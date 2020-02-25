Коронавирус впервые зафиксирован в Австрии, Швейцарии, Хорватии и Румынии

Два случая заражения коронавирусом подтверждены во вторник, 25 февраля, в Австрии, в федеральной земле Тироль. Двое молодых людей госпитализированы после приезда из итальянского региона Ломбардия, заявил представитель больницы в Инсбруке. До этого в Австрии были сделаны тесты у более 200 человек с похожими симптомами и все они были отрицательными. Состояние обоих инфицированных хорошее, они будут оставаться в карантине, пока власти определяют, с кем они контактировали в последнее время.

В Швейцарии случай заражения зафиксирован в кантоне Тичино, который граничит с Италией, сообщил представитель федерального агентства по здравоохранению. В Хорватии с легкими симптомами вируса госпитализирован молодой человек, который с 19 по 21 февраля был в Италии. Власти страны тоже ищут всех, с кем он контактировал с момента возвращения, они должны быть изолированы в карантине.

Первый случай заражения в Румынии также связан с приехавшим из Италии, передает телеканал Realitatea Plus со ссылкой на источники в медицинском секторе. Заболевший помещен в карантин в бухарестской инфекционной больнице.

Италия оказалась в центре распространения коронавируса в Европе. Больше всего зараженных на севере страны - в регионах Ломбардия и Венето. В стране уже больше 280 случаев вируса, семь человек скончались. В Испании после положительного теста одного из туристов в отеле на острове Тенерифе изолировали всех постояльцев отеля для тестирования.

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Смотреть видео 03:10 Поделиться Коронавирус: 10 городов Италии - на карантине Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3YLUJ Вспышка коронавируса в Европе: 10 городов на севере Италии закрыли на карантин