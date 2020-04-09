Комментарий: Россия не торопится вывозить своих граждан из-за рубежа

Прошло всего два с небольшим месяца после эвакуации российских граждан из китайской провинции Хубэй, охваченной эпидемией коронавируса, а кажется, будто прошло много лет. Ведь была совсем другая атмосфера: уместно было обсуждать, насколько аккуратно была проведена эта операция, корректно ли обращались с людьми, доставляя в Россию, как их там встретили и где поместили на карантин. И даже то, что военный самолет был нужен, чтобы не попортить обивку гражданского лайнера при последующей дезинфекции.

Сейчас все это выглядит, как репортаж из другой жизни. Тех, кого нужно эвакуировать, уже вовсе не сотни человек, а десятки тысяч, да еще и в самых разных странах. Они спасаются не от эпидемии - она уже везде - у них, как правило, просто нет возможности переждать за рубежом вынужденную отмену регулярных рейсов из-за коронавируса.

Бросили или нет?

Вывоз соотечественников на родину начал было налаживаться, составили списки и определили квоты - по 500 человек в день, не ахти что, такими темпами для полного вывоза потребовалось бы два месяца, но все же это лучше, чем ничего. И вдруг, внезапно все рейсы разом были отменены, один даже остановили прямо на взлетно-посадочной полосе.

Александр Плющев

Причины такого решения, которое тут же было воспринято не иначе как "бросили своих", поначалу никак не объяснялись. И лишь спустя пару дней - а вы представьте свои чувства в эти пару дней, если вы за границей, без жилья, денег и возможности выбраться - власти спохватились и сказали, что никто и не думал никого бросать: надо было, мол, все утрясти, упорядочить, и вот сейчас-то мы всех вывезем. Но для тех, кто ждет помощи своей страны, новая надежда быстро превратилась в новые испытания.

Эвакуационный бардак

Самолеты полетели в Россию, но эвакуация проходит в жуткой неразберихе. Часто лайнеры вылетают полупустыми: те, кого посольства включают в списки, часто не успевают добраться до аэропорта, а тех, кто практически поселился в аэропорту, в списках нет. Те, у кого был обратный билет на отмененный рейс российской авиакомпании, имеют шансы вернуться домой бесплатно. Остальные должны будут заплатить по 200-400 евро за билет на вывозной рейс, для организации которых было выделено 1.5 миллиарда рублей из госбюджета. В вывозе почему-то отказано тем, кто оказался за границей до 1 января 2020 года. Если бы этот критерий применялся во время той самой эвакуации из Хубэя, ИЛ-76 вернулся бы пустым.

Ненужные люди

Родина не только довольно мелочно наживается на тех, кого не бросает, но и делит их: на борт берут только тех, кто летит в регион проживания, поскольку иногородние могут растащить заразу. С такой практикой люди столкнулись в первые дни эвакуации, когда прилетевшие из дальних стран в Москву жители регионов бунтовали в аэропортах и, подписывая протоколы о штрафах, прорывались домой, отказываясь от карантина в Московской области.

Возможно, в этом и есть главная или даже единственная причина резкого прекращения всех вывозных рейсов на прошлой неделе. Можно выделить достаточное количество мест для карантина жителей регионов в пустующих домах отдыха или гостиницах. Но кто и за чей счет должен этим заниматься, как контролировать, кормить, лечить этих людей и решать их прочие проблемы во время двухнедельного карантина? Ответов так и не нашли.

Где военные и МЧС?

Казалось бы, в ситуации, когда гражданские ведомства - от Роспотребнадзора до МИДа - неспособны справиться с проблемой, на помощь могли бы прийти четкие и организованные военные или, на худой конец, МЧС, пока не все силы брошены на лесные пожары. У них наверняка есть и запасы средств индивидуальной защиты, и обширные возможности их доставки в любые регионы страны. Более того, мы точно знаем, что они у них есть, только доставляют медицинские маски, аппараты ИВЛ и средства дезинфекции военные почему-то не в республику Коми, а ближе к озеру Комо.

Военные и МЧС могли бы взять на себя и эвакуацию из-за границы, и даже дальнейшую переброску людей к месту жительства, чтобы они спокойно смогли соблюдать карантин у себя дома. Это вполне посильная для них задача. Нынешнюю эпидемию часто сравнивают с войной. Возможно, это и преувеличение, но что это, если не чрезвычайная ситуация, требующая применения чрезвычайных же сил?

В уже третьем за время эпидемии обращении к жителям страны Владимир Путин ни словом не обмолвился о тех, кто оказался за рубежом. Впрочем, и так очевидно, что их судьба для российского руководства приоритетом не является.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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