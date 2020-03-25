 Комментарий: Трамп не справляется с эпидемией коронавируса | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 30.03.2020

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Мнения

Комментарий: Трамп не справляется с эпидемией коронавируса

Ни лидерства, ни сочувствия - сложно представить себе менее эффективного кризисного менеджера, чем Дональд Трамп. Но несмотря на это его рейтинг растет, пишет Александра фон Намен.

Дональд Трамп, 28 марта 2020 года

Дональд Трамп, 28 марта 2020 года

Почти ежедневные пресс-конференции Дональда Трампа на тему коронавируса должны служить демонстрацией уверенности и решительности президента США. Однако тем, кто пытается сориентироваться в сложившейся ситуации и интересуется фактами, они уже изрядно надоели. В своих выступлениях президент США часто распространяет полуправду или даже откровенную ложь и нападает на журналистов, которые задают ему уточняющие вопросы. Его противоречивые заявления и методы антикризисного управления могут стоить жизни многим американцам.

Когда американские спецслужбы в январе предупреждали его об эпидемии коронавируса, Дональд Трамп приуменьшал опасность. Когда вирус стал бесконтрольно распространяться по стране из-за отсутствия тестов, он утверждал, что все под контролем. Теперь он называет себя "президентом военного времени", который сражается с невидимым врагом. Между тем человеком, который мужественно и решительно действует во время кризиса и подбадривает растерянных американцев стал отнюдь не Трамп, а Эндрю Куомо - губернатор штата Нью-Йорк, эпицентра заболевания в США.

Заявления Трампа о вирусе

В то время как число заболевших в Нью-Йорке и других регионах страны стремительно растет и все больше американских больниц работают на пределе своих возможностей, президент планирует в ближайшее время перезапустить экономику. В то время как врачи в Нью-Йорке готовятся решать, кто будет спасен, а кто умрет из-за нехватки аппаратов ИВЛ, Дональд Трамп разглагольствует об открытии церквей на Пасху.

28 марта он объявил, что Белый дом рассматривает возможность запретить въезд и выезд из штатов Нью-Йорк, Коннектикут и Нью-Джерси. Всего несколькими часами позже от отказался от этой идеи. Вместо этого Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовал жителям этих штатов воздержаться от ненужных поездок.

Александра фон Намен

Александра фон Намен

Рейтинг Трампа растет

Губернатор Куомо сообщил о шквале звонков от встревоженных жителей Нью-Йорка, которые хотели успеть покинуть город до его закрытия. "Америка, что за человека ты избрала своим президентом!"- хотелось воскликнуть в этой момент.

Однако, несмотря на это, рейтинг Трампа растет. Потрясенное и напуганное население сплачивается вокруг своего президента, как это обычно бывает во время кризиса. И тот обещает, что страна выйдет из нынешнего кризиса более сильной, чем когда-либо прежде. Ведь Америка - это Америка. Великая страна, которой по плечу любые испытания.

Пафос и уверенность - бывают моменты, когда Трамп действительно берет на себя роль, предназначающуюся президенту США. К сожалению, они обычно длятся лишь несколько минут. Затем Трамп снова показывает свое истинное лицо - лицо самовлюбленного шоумена, который хвастается телевизионными рейтингами своих пресс-конференций и жалостливо причитает, что СМИ и ворчливые губернаторы не оказывают ему должного почтения.

Чек от президента во времена пандемии

Для его сторонников это, впрочем, не имеет значения. Они верят "своему" президенту. Как-никак, многие американцы в самое ближайшее время получат чек от властей на 1200 долларов - в качестве прямой помощи во время кризиса, который теперь пошатнул и американскую экономику. Говорят, что Трампу бы очень хотелось увидеть на чеках свою подпись. Лучший подарок в канун выборов было бы сложно себе представить.

Эти выплаты станут частью крупнейшего пакета антикризисных мер в истории США, единогласно одобренного Конгрессом в конце марта. Он предусматривает многомиллиардную помощь трудящимся, а также субсидии и кредиты для малых предприятий, больниц и наиболее пострадавших отраслей - в частности, авиаперевозчикам.

Останется ли Трамп на второй срок?

Чтобы принять этот закон, призванный помочь экономике США пережить нынешний кризис, демократам и республиканцам пришлось со многим смириться. Для президента США, который всегда определял свой успех по показателям экономического роста и рекордам на фондовом рынке, это, похоже, и является приоритетом. Расчет Трампа заключается в том, что если до президентских выборов в ноябре экономика снова начнет расти и безработица снизится, то его избиратели снова за него проголосуют.

Его потенциальный соперник - бывший вице-президент США, член Демократической партии Джо Байден - в сложившейся ситуации остается практически незамеченным. Тот факт, что во время нынешнего кризиса он проявил больше сочувствия к рядовым американцам и оказался более компетентным, чем действующий президент, сейчас практически никак ему не помогает. В такие времена все взгляды устремлены на хозяина Белого дома. И если Америка справится с нынешним кризисом - благодаря Трампу или вопреки ему - то у действующего президента есть все шансы остаться на этом посту на второй срок.

Автор: Александра фон Намен, корреспондент DW в Вашингтоне

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом

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    Автор: Марина Барановская


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