Комментарий: Трамп не справляется с эпидемией коронавируса

Почти ежедневные пресс-конференции Дональда Трампа на тему коронавируса должны служить демонстрацией уверенности и решительности президента США. Однако тем, кто пытается сориентироваться в сложившейся ситуации и интересуется фактами, они уже изрядно надоели. В своих выступлениях президент США часто распространяет полуправду или даже откровенную ложь и нападает на журналистов, которые задают ему уточняющие вопросы. Его противоречивые заявления и методы антикризисного управления могут стоить жизни многим американцам.

Когда американские спецслужбы в январе предупреждали его об эпидемии коронавируса, Дональд Трамп приуменьшал опасность. Когда вирус стал бесконтрольно распространяться по стране из-за отсутствия тестов, он утверждал, что все под контролем. Теперь он называет себя "президентом военного времени", который сражается с невидимым врагом. Между тем человеком, который мужественно и решительно действует во время кризиса и подбадривает растерянных американцев стал отнюдь не Трамп, а Эндрю Куомо - губернатор штата Нью-Йорк, эпицентра заболевания в США.

Заявления Трампа о вирусе

В то время как число заболевших в Нью-Йорке и других регионах страны стремительно растет и все больше американских больниц работают на пределе своих возможностей, президент планирует в ближайшее время перезапустить экономику. В то время как врачи в Нью-Йорке готовятся решать, кто будет спасен, а кто умрет из-за нехватки аппаратов ИВЛ, Дональд Трамп разглагольствует об открытии церквей на Пасху.

28 марта он объявил, что Белый дом рассматривает возможность запретить въезд и выезд из штатов Нью-Йорк, Коннектикут и Нью-Джерси. Всего несколькими часами позже от отказался от этой идеи. Вместо этого Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовал жителям этих штатов воздержаться от ненужных поездок.

Александра фон Намен

Рейтинг Трампа растет

Губернатор Куомо сообщил о шквале звонков от встревоженных жителей Нью-Йорка, которые хотели успеть покинуть город до его закрытия. "Америка, что за человека ты избрала своим президентом!"- хотелось воскликнуть в этой момент.

Однако, несмотря на это, рейтинг Трампа растет. Потрясенное и напуганное население сплачивается вокруг своего президента, как это обычно бывает во время кризиса. И тот обещает, что страна выйдет из нынешнего кризиса более сильной, чем когда-либо прежде. Ведь Америка - это Америка. Великая страна, которой по плечу любые испытания.

Пафос и уверенность - бывают моменты, когда Трамп действительно берет на себя роль, предназначающуюся президенту США. К сожалению, они обычно длятся лишь несколько минут. Затем Трамп снова показывает свое истинное лицо - лицо самовлюбленного шоумена, который хвастается телевизионными рейтингами своих пресс-конференций и жалостливо причитает, что СМИ и ворчливые губернаторы не оказывают ему должного почтения.

Чек от президента во времена пандемии

Для его сторонников это, впрочем, не имеет значения. Они верят "своему" президенту. Как-никак, многие американцы в самое ближайшее время получат чек от властей на 1200 долларов - в качестве прямой помощи во время кризиса, который теперь пошатнул и американскую экономику. Говорят, что Трампу бы очень хотелось увидеть на чеках свою подпись. Лучший подарок в канун выборов было бы сложно себе представить.

Эти выплаты станут частью крупнейшего пакета антикризисных мер в истории США, единогласно одобренного Конгрессом в конце марта. Он предусматривает многомиллиардную помощь трудящимся, а также субсидии и кредиты для малых предприятий, больниц и наиболее пострадавших отраслей - в частности, авиаперевозчикам.

Останется ли Трамп на второй срок?

Чтобы принять этот закон, призванный помочь экономике США пережить нынешний кризис, демократам и республиканцам пришлось со многим смириться. Для президента США, который всегда определял свой успех по показателям экономического роста и рекордам на фондовом рынке, это, похоже, и является приоритетом. Расчет Трампа заключается в том, что если до президентских выборов в ноябре экономика снова начнет расти и безработица снизится, то его избиратели снова за него проголосуют.

Его потенциальный соперник - бывший вице-президент США, член Демократической партии Джо Байден - в сложившейся ситуации остается практически незамеченным. Тот факт, что во время нынешнего кризиса он проявил больше сочувствия к рядовым американцам и оказался более компетентным, чем действующий президент, сейчас практически никак ему не помогает. В такие времена все взгляды устремлены на хозяина Белого дома. И если Америка справится с нынешним кризисом - благодаря Трампу или вопреки ему - то у действующего президента есть все шансы остаться на этом посту на второй срок.

Автор: Александра фон Намен, корреспондент DW в Вашингтоне

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