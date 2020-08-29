Комментарий: Лукашенко нравится россиянам, а белорусы уже не очень

Во второй половине 90-х годов в российской прессе ходили слухи, что администрация Бориса Ельцина спустила в регионы неофициальное указание - не приглашать Александра Лукашенко в провинцию. Бодрый, здоровый и энергичный председатель колхоза, умевший простым языком говорить про надои и пахоту, являл собою резкий контраст с больным президентом России. На Старой площади забеспокоились - не попытается ли Лукашенко использовать союз с Россией как трамплин для прыжка в Кремль.

Лукашенко догоняет Путина

Сегодня впору беспокоиться Владимиру Путину. Доверие к нему, по данным Левада-центра, находится на уровне 66 процентов. Свежий опрос Левада-центра о ситуации в Беларуси дает умопомрачительный результат - 57 процентов опрошенных россиян полагают, что Лукашенко должен оставаться президентом. На родине Александру Григорьевичу такие показатели едва ли светят. Зато в России его фан-клуб, похоже, лишь разрастается.

Константин Эггерт

Исследование проведено 20-26 августа, то есть тогда, когда противостояние силовиков и демонстрантов в Беларуси было новостью номер один, а факты жестокого обращения с протестующими и гибели некоторых из них стали общеизвестными. Тем не менее 56 процентов респондентов уверены, что действия белорусской милиции в той или иной степени законны, а 48 процентов полагают - президентские выборы в Беларуси прошли честно или в основном честно.

Не обошлось, конечно, и без занимательной конспирологии. Почти 40 процентов россиян считают протесты организованными из-за рубежа, а еще 25 - "провокацией" белорусской оппозиции (правда, на этот вопрос можно было дать несколько ответов). Число сочувствующих жертвам милицейского насилия - 17 процентов. Общая картина такова: 20 (максимум 25) процентов жителей России хоть как-то симпатизируют белорусам.

Драники и свобода

Собственно, это окончательно развенчивает представление о них, белорусах, как о якобы "братском" для россиян народе. Братским он был только до тех пор, пока соответствовал в глазах среднего россиянина собирательному образу домовитого, молчаливого и покорного крестьянина, у которого побелена хата, прополоты картофельные грядки и аккуратно сложены в поленницу дрова. Стоило этому мифическому персонажу отвлечься от поедания метафорических драников и потребовать вполне реальные базовые гражданские права, как он немедленно превратился в агента "внешних сил" и "провокатора".

Причина полного отсутствия сочувствия к идее свободы и достоинства как универсальных ценностей, простого сочувствия к "братьям" - признак того тяжелого морального кризиса, который и есть самый главный в российском обществе. Все остальные проблемы - производные этой духовной и душевной дезориентации. Причины кризиса - прежде всего, исторические и психологические. Тут можно обсуждать хоть монгольское вторжение, хоть раскол, хоть петровские реформы, хоть крепостное право, хоть Сталина.

На самом деле 57 процентов россиян, так или иначе поддерживающих Лукашенко, не столько любят его, сколько возмущены тем, что белорусы посмели "высунуться", в то время как россияне продолжают терпеть собственную власть, которую тоже не любят. Особенно ранит российскую душу то, что белорусы всегда считались исключительно младшими братьями, которым негоже проявлять инициативу, пока не скомандуют старшие братья. Если они терпят автозаки, коррумпированных губернаторов, бесчестные суды и одно и то же главное лицо в телевизоре в течение двадцати лет, то уж "сябрам" сам бог велел.

Последние "братья" уходят

Даже образованный житель крупного российского города о "братьях" не знает почти ничего. Ни о богатом и разнообразном наследии Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, ни о Франциске Скорине, ни о влиянии католической церкви, до сих пор сильном в западных областях соседней страны. Разве что вспомнит про героическое партизанское движение 1941-1944 года. Между тем, все это и многое другое, например, едва ли не первый в Европе статут (закон) о веротерпимости 1588 года - факты национального сознания и гордости постсоветского поколения белорусов, которые ускользнули от всего российского общества - от интеллигентов на их интернет-кухнях до Кремля.

Белорусы запомнят десятки тысяч людей в Балтии, Украине и Грузии, других странах, которые выстроились в живые цепи в знак солидарности с протестующими Минска, Могилева и Гродно. Воспоминания о поддержке тех, кого считали братьями, будут у них, мягко говоря, скромнее. Не так важно, сумеет Путин помочь Лукашенко сохранить власть или нет, протолкнет ли на пост президента потенциального "кандидата "Газпрома" или не сможет. Любой следующий лидер Беларуси будет иметь дело с Москвой - у него попросту нет другого выбора. Но миф о "братстве" умер, как в 2014 году аналогичный миф про украинцев. Россияне остались одни.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

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