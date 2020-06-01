Коронавирус выявлен у премьера Армении Никола Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом SARS-CoV-2. "Вчера выяснилось, что мой тест на коронавирус положительный", - сообщил Пашинян в понедельник, 1 июня, в свой день рождения, в прямом эфире на странице в Facebook. "У меня не было симптомов, но поскольку были планы посетить военные части, решил пройти тест", - добавил он.

По словам армянского премьера, коронавирусом заразилась также вся его семья. Пашинян намерен продолжать работу из дома. Он допустил, что заражение произошло во время одного из совещаний "через официанта, который приносил воду в стаканах" и действовал без перчаток. Позднее у официанта выявили возбудитель заболевания COVID-19.

Не первый премьер с новым вирусом

Пашинян - не первый глава правительства, заразившийся новым коронавирусом. Премьеры России и Великобритании Михаил Мишустин и Борис Джонсон уже переболели COVID-19.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 6 млн жителей планеты, а свыше 372 000 человек скончались от последствий заболевания COVID-19. Больше всего заражений (около 1,8 млн случаев) и летальных исходов (свыше 104 000) - в США.

По состоянию на утро 1 июня в Армении вирус выявлен у 9492 человек, 139 больных с COVID-19 скончались, 3402 выздоровели, сообщает министерство здравоохранения. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения, в середине мая он был продлен до 13 июня. Однако в начале мая власти Армении сняли все ограничения на экономическую деятельность и передвижение людей.

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