Комментарий: Коронавирус и российская пропаганда

Уханьский коронавирус мог быть разработан в секретных лабораториях Китая или США. Биологическое вирусное оружие, способное убивать только определенные народы или расы, может существовать. Иностранцы снижают численность мужчин в России при помощи детского питания. Эти и другие страшилки транслируют не бульварные издания, а российские центральные телеканалы.

Почему это стало возможно?

Парад безумия в российских СМИ

Российские медиа в начале февраля запестрели сообщениями, которые еще недавно назвали бы безумными - причем появлялись они не на телеканалах, которые уже давно зарабатывают рейтинг рассказами о том, как "бабу Нюру унесли инопланетяне". Старт "безумному марафону" дал генерал-полковник Леонид Ивашов, эксперт консервативного "Изборского клуба", с участниками которого встречался даже президент Владимир Путин. Бывший военный рассказал о поисках Шамбалы, инопланетянах и внутренней полости в земном шаре, вход в которую находится в Антарктиде.

Сразу за ним выступил бывший свердловский губернатор, член Совета Федерации Эдуард Россель, который на 83-м году жизни пришел к выводу, что иностранное детское питание меняет гены у людей в России, что препятствует рождению мальчиков и ведет к вымиранию нации.

Но главной темой сейчас остается уханьский коронавирус. И тут уже центральные российские телеканалы - вслед за анонимными маргинальными телеграм-каналами и конспирологическими сайтами - предлагают российским телезрителям обсудить, кто создал коронавирус. Его якобы сотворили в китайской лаборатории в Ухане. А может быть, в США? Вот и доказательства налицо: американский президент Дональд Трамп - давний покровитель конкурсов красоты, где победительницам надевают короны.

Что это значит? Не сошли ли с ума кремлевские кураторы российских медиа, которые якобы жестко их контролируют, не позволяя появляться на экранах телевизоров и даже смартфонов "несанкционированной" информации?

СМИ в России - коллективный дезорганизатор

Так почему же российские СМИ не пытаются успокаивать население, бороться с паническими настроениями, объяснять гражданам, как защититься от нового опасного коронавируса?

Кремлевская пропаганда радикально изменила роль медиа по сравнению с пропагандой советской, где, в соответствии с известной цитатой из Ленина, газета была "не только коллективным пропагандистом и коллективным агитатором, но также и коллективным организатором". СМИ сейчас снова стали в России агитаторами и пропагандистами, об объективности на центральных телеканалах в большинстве случаев можно просто забыть. Но пропагандистские медиа больше не организаторы - совсем наоборот. Теперь "кремлевская газета", то есть телеканал - это коллективный организатор хаоса или попросту дезорганизатор. Причем сами создатели этого хаоса, как показывает, например, антиукраинская истерия последних пяти лет, сами начинают верить в собственные мифы про "распятых мальчиков".

Точная информация, даже и извращенная или лживая, располагает к размышлениям и анализу. Но рой кремлевских СМИ работает по другому принципу: от бесконечного бессмысленного жужжания по любой значимой теме человек теряет ориентацию в информационном пространстве, у него формируется стойкий рвотный рефлекс на любые новости. Неважно, правдивые или пропагандистские. Он одновременно не верит ничему и готов поверить в любой горячечный бред телевизионного "болтолога".

Смещаются и критерии правдоподобности. Могут быть летающие тарелки? Разумеется, ведь про них целый бывший советник министра обороны СССР рассказывает. Генетически модифицирующее детское питание? Так вот почему родилась внучка, когда хотели внука! Искусственно созданный для уничтожения всех китайцев вирус? Похоже на правду, ведь Китай - главная угроза для США.

Самая правдивая ложь

Каналы эти, конечно же, врут, это и ребенку понятно, это знает каждый россиянин. Но в то же время, он считает, что врут все. И кремлевское вранье еще не самое лживое - дыма без огня не бывает. Кто-то же должен был, в конце концов, создать этот зловредный вирус. Не китайцы, не американцы - так нацисты в подземной полости в Антарктиде. И вот в результате глобального потепления, которое выдумала девочка Грета из Швеции, эта арктическая подземная дыра оттаяла и вирус пошел гулять по планете. Чем не стройная версия в рамках современной российской медийной конспирологии?

Создание десятков взаимоисключающих версий - фирменный стиль кремлевской пропаганды. Ведь ее цель не обман, а воспитание конспирологического сознания. Поэтому не факт, что в условиях реального кризиса - эпидемии или нового Чернобыля - эта медийная система в принципе сможет перестроиться.

Советская система была командной. По звонку "сверху" она могла вместо лжи резко переключиться на правду. Нынешняя - даже по команде уже вряд ли на это способна.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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