитывая помощь живого Бога, это позволяет преодолеть любые сложности с достоинством. Более того, с возможностью гарантированной победы". Одна из четырех тбилисских клиник, подготовленных для принятия пациентов с COVID-19, расположена в пяти минутах от его храма.

Как вели себя на Пасху прихожане

Священников, подобных Феодору Гигнадзе, в стране немного. Среди самих верующих - на фоне противоречий между патриархией и государством - отношение к рекомендациям разное. Пенсионерка Софио, прихожанка Верхней Вифлеемской церкви, была на пасхальной литургии и меры предосторожности считает лишними. "Я не верю в вирус, я верю в Бога, - терпеливо объясняет она. - Мне надо внуков кормить, так что вместо масок я сегодня куплю муки".

Прихожане соблюдали дистанцию безопасности

45-летняя Лейла, менеджер продуктового магазина, маску носит на работе, а походы в церковь запретила себе сама: "Я верующая, посещаю храм, но не сейчас. На Пасху не ходила. Руководствуюсь здравым смыслом".

"Плато достигнуто, пика не будет"

На десятый день после Пасхи в стране насчитывалось 511 зараженных и 6 смертей. "Плато достигнуто, пика не будет", - констатировала глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, не дожидаясь окончания двухнедельного инкубационного периода. Суточный прирост инфицированных стабилизировался на цифре около 25.

Это значит, что меры помогли, говорят эксперты. Сработали и запреты на передвижения людей, и единичные обращения настоятелей, и эмоциональные выступления медиков, которым власть в щекотливой для себя ситуации отвела роль агитаторов. В последних числах апреля премьер-министр Гахария объявил о плане снятия ограничений в четыре этапа.

Смотрите также:

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Из Уханя теперь можно выехать 8 апреля около 65 тыс человек выехали из китайского Уханя в первые часы после открытия города через 76 дней с момента его изоляции в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Речь идет о тех, кто воспользовался поездами и самолетами. На снимке - пассажиры на железнодорожном вокзале Уханя.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Первый поезд за 76 дней Первый поезд за несколько месяцев из 11-миллионного центра провинции Хубэй отправился в 0.50 по местному времени. Одновременно были открыты автомобильные дороги в Ухань и из него.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя В Ухане снимают карантин 8 апреля китайские власти сняли карантин в Ухане. Город с населением более 11 млн человек с 23 января был полностью изолирован от внешнего мира из-за выявленных здесь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим опасное легочное заболевание COVID-19. Ухань стал городом, откуда началась пандемия коронавируса. На фото - полиция Уханя разбирает защитные заграждения.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Обнадеживающие цифры За последние дни в Ухане, как утверждают власти, не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. По официальным данным, с начала эпидемии в КНР выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тыс. Показатель смертности от заболевания COVID-19 - 4%. Власти КНР критикуют за то, что они замалчивали масштаб эпидемии и точные цифры заболевших и умерших.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Настоящий повод для радости Ухань находился в условиях жесткого карантина более двух месяцев. С конца марта власти начали постепенно снимать ограничения. Со среды, 8 апреля, все жители Уханя, которые являются здоровыми, могут свободно перемещаться по городу.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Ухань полностью восстанавливает транспортное сообщение Запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. Начали ходить поезда и летать самолеты, восстановлено автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Производство постепенно вновь запускается Ухань - центр крупного промышленного региона Китая, провинции Хубэй. По данным Forbes, до вспышки эпидемии ожидался рост ВВП провинции на 7,5-7,8%. Ухань занимал 9-е место по совокупности экономических показателей среди всех городов КНР. Бизнес в городе был представлен широким спектром производств - от биомедицины до автозапчастей. Сейчас ему предстоит преодолеть последствия эпидемии.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Опасность еще не миновала Несмотря на снятие карантина, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Зеленый для всех Во время карантина передвижение жителей Уханя находилось под жестким контролем. Власти отслеживали их через QR-коды, встроенные в платежную систему Alipay и социальную сеть Wechat. Каждый пользователь автоматически получал свой статус здоровья - зеленый, желтый или красный. Только те, кто имел зеленый код, могли покинуть квартиры и отправиться на работу. Наконец всем жителям Уханя дали зеленый.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя У жителей Уханя появилась надежда После снятия карантина у жителей Уханя, которые первыми столкнулись со смертельной опасностью, вновь появилась надежда. Жизнь потихоньку возвращается в нормальное русло. Но коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. И опасность пока не миновала.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Минута молчания в память о погибших 4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Герои, о которых будут помнить Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Нужно время, чтобы прийти в себя Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа. Автор: Наталья Позднякова

