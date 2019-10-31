Комментарий: Путин предлагает Украине воровать, как при Януковиче

Президент России Владимир Путин предлагает "обнулить" судебные претензии "Нафтогаза Украины" и "Газпрома" друг к другу - в этом случае Россия, якобы, готова снова значительно снизить для украинских потребителей цену на "голубое топливо". Что это - страх перед новыми судебными решениями с учетом того, что "Газпром" чаще проигрывает, чем побеждает или более широкое предложение вернуться к "довоенному" формату двустороннего сотрудничества?

Взаимный газовый шантаж России и Украины

Сегодня только по решению Стокгольмского арбитража российский "Газпром" должен выплатить украинскому "Нафтогазу" более 2,5 млрд американских долларов, общий же размер взаимных претензий значительно выше. Эта судебная война перешла в особенно активную фазу после того, как Украина смогла наладить реверсные поставки природного газа с Запада и официально прекратила закупать российское "голубое топливо". Хотя россияне и говорят, что в реальности это все тот же российский газ, только купленный европейскими компаниями, а затем перепроданный украинцам.

Иван Преображенский

Россия, наверняка, хотела бы ничего не платить и договориться полюбовно. Но у нее остался всего один инструмент для давления на Киев в этой сфере - транзит газа, поскольку сегодня Украина выступает только как транзитер газа в Евросоюз. Но если к 31 декабря 2019 года не будет подписан новый транзитный контракт, то, в теории, Россия прекратит и эти поставки, и европейские контракты "Газпрома" не будут исполнены. Кто в этом случае пострадает - российская газовая монополия или европейские потребители - вопрос открытый. "Газпром", скорее всего, ждет банкротство под грузом исков. Но это - госкомпания, которой Кремль крайне неохотно, но все же теоретически может пожертвовать ради высоких политических целей.

Евросоюз же в этом случае неясно как переживет предстоящую зиму, особенно если она будет холодной. "Северный поток - 2" к тому времени еще явно не будет пущен на полную мощность, хотя Дания, наконец, и дала россиянам согласие на его достройку. Первой же ветки этого трубопровода, как и поставок через Беларусь, не хватит, чтобы заменить газ, идущий сейчас через украинскую трубопроводную систему.

Итогом стал взаимный шантаж России и Украины, в котором крайним может оказаться Евросоюз. Например, та же Венгрия, где Владимир Путин и сделал свое якобы примирительное заявление на совместной пресс-конференции с лидером страны Виктором Орбаном.

Связанные трубой

Что же предлагает российский президент правительству Владимира Зеленского? Это, по сути, старая схема коррумпирования украинской правящей элиты, которой Кремль пользовался долгие годы. Дешевый газ из России - это возможность для президента Зеленского дотировать населению тарифы ЖКХ. Это возможность остановить модернизацию промышленности для украинских олигархов, привыкших "проедать" еще советскую инфраструктуру. Наконец, это и путь прямо и нагло набить карманы.

Все помнят, сколько скандалов было вокруг хитрых схем по продаже и транзиту российского газа, в результате которых несли потери как российский, так и украинский бюджеты, зато, предположительно, наживались конкретные предприниматели и чиновники, назначенные посредниками между "Нафтогазом" и "Газпромом". Излишки российского газа, якобы проданного Украине со скидкой, а то и просто краденый газ уходили дальше на Запад, а деньги "пилили" между собой российская и украинская правящие элиты, грабя собственные государства.

Искушение Зеленского

Верит ли Владимир Путин, что его украинский коллега согласится? Не факт. Но это ведь и не конкретное деловое предложение, а символический сигнал, который все смогут истолковать так, как им удобно. Скажем, в Евросоюзе сторонники конструктивного и прагматичного сотрудничества с Кремлем смогут говорить: "Смотрите, Москва даже удешевление газа им предложила, а украинцы все равно не соглашаются, очевидно, что они недоговороспособны".

Что касается окружения Владимира Зеленского, то ему необязательно сразу лезть в газовую авантюру. Достаточно подписать какой-нибудь временный договор о транзите российского газа и начать совместно, если свой карман дороже государственной энергетической безопасности, договариваться о новой хитрой газовой схеме.

Предложение воровать как встарь, будто не было Крыма и войны в Донбассе - это очень серьезное испытание для нового украинского правящего класса. И от ответа на него, очевидно, зависит будущее страны. Ну, а для России, если даже ничего не получится, мало что изменится. Все равно правящий класс использует национальные природные богатства как собственную копилку. Зато в случае удачи Кремль снова сможет держать украинскую власть за ее "коррумпированную трубу".

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Рекорды сибирского голубого топлива В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Главная цель - обойти Украину Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Nord Stream 2: председательствует Шрёдер Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" "Северному потоку-2" нужен EUGAL "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Где греческая труба? Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" TAP: конкурент на южном маршруте Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Сжиженный газ сдерживает цены В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Нет спроса на газовые турбины В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Топить можно и электричеством Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Курс на защиту климата Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете. Автор: Андрей Гурков

