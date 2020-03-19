Коронавирус в Германии: возможности бундесвера в борьбе с пандемией

Конституция ФРГ допускает привлечение армии к решению гражданских задач лишь в особых случаях. Пандемия COVID-19 - один из них. DW - об участии бундесвера в отражении наступления короновируса.
В отличие от Бельгии, Италии или Испании, где участие военнослужащих в отражении наступления коронавируса может быть вполне зримым, на улицах немецких городов человек в военной форме - большая редкость. Дело в том, что с учетом собственного исторического прошлого Германия установила весьма высокие правовые барьеры, сильно ограничивающие возможности властей задействовать армию для решения проблем, не относящихся непосредственно к сфере обороны.
35-я статья Основного закона ФРГ позволяет, однако, "в случае природной катастрофы или особенно тяжелого несчастного случая" прибегать к услугам бундесвера в рамках межведомственной помощи. Так было, например, при наводнениях на Эльбе и Одере. Таким "особенно тяжким несчастным случаем" считается и эпидемия COVID-19.
Бундесвер готовится помочь гражданским службам
Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в телеобращении к жителям Германии вечером в среду, 18 марта, назвала борьбу с коронавирусом крупнейшим вызовом для страны со времени окончания Второй мировой войны. На следующий день ее министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) рассказала на пресс-конференции в Берлине о том, как бундесвер готовится к тому моменту, когда иссякнут возможности гражданских служб.
При этом АКК, как принято в Германии сокращать имя и фамилию министра, специально оговорилась, что не следует возлагать завышенных ожиданий, например, на армейскую санитарную службу, которая является всего лишь "младшим партнером" гражданской службы здравоохранения. Медсанчасти бундесвера, напомнила министр, существуют в первую очередь для того, чтобы эвакуировать из районов боевых действий тяжело раненых и оказывать им срочную медицинскую помощь.
У бундесвера есть в Германии пять оборудованных по последнему слову медицинской техники госпиталей, но уже и сейчас эти учреждения полностью интегрированы в общую систему здравоохранения. Более половины пациентов (от 60 до 70 процентов) - гражданские лица, проходящие в военных госпиталях лечение по направлению обычных врачей. И расходы при этом несут, как и в прочих случаях стационарной терапии, обычные больничные кассы.
5 госпиталей и 3000 военврачей
И 3000 военврачей, имеющихся в бундесвере, подчеркнула Крамп-Карренбауэр, это лишь мизерная часть медицинского персонала в немецкой системе здравоохранения. Причем в случае, например, развертывания полевых лазаретов работать в них придется врачам из числа этих трех тысяч.
На это обстоятельство АКК указала в связи с планами берлинских властей соорудить в ближайшие 15-20 дней в одном из павильонов пустующего выставочного комплекса временный лазарет на 1000 мест специально для пациентов, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Правительство Берлина надеется при этом на помощь бундесвера.
"Наверное, мы сможем помочь в сооружении такого объекта, помочь в том, что касается поставок походных коек и оборудования, - предупредила АКК. - Но мы не сможем обеспечить такой лазарет персоналом, поскольку в таком случае врачей пришлось бы перебросить сюда из берлинского госпиталя бундесвера".
Армия и пробки на границах
Проще с удовлетворением других заявок на оказание межведомственной помощи. Уже сейчас, например, по просьбе властей федеральной земли Саксония на востоке Германии военнослужащие бундесвера вместе с пожарными, сотрудниками Службы технической помощи THW и волонтерами Красного Креста снабжают напитками, едой и одеялами водителей грузовиков, застрявших в 50-километровых пробках на германо-польской границе. Кроме того, бундесвер уже заказал у своих поставщиков дополнительно 300 000 защитных комбинезонов, масок и очков, которые переданы в распоряжение гражданских медицинских учреждений.
По словам министра обороны, сейчас на ее рассмотрении находятся 50 официальных запросов об оказании межведомственной помощи, 13 из которых уже удовлетворяются. В основном речь идет о поставках медицинского оборудования (в том числе аппаратов искусственного дыхания и лабораторий для проведения тестов на коронавирус), а также расходных материалов, типа защитных масок.
В случае необходимости бундесвер готов также оказать и транспортную помощь. "У нас имеются примерно 7500 грузовиков различных типов, способных одновременно перевозить 43 000 тонн грузов", - рассказал на пресс-конференции в Берлине генерал Эберхард Цорн (Eberhard Zorn), занимающий высший военный пост в армии ФРГ, сопоставимый с начальником Генштаба.
Может ли бундесвер заменить полицию?
Допускают и он, и министр обороны также возможность охраны гражданских объектов, например, электростанций или предприятий водоснабжения военнослужащими бундесвера или военными полицейскими. В том случае, если по трем или иным причинам в дефиците или на карантине окажутся сотрудники ведомственных или частных охранных служб. Но, добавила АКК, возможность привлечения бундесвера к выполнению полицейских функций особенно сильно ограничена немецким законодательством.
Министр призвала не верить распространяемым в социальных сетях слухам о том, что бундесвер готовится к обеспечению якобы готовящегося и в Германии - вслед за Францией и Испанией - запрета на выход из дома без уважительной причин. "Это не так, это не то, что мы хотим и можем делать", - сказала АКК.
Некоторые в Германии экстраполируют на местную ситуацию телекадры из Бельгии или Франции, где улицы патрулируют военные, добавил в этой связи генерал Цорн. "Никакого развертывания войск здесь не будет, - заверил он. - Никому не следует опасаться, что бундесвер будет разгонять корона-вечеринки или следить за соблюдением ограничений на выход из дома".
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