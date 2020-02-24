Коронавирус в Германии: новые данные и призывы не паниковать

В Германии ширится распространение вызванного коронавирусом заболевания, которому медики присвоили название COVID-19. Число зарегистрированных случаев растет с каждым днем и с каждым часом. В субботу в конце дня их было 66, в воскресенье - 129. В понедельник, 2 марта, в восемь утра их было уже 150. Такую цифру назвал директор Института имени Роберта Коха - главного учреждения Германии, занимающегося изучением инфекционных болезней - профессор Лотар Вилер (Lothar Wieler).

Но это только случаи, подтвержденные в ходе лабораторных анализов. Реальное число, скорее всего, в несколько раз выше. Директор института вирусологии при берлинской университетской клинике Charite профессор Кристиан Дростен (Christian Drosten) считает вероятным, что в конечном итоге COVID-19 переболеют от 60 до 70 процентов жителей Германии, то есть, от 50 до 58 миллионов человек.

Заразился коронавирусом, сиди дома

Оценить реальный масштаб распространения коронавируса в Германии крайне трудно потому, что, как пояснил министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn), примерно в 80 процентах случаев болезнь протекает легко или даже вовсе без симптомов. Поэтому и сам носитель этого вируса порой не подозревает, что он инфицирован и представляет собой риск для окружающих.

На пресс-конференции в Берлине Шпан, Вилер, Дростен и другие эксперты из немецкой системы здравоохранения рассказали о том, что к этому времени уже известно о коронавирусе SARS-CoV-2, его распространении и о мерах, которые могут ограничить это распространение.

Слева направо: Кристиан Дростен, Йенс Шпан и Лотар Вилер на пресс-конференции в Берлине 2 марта

Люди, приехавшие из районов эпидемии или имевшие контакты с инфицированными, должны, например, знать, сказал Шпан, что при появлении первых симптомов болезни - температура, кашель, ломота в суставах - не следует идти к врачу, чтобы не заразить других пациентов, а проинформировать его по телефону и дожидаться помощи дома.

Самые свежие (на 2 марта 8 утра) данные о ситуации с коронавирусом в мире привел Лотар Вилер: в Китае - 80170 инфицированных и 2915 умерших от COVID-19. Кроме Китая вирус поразил еще 64 страны, в общей сложности это еще 8898 заразившихся - на 1894 больше, чем день назад.

За сутки к пораженным вирусом странам прибавились Армения, в которую вирус занес приехавший из Ирана, Доминиканская Республика и Чехия (от приезжих из Италии), Индонезия (от туриста из Японии). В Европе в целом, включая Россию, на 2 марта 8 часов утра было 2224 случая. Это на 1800 больше, чем всего один день назад.

Уровень смертности от коронавируса

Что касается течения самой болезни, то, заявил Вилер, "пока известно только, что в некоторых случаях она протекает тяжело, и люди могут от нее умирать". В социальных сетях и средствах массовой информации курсируют самые разные показатели смертности от COVID-19. Это побудило профессора Дростена из Charite внести некоторую ясность. Дело в том, объяснил он, что высокий процент летальных исходов (в прессе называют 1-2 процента. - Ред.) высчитывают из числа зарегистрированных заболевших пациентов с положительным лабораторным анализом на коронавирус SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом

Если же исходить из того, что общее число уже заразившихся и тех, которые подхватят вирус в будущем, но при этом легко перенесших это заболевание, в несколько раз больше, то и процент смертности окажется значительно ниже. Дростен называет диапазон в 0,3-0,7 процента. Получается парадокс: чем шире эпидемия, тем ниже процент смертельных исходов.

В большинстве же случаев, по оценке вирусолога, COVID-19, "скорее, легкая болезнь типа простуды, респираторное заболевание, поражающее нижние дыхательные пути". Лотар Вилер в этой связи рассказал о содержащемся в Мюнхене в строгом карантине инфицированном пациенте, который чувствует себя абсолютно нормально и не имеет никаких симптомов заболевания, хотя и выдыхает из себя коронавирусы. Так что опасна не сама болезнь, а возможная скорость ее распространения с негативными последствиями для общества и системы здравоохранения.

"Для общества - большая разница, происходит ли массовое заражение одновременно или эпидемия распространяется в течение продолжительного времени", - указал Дростен. Поэтому и все меры немецкого правительства направлены не на профилактику коронавируса (ведь он уже здесь), а, в первую очередь, на замедление его распространения.

Измерять температуру у авиапассажиров нет смысла

По этой причине ограничивать въезд в страну или вводить медицинский контроль на пунктах пересечения немецкой границы власти Германии не собираются. Отвечая на вопрос корреспондента DW, Йенс Шпан заявил, что не считает такие меры адекватными сегодняшнему положению дел.

"В каждой ситуации следует взвешивать, какие последствия будет иметь та или иная мера для обеспечения людей всем необходимым, с одной стороны, и для ограничения распространения вируса - с другой, - подчеркнул министр. - И я рад, что министры здравоохранения стран ЕС пришли к выводу, что закрытие границ и ограничение свободы передвижения в Европе не являются адекватными мерами".

Бессмысленным он считает и измерять температуру, например, у прибывающих в Германию авиапассажиров. "При том течении болезни и тех симптомах, которые мы при этом наблюдаем, измерение температуры тела ничего не даст, а вот медицинские ресурсы нам пришлось бы задействовать очень большие, которые нам нужны для других целей", - сказал министр. При этом, однако, Шпан добавил, что все, что он говорит, имеет силу в данный конкретный момент, а "через два дня ситуация может измениться и нам придется реагировать иначе".

Повышенный спрос на консервы, макароны и … туалетную бумагу

Йенс Шпан и ведущие немецкие вирусологи уже не первый раз выступали с подробными разъяснениями ситуации с коронавирусом, явно стараясь тем самым развеять растущую тревогу в обществе и пресечь панику.

В Германии резко подскочил спрос на туалетную бумагу

С конца прошлой недели, однако, когда стало ясно, что эпидемии COVID-19 в Германии, видимо, не избежать, немецкие потребители стали запасаться впрок. В аптеках раскупили респираторные маски и дезинфицирующие гели, в некоторых магазинах периодически стали пустеть полки, на которых до этого громоздились консервы, макароны, крупы и рулоны туалетной бумаги. О грозящем в Германии дефиците, однако, говорить не приходиться. В социальных сетях публикуют множество фотографий пустых полок, которые на самом деле снова заполняются уже на следующий день.

Ажиотажный спрос обретает свою внутреннюю динамику - увидев пустые полки, люди отправляются на поиски соответствующих товаров, даже если у них они уже есть. Федеральное ведомство по защите населения в случае катастроф рекомендует делать запасы не более, чем на 10 дней, и закупать только те продукты питания, которые семья потребляет и в обычное время.

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