Коронавируса в Туркмении официально нет. А на самом деле?

Туркмения - единственная страна в Центральной Азии, где не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19 . По крайней мере, такова официальная статистика. В графе заболевших за сутки на начало сентября - по странам региона рядом с двузначными цифрами по всем другим республикам напротив названия "Туркмения" значится "ноль".

Комиссия ВОЗ в Туркмении

В июле Туркмению посетила комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но узнать о реальной эпидемиологической ситуации от ее членов не удалось. "На брифинге в Ашхабаде они так и не сказали, есть ли в Туркмении COVID-19 или нет, но сформулировали ответ обтекаемо: надо работать так, как будто он уже есть", - говорит глава правозащитной организации "Туркменская инициатива по правам человека" (ТИПЧ) в Вене Фарид Тухбатуллин. Он напоминает, что комиссия была в Ашхабаде и в Туркменбаши, и ситуацию изучала по документам, предоставленным правительством Туркмении.

В условиях, когда официально в стране коронавируса нет, но надо вести себя так, как будто он есть, DW обнаружила хоть и косвенные, но явные признаки того, что эпидемия COVID-19 не обошла Туркмению стороной.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов

Первый из них - это появление специальных палаточных лагерей для больных. "Еще до приезда комиссии ВОЗ, в Туркменабаде был организован палаточный центр. Туда свозили со всей Туркмении тех, у кого медики подозревали коронавирус. И там умирали по несколько человек в день. Их не выдавали родственникам, хоронили в общей могиле. Тогда еще, видимо, в Туркмении не знали вообще, как лечить эту болезнь. Потом закупили препараты и оборудование в России, пришли тесты и аппараты ИВЛ из Турции", - рассказал DW лидер Туркменской республиканской партии в изгнании Нурмухаммед Ханамов.

Карантинные зоны и похороны в особых условиях

Он пояснил, что информация о массовых смертях от коронавируса в карантинной зоне Туркменабада поступала от туркменской молодежи, которая учится или работает за рубежом, а молодые люди получали ее от своих родственников в Туркмении. Подтвердить сообщения о массовых захоронениях сложно. Однако есть достаточно надежные сведения о том, что в стране по-прежнему действует несколько таких "коронавирусных" палаточных центров. Все они вынесены за пределы городов. Нурмухаммед Ханамов называет три таких центра: в пустыне под Ашхабадом, под Туркменбаши и в Лебапском велаяте. "Эта информация идет от жителей, которые проживают поблизости", - уточняет оппозиционный политик, находящийся в Австрии.

Второй признак наличия зараженных коронавирусом в Туркмении - это ситуация с похоронами. "По нашим сведениям, в Ашхабаде и в Туркменабаде есть много случаев, когда тела умерших в больницах не выдают родственникам, или выдают в пластиковых пакетах и с условием, что их нужно немедленно везти на кладбище. Нам известно несколько десятков таких случаев", - сообщил DW Фарид Тухбатуллин.

Далее, по словам руководителя ТИПЧ, в Туркменабаде был случай, когда родственникам удалось настоять на том, что они должны проститься с покойным. Их тогда заставили сделать это при полиции, а затем всю семью поместили в карантин. "Это, очевидно, связано с коронавирусом. Поминки отметить не дали ни "на три дня", ни на "семь дней", - отмечает он.

Пневмония и диабет вместо COVID-19

О том, что в Туркмении эпидемия коронавируса, свидетельствует и ситуация в медицинских учреждениях. "Больных, поступающих в инфекционные больницы в Ашхабаде, сперва кладут в специальные палаты и тестируют на коронавирус. У кого результат отрицательный, тех переводят в другие отделения, а на их места завозят новых", - утверждает Фарид Тухбатуллин.

О положительном результате тестирования тем больным, которых оставляют в палатах, официально не говорят. Но по признакам в этих палатах лежат зараженные коронавирусом. "Люди все же смотрят в интернете и по ТВ, что делается в мире, и уже знают признаки, характерные для COVID-19, - потеря обоняния, вкуса, специфический кашель и так далее. И они понимают, что их родственников забрали в больницу с пневмонией, а на самом деле - это вирус", - уточняет Нурмухаммед Ханамов.

"Тестирование на COVID-19 в Туркмении ведется, в том числе и профилактическое. Но справки с положительными результатами на наличие вируса на руки не выдаются. В таких случаях людей направляют в инфекционную больницу, указывая, например, пневмонию", - продолжает Фарид Тухбатуллин. При смерти от COVID-19 "тоже указывают пневмонию или сопутствующие заболевания - диабет или сердечную недостаточность", говорит правозащитник. Он обращает внимание на то, что работники учреждений при прохождении профилактики из страха потерять работу нередко платят деньги за то, чтобы тесты были отрицательными.

Блокпосты на дорогах и маски на центральных улицах Ашхабада

Еще один признак - это отсутствие автомобильного и железнодорожного пассажирского сообщения внутри страны. Регионы между собой разделены, на границах областей выставлены блокпосты. "До 1 октября власти продлили запрет на железнодорожное сообщение по стране. Видимо, автомобильные трассы тоже останутся закрыты. Раньше ходили пассажирские автобусы госкомпаний, но сейчас их нет. Частников, которые пытаются проехать, вылавливают и отправляют назад. На блокпостах редко кого-то пропускают, требуют свежую справку об отсутствии коронавируса", - описывает положение дел в Туркмении глава ТИПЧ.

Косвенно о том, что власти Туркмении опасаются распространения эпидемии, свидетельствуют введенные там карантинные меры - такие меры не требуются, если в стране эпидемии нет. "Носить маски требуют в общественных местах и на улицах. На так называемых "протокольных" улицах в столице, где проезжает президент и его свита, при выходе из подъездов стоит охрана, она не выпускает из домов жителей без масок. В других местах спокойнее. Но вылавливают автомобилистов и пассажиров без масок", - говорит Фарид Тухбатуллин.

В учебных заведениях с 1 сентября тоже введен особый режим, учеников более загруженных школ переводят в менее загруженные. Ученикам предписано иметь при себе средства гигиены. "На собрании руководящего состава в Туркменабаде было решено, что уборщиц и санитарок не будут отправлять на уборку хлопка - им необходимо на рабочих местах заниматься дезинфекцией мебели и фурнитуры. Это говорит о том, что ситуация серьезная", - подчеркивает собеседник DW.

Ждать ли Туркмении нового визита ВОЗ?

Наконец, признаком наличия эпидемии COVID-19 в Туркмении можно считать то, что власти скрывают факты смерти ряда известных людей. "Скончался хяким (глава администрации) Фарабского этрапа (района) в Лебапском велаяте. Власти об этом умолчали, и только недавно появилось сообщение, что туда назначен новый хяким. Причина не указана. И таких случаев много. Есть примеры, когда умирали известные актеры. Тогда об этом становится известно по неофициальным каналам. А в основном - информации нет. Но вирус распространился по Туркмении сильно", - уверен глава правозащитной организации ТИПЧ. По его информации, сейчас речь идет о втором визите специалистов ВОЗ в республику. "Но уже так, чтобы выборочные анализы на COVID-19 они брали сами, и проверялись бы эти анализы вне Туркмении", - сообщил он.

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