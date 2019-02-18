Комментарий: Государство и fake news

Социальные сети и интернет как таковой часто называют главными виновниками возникновения феномена fake news. Угрозой распространения недостоверной информации обосновываются все новые и новые меры по усилению контроля за интернетом в России.

Проблема распространения в интернете недостоверной информации существует, и отрицать это невозможно. Но возникают ли такие новости спонтанно или являются результатом чьей-то целенаправленной деятельности? Представители российской власти любят намекать, что "фейки" распространяют враги государства, но не тот ли это случай, когда "Держи вора!" громче всех кричит он сам?

В любом случае никаких примеров того, как недостоверные новости нанесли существенный урон российской власти, нет. В то время как истории про то, как некоторые фейки российского происхождения изрядно вредили властям других стран, имеются в изобилии: здесь и непрекращающиеся попытки скомпрометировать власти Украины, и вмешательство в американские выборы, и сознательная работа в пользу любых антисистемных сил в Европе и по всему миру.

Федор Крашенинников

Нельзя не вспомнить, что самые громкие fake news и вовсе распространялись ведущими федеральными СМИ - как, например, было с незабываемой историей про "распятого мальчика" в Донбассе или с "изнасилованной девочкой" в Берлине, не говоря уже про потоки лжи относительно гибели рейса МН17 в небе над Донбассом.

Помимо государственных СМИ, существует и такой феномен, как давно разоблаченная и многократно описанная "фабрика троллей" и целый холдинг специфических СМИ, связанные с близким к самым верхам российской власти бизнесменом Евгением Пригожиным. Именно на него вышло и расследование о вмешательстве в выборы президента США, которое ведет специальный прокурор Мюллер.

При этом разоблаченные псевдо-СМИ и сама "фабрика троллей" продолжают работать, исправно наполняя интернет своей продукцией. Российское государство не проявляет никакого интереса к этой сомнительной деятельности, сколько бы громкими ни были скандалы, не прекращающиеся вокруг Пригожина и его структур - и это само по себе ответ на многие вопросы.

Fake news в эпоху интернета

Эпоха fake news не просто так совпала с расцветом социальных сетей. Созданные для общения людей между собой, они, помимо прочего, оказались удобным инструментом пропаганды. Методично работая в социальных сетях, каждому человеку можно предложить именно такую информацию, на которую он, скорее всего, отреагирует нужным заказчику образом: осудит "майдан" в Киеве, одобрит беспорядки в Париже, порадуется присоединению Крыма, проголосует за Трампа или "Брекзит", разочаруется в своем правительстве, неспособном решить проблему беженцев, и так далее. Надо ли говорить, что достоверной информации для решения таких задач на всех не напасешься, поэтому проще в каждом случае придумывать или передергивать что-то в оперативных целях: мальчика распяли, девочку изнасиловали и т.д.

Разница в работе пропагандистов и дезинформаторов сейчас и в прежние времена лишь в том, что раньше один человек с помощью выступления по радио или телевидению обрабатывал многомиллионную аудиторию максимально общими лозунгами и тезисами, а сейчас нанимаются тысячи людей, чтоб они, сидя в социальных сетях, делали ту же работу, меняя маски и тезисы, чтобы каждый раз подстроиться под собеседника.

Пропаганда в соцсетях - дорогая, но эффективная

Такая методика несравнимо дороже, а потому позволить себе финансировать подобную деятельность могут только очень богатые заказчики и прежде всего - государство. Но и эффект совершенно иной: если раньше человек в любом случае понимал, что передачу "Международная панорама" ведут высокопоставленные советские пропагандисты и вообще случайных людей на радио не пускают и в газетах не публикуют, то теперь он может искренне полагать, что его собеседники в соцсетях, выдавшие себя за очевидцев чего-то важного или просто терпеливо разъясняющие ему политическую ситуацию, - это такие же, как он, обыватели, просто чуть лучше осведомленные и делящиеся достоверной информацией, а не сотрудники "фабрики троллей", распространяющие очередной фейк.

Точно так же и американский или британский избиратель мог искренне полагать, что проголосовать за Трампа или "Брекзит" его агитируют чуть ли не соседи, вовсе не догадываясь, что на самом деле он имеет дело с тщательно маскирующимися проводниками интересов другого государства.

Как бороться с фейковыми новостями?

Для того чтобы fake news стало меньше, а доверие людей к официальным источникам информации возросло, надо не ограничивать интернет и не пытаться любой ценой превратить его в орудие надзора и пропаганды, а закрыть "фабрики троллей", перестать финансировать псевдо-СМИ и начать честный диалог с российским обществом и окружающим миром.

К сожалению, нет никаких оснований ожидать, что в ближайшее время российская власть пойдет этим путем. Для нее интернет сегодня - такой же важный инструмент воздействия на окружающий мир, как телевидение, а fake news - важнейший ингредиент внешней и внутренней пропаганды. Поэтому ждать новых подходов не приходится: чем хуже будут дела в экономике, внешней и внутренней политике, тем больше будет в интернете ограничений, запретов, фейков, троллей, ботов, пранкеров и всего такого прочего.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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