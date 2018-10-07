Комментарий: Для дедолларизации нужны реформы и независимый Центробанк

Чтобы рубль потеснил в России валюту США, Кремлю следует уходить от сырьевой экономики, учитывать опыт бундесбанка и не повторять ошибок Эрдогана, считает Андрей Гурков.
Недавно моя выросшая в Германии 20-летняя дочь впервые увидела доллары. Прежде во время каникул она сталкивалась с лирами, франками, кронами, фунтами и рублями. Но вот держать в руках американские дензнаки ей до поездки в США не приходилось. Не было необходимости.
Кстати, поменять в Германии евро на наличные доллары не так-то просто. Обменников, столь типичных для центральных районов Москвы или Петербурга, здесь крайне мало, а банки стараются продавать иностранную валюту только своим клиентам. Правда, на всех крупных вокзалах и в аэропортах имеются отделения Reisebank, специализирующегося на обслуживании туристов с банкнотами из всевозможных стран, но курсы у него невыгодные.
Поборники дедолларизации России хотят, чтобы было как в Германии
Долларовые счета физические лица в ФРГ практически не открывают, если только не хотят сыграть на Форексе на росте котировок, недвижимость за доллары здесь не продают. Что же касается немецкого бизнеса, то он активно использует денежную единицу США, но основную часть своих экспортно-импортных операций все же осуществляет в национальной валюте, ведь важнейшие внешнеторговые партнеры Германии находятся в Евросоюзе и в большинстве своем тоже перешли на евро.
Получается, что положение доллара в Германии - это именно то, к чему в конечном счете хотели бы прийти многочисленные поборники дедолларизации России: от коммунистов до главы госбанка ВТБ Андрея Костина. На словах к сторонникам вытеснения валюты США из экономики РФ давно уже относится и Владимир Путин, хотя до нынешнего года он особых усилий к этому и не прилагал.
Но вот возникла угроза, что США наложат санкции на использование своей денежной единицы российскими госкомпаниями и банками, и теперь правительство РФ по поручению президента срочно разрабатывает конкретные меры по "снижению зависимости" российской экономики от американской валюты и стимулированию перехода компаний на внешнеторговые расчеты в рублях. Какой немецкий опыт мог бы пригодиться при этом российским властям?
Две ключевые предпосылки успеха
Пример Германии показывает, что главная предпосылка для вытеснения любой иностранной валюты - это твердая собственная национальная денежная единица, обладающая высокой покупательной способностью и надежно защищенная от обесценивания. Зачем немцам доллар, если у них есть евро? А раньше была дойч-марка. Почему россияне "кладут под матрас" доллары? Потому что не сомневаются, что эти зеленые банкноты и через год, и через пять лет будут "стоить" приблизительно столько же, что и сейчас, тогда как про рубль они этого сказать никак не могут.
Твердую валюту обеспечивают сильная экономика и независимый центральный банк. Без этих двух ключевых факторов никакой крупномасштабной дедолларизации не получится, все ограничится половинчатыми или вовсе косметическими мерами. Так что лучшей программой по укреплению позиций рубля на внутреннем рынке РФ и во внешней торговле был бы план крупномасштабных структурных реформ в России с целью создания широко диверсифицированной экономики.
Реформировать экономику, менять психологию и привычки
Ведь потенциал сырьевой модели развития уже окончательно исчерпан - это лишний раз доказывают нынешние низкие темпы роста ВВП при взлетевших ценах на нефть. Но пока Россия продолжает поставлять на мировой рынок главным образом сырье, она просто обречена на доминирование доллара, поскольку все ее основные экспортные товары - нефть, газ, металлы, зерно, алмазы - традиционно торгуются на планете за американскую валюту, кто бы ни был их покупателем.
Изменить этот складывавшийся десятилетиями глобальный порядок будет чрезвычайно трудно (да и нужно ли вообще к этому стремиться?), куда более реалистичным вариантом представляется реформирование собственной экономики. И изменение собственной психологии. Сами российские власти уже так зациклились на долларах, что (обратите на это внимание) по привычке используют валюту США даже тогда, когда речь, к примеру, идет об экономическом сотрудничестве с Германией, тогда как немецкая сторона все соответствующие показатели представляет в евро.
Что означает независимость Центрального банка
Если взаимосвязь между сильной экономикой и твердой валютой совершенно бесспорна, то ключевая роль независимого Центрального банка для многих далеко не столь очевидна. И тут как раз может очень пригодиться опыт ФРГ, поскольку легендарная твердость немецкой марки обеспечивалась не менее легендарной независимостью Немецкого федерального банка (Bundesbank). Именно он стал при переходе на евро прообразом Европейского центрального банка, что недвусмысленно подчеркивает размещение штаб-квартиры ЕЦБ в родном городе бундесбанка - во Франкфурте-на-Майне.
Независимые Центробанки в бывшей Западной Германии и сегодняшней еврозоне (а также, скажем, в Швейцарии, Великобритании или в США) по сути дела всецело сосредоточены на одной-единственной сверхзадаче: обеспечивать стабильность национальной валюты. Иначе говоря: предотвращать ее обесценивание путем поддержания инфляции на оптимальном уровне. При выполнении этой свой миссии они не подчиняются ни канцлерам, ни премьерам, президентам или парламентам, у которых ведь могут быть краткосрочные политические цели, например, раздача предвыборных подарков.
Так что одним из важнейших пунктов российской программы дедолларизации и укрепления доверия к рублю должны были бы стать гарантии того, что Центральный банк Российской Федерации сохранит ту довольно высокую степень независимости, которой он пользуется последние пять лет под руководством Эльвиры Набиуллиной.
На практике это означает, что российские вкладчики и иностранные инвесторы должны быть уверены в том, что ни Кремль, ни правительство не смогут заставить ЦБ РФ запустить печатный станок. Или отказаться от повышения базовой ставки в тот момент, когда он сочтет это нужным для сохранения стабильности национальной валюты. Пусть даже это приведет к замедлению экономического роста из-за удорожания кредитов.
Эрдоган продемонстрировал, как поступать не надо
А наглядным примером того, как не надо поступать, служат в этом году волюнтаристские действия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Его демонстративное давление на Центробанк своей страны и его фактический запрет повышать базовую ставку могло понравиться части его избирателей, но привело к бегству иностранных инвесторов, обвалу турецкой лиры и всплеску инфляции (24,5 процента!).
После этого лидер нации может сколько угодно провозглашать в Анкаре свою турецкую дедолларизацию, призывая сограждан в патриотическом порыве менять американскую и европейскую валюту на лиры: грамотные турки прекрасно понимают, какие денежные единицы им нужны для того, чтобы в условиях нарастающего кризиса сохранить свою покупательную способность.
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