 Компания SpaceX успешно запустила к МКС грузовой корабль Dragon | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.05.2019

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Мир

Компания SpaceX успешно запустила к МКС грузовой корабль Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска успешно стартовала с космодрома во Флориде. Ракета доставит грузовой корабль Dragon с 2,5 тоннами продуктов и оборудования на МКС.

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX перед стыковкой с МКС (фото из архива)

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX перед стыковкой с МКС (фото из архива)

Компания SpaceX Илона Маска объявила в субботу, 4 мая, об успешном старте ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon на борту.

"Dragon находится на пути к Международной космической станции! Стыковка с МКС намечена на утро понедельника", - сообщили представители SpaceX на странице компании в Twitter.

Запуск корабля Dragon, осуществленный с космодрома Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на мысе Канаверал во Флориде, откладывался несколько раз.

Технические неполадки

20 апреля во время наземных испытаний на базе ВВС США на мысе Канаверал перед пуском двигателей космического корабля пустая капсула Crew Dragon была уничтожена в результате взрыва. Компания SpaceX до сих пор занимается расследованием причин этого инцидента.

Контекст

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Поводом для второй отсрочки старта стали технические неполадки в системе энергоснабжения корабля, обнаруженные 29 апреля.

 Перенесенный на 3 мая старт вновь был отменен из-за проблемы в электрооборудовании на плавучей платформе, предназначенной для посадки многоразовой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

Грузы для МКС

Среди грузов, предназначенных для экипажа МКС, - продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов общим весом в 2,5 тонны.

Кроме прочего, речь идет о так называемом фотобиореакторе, разработанном университетом Штуттгарта и Немецким центром аэрокосмических исследований (DLR), который позволит повысить запасы кислорода на МКС с помощью водорослей, осуществляющих фотосинтез.

Благодаря этому прибору астронавты во время длительных миссий, таких как полеты на Луну или на Марс, смогут длительное время обходиться без дополнительных поставок грузов, сообщил представитель DLR.

Коммерческая доставка грузов на МКС

Миссия под названием CRS-17 - уже 17-я по счету коммерческая грузовая поставка на МКС, осуществленная компанией SpaceX с 2012 года. Грузовой корабль Dragon используется для таких миссий во второй раз. 

После того как США в 2011 году прекратили использовать космические челноки Shuttle для доставки астронавтов и грузов в космос, эту задачу стали осуществлять российские ракеты "Союз". Планируется, что после истечения договора с Россией в ноябре 2019 года эту функцию возьмут на себя компании SpaceX и Boeing в рамках программы NASA Commercial Crew Program.

В настоящий момент на МКС работают три россиянина, а также два американских и один канадский астронавт.

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Ссылки в интернете

Статья Германиского центра авиации и космонавтики о принципе работы фотобиореактора

Статья Германиского центра авиации и космонавтики о принципе работы фотобиореактора

Статья на сайте NASA о ходе программы по доставке астронавтов и грузов на МКС Commercial Crew Program

Статья на сайте NASA о ходе программы по доставке астронавтов и грузов на МКС Commercial Crew Program

Аудио- и видеофайлы по теме

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Инструкция от Илона Маска: как не надо сажать ракету  

Первый немецкий командир МКС рассказал о полетах на Марс  

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