 Коронавирус вызвал рекордный обвал экономики Китая | Экономические новости из Германии | DW | 16.03.2020

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Экономика

Коронавирус вызвал рекордный обвал экономики Китая

Промышленное производство в КНР в январе - феврале сократилось в годовом исчислении на 13,5 процента. Оборот розничной торговли упал на 20,5 процента, сообщило статистическое ведомство в Пекине.

На автомобильной фабрике в КНР

 

Эпидемия нового коронавируса SARS-CoV-2 привела к рекордному обвалу китайской экономики. В январе - феврале текущего года промышленное производство в КНР сократилось в годовом исчислении на 13,5 процентов, оборот розничной торговли упал на 20,5, а инвестиции в основной капитал - на 24,5 процента, сообщило статистическое ведомство в Пекине в понедельник, 16 марта.

Из-за коронавируса экономика в Китае с конца января практически застопорилась. Из-за строгих мер, направленных на предотвращение распространения инфекции, предприятия были вынуждены закрыться на многие недели. Поскольку власти в Пекине на минувшей неделе объявили, что пик эпидемии пройден, аналитики ожидают медленного восстановления производства и улучшения экономических показателей. В то же время эксперты отмечают, что во многих районах возобновление производства идет медленнее, чем ожидалось.

Согласно официальным данным, количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 в Китае к началу недели оставалось на низком уровне. В то же время усиливается обеспокоенность по поводу инфицированных, возвращающихся в КНР из-за границы. По сообщению министерства здравоохранения в Пекине, во всей стране зарегистрировано 14 летальных исходов от пневмонии COVID-19 и 16 новых случаев заражения SARS-CoV-2. При этом 12 из этих случаев приходятся ли лиц, у которых вирус был диагностирован по возвращении из-за границы.

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    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии

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    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

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  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

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    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

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    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


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