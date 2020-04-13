Комментарий: Электронные пропуска в Москве - пугающий муляж эпохи коронавируса

Дело в Москве и области, спустя две недели после "самоизоляции", дошло до пропусков. Старт прошел вполне ожидаемо и традиционно: с неразберихой и сбоями. Когда система заработает не только в интернете, но и в "полевых условиях", то есть, когда пропуска начнут проверять сотрудники полиции, стоит ждать и перегибов на местах. При этом, сама необходимость этой меры весьма сомнительна и служит, скорее, еще одним способом запугивания и без того уже изрядно напуганных москвичей. Другого языка общения с горожанами у власти, очевидно, нет.

Дисциплина не спасла

Пропуска ввели несмотря на то, что москвичи действительно самоизолировались, что бы там ни говорила пропаганда. И несмотря на то, что действия властей на это вовсе не вдохновляли. Президент фактически самоустранился от принятия неприятных решений. Правительство в час по чайной ложке принимало решения о мерах поддержки. А местные власти, казалось, делали все возможно, чтобы запутать людей. Тем не менее, вопреки всем, в том числе и моим собственным ожиданиям, в течение двух недель москвичи довольно дисциплинированно соблюдали предписанные властями правила, хотя за их нарушение никто не наказывал, а случаи, вроде того, что приключился с Иисусом Воробьевым можно считать скорее неизбежными курьезами.

Александр Плющев

Правда, в борьбе с эпидемией такая дисциплинированность помогла мало: число заболевших - даже с учетом не лучшей диагностики, что признают и сами власти - продолжает быстро расти, открывающиеся один за другим "ковидные" корпуса наполняются пациентами, "Скорые" перед больницами стоят в километровых очередях. Виноватыми в этом в середине прошлой недели были объявлены все москвичи: газеты и телерепортажи вновь запестрели картинками с гуляющими, катающимися на велосипедах или даже, о ужас, выпивающими на улице людьми.

Стройки и храмы

Хотя, если задуматься, все эти прогулки, по которым действительно соскучились засидевшиеся в домашних стенах москвичи, пожалуй, невысокий фактор риска по сравнению с двумя другими. Ежедневно три миллиона человек покидали свои дома, чтобы пойти на работу. И это не только продавцы супермаркетов и аптек, но и, например, занятые на стройках или благоустройстве города, что дает работу сотням тысяч человек, среди которых много мигрантов. Мэр до последнего отказывался закрывать такие объекты, хотя очевидно, что с эпидемиологической точки зрения они намного опаснее скверов и парков.

Открытыми оставались и двери православных храмов. В Москве их - 1100. Несмотря на рекомендацию Патриарха оставаться дома, в них за это время побывали сотни тысяч верующих. А сколько пришли на праздничные службы в Вербное воскресенье? Результат не заставил себя ждать. К сегодняшнему дню достоверно известно о 18 заразившихся священнослужителях, а сколько в эти дни заразилось прихожан, знает один бог. Теперь закрыли и стройки, и храмы, но за их двухнедельную выручку все москвичи заплатили ужесточением режима.

Неумный город

Да и с чисто с технологической точки зрения, пропуска эти вообще необязательны: город и так знает всех, кому разрешено ездить на работу. Список работающих в эти дни предприятий утвержден городскими властями, сотрудники им известны через налоговые отчисления, привязанные к паспорту. "Умный город", который столько лет строили московские власти и на который ежегодно тратились десятки миллиардов рублей, оказался не таким уж умным, если все, что смогли сделать с его помощью - это тупо поставить людей в очередь за пропусками.

С другой стороны, "умный город", наоборот, мог оказаться слишком умным. Если стоит задача запугать население в расчете на то, что в этом случае оно останется по домам, высокотехнологичные решения как раз не нужны. Нужны осложняющие жизнь. Каждый бюрократ знает, что с этим отлично справляется создание какой-нибудь лишней процедуры.

Цифровое пугало

Вот и пропуска введены вовсе не для того, чтобы что-то там упорядочить, а чтобы повысить порог сложности выхода на улицу. В этом свете понятно, отчего все так скверно работает: чтобы мешать выходить на улицу, оно и не должно хорошо работать. Те, кому, с точки зрения властей, нужно выходить в город дальше магазина, и так уже имеют пропуска, а всем остальным - необязательно. Добудет себе разрешение съездить на дачу - хорошо, не получится - еще лучше.

"Цифровой ошейник", как прозвали электронные пропуска в интернете, оказался, скорее, муляжом вроде неработающих, но везде понатыканных видеокамер, призванных не снимать, а пугать самим своим наличием. И если он на самом деле таков, это хорошие новости: если уж у технологически продвинутых московских властей все так плачевно с "цифровым ошейником", то пресловутого автономного интернета можно пока не бояться.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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