 Конгрессмены-республиканцы призвали восстановить санкции против Nord Stream 2 | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 02.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Конгрессмены-республиканцы призвали восстановить санкции против Nord Stream 2

В письме республиканцев из Палаты представителей Конгресса США говорится, что отмена санкций, противоречит неоднократно звучавшему несогласию с достройкой газопровода "Северный поток-2".

Фортуна продолжает укладывать трубы газопровода

"Фортуна" продолжает укладывать трубы газопровода

Член Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Маккол и еще 20 его однопартийцев из комитета по иностранным делам просят американскую администрацию отменить решение об отказе от введения санкций в отношении Nord Stream 2 AG, компании - оператора газопровода "Северный поток - 2". Они направили соответствующее послание госсекретарю США Энтони Блинкену во вторник, 1 июня.

По мнению конгрессменов, с помощью "Северного потока - 2" Россия сможет себе позволить "дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе". А отмена санкций, по их словам, противоречит неоднократно звучавшему несогласию с достройкой газопровода.  Кроме того, отмечают авторы послания,  этот отказ фактически означает, что США ценят интересы Германии выше остальной Европы. Политики считают также, что реализация проекта "не соответствует задачам администрации в сфере климата".

В тот же день в Конгресс США поступил законопроект о немедленном восстановлении санкций против газопровода "Северный поток - 2". Его автором является республиканец Фред Келлер. Конгрессмен обвинил президента США Джо Байдена в стремлении "уничтожить энергетическую независимость Америки" и "ослабить ее позиции на мировой арене".

Из отчета Госдепартамента США, направленного в Конгресс 19 мая, следовало, что действие санкций против компании Nord Stream 2 и ее гендиректора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig) было приостановлено сразу после их введения в связи с "национальными интересами" США. 25 мая Джозеф Байден объяснил это тем, что газопровод уже практически достроен и штрафные меры на данном этапе стали бы "контрпродуктивными". При этом американский лидер подчеркнул, что "не может предписывать Германии, что ей делать, а что нет".

Смотрите также:

  • Российское судно-трубоукладчик Фортуна

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Северный поток - 2" привлек "Фортуну"

    Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

  • судно Академик Черский в море

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Академик Черский" готовился целый год

    В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).

  • Nord Steam 2 Bauarbeiten

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Любмин ждет удвоения поставок из РФ

    Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

  • Компрессорная станция на экспортном газопроводе в Украине

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Украинский транзит: качай или плати

    Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

  • Газопровод Eugal прокладывают через Эльбу

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Eugal: газ в Германии не задержится

    Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 04:50

"Северный поток-2": почему США хотят отказаться от жестких санкций против дочки "Газпрома"?

Аудио- и видеофайлы по теме

"Северный поток-2": грозят ли ФРГ миллиардные штрафы из-за отмены проекта и в ловушке ли Меркель?  

"Зеленые" займут место партии Меркель и изменят курс в отношении России? (07.05.2021)  

Также по теме

Deutschland Rügen Gas-Pipeline Nord Stream 2

Республиканцы критикуют администрацию Байдена из-за "Северного потока - 2" 19.05.2021

США не введут санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, пишет Axios. Республиканцы МакКол и Сасс призывают не допустить завершения укладки труб.

Berlin | Bundestagssitzung zum Nahost-Konflikt

Глава МИД ФРГ приветствует отказ США от санкций против Nord Stream 2 19.05.2021

США высоко ценят Германию как партнера, заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас. Своим решением не вводить санкции против Nord Stream 2 США подтвердили это, считает он.

Nord Stream 2 | Bauarbeiten Ostsee-Gaspipeline

Республиканцы критикуют позицию Байдена по "Северному потоку - 2" 22.02.2021

Сенаторы от Республиканской партии считают, что новая администрация США посылает сигналы о своей готовности разрешить строительство газопровода.

Реклама