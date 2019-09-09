Комментарий: Борьба за право информировать миллионы

Декабрь 2019 года в России не дает никаких поводов к умиротворению и ожиданию добрых чудес. Суды исправно выносят обвинительные приговоры участникам протестных акций, демонстрируя готовность власти наказать как можно больше активных граждан. Несмотря на то, что приговоры эти не столь суровы, какими могли бы быть, они все равно остаются обвинительными и в отдельных случаях лишают людей свободы.

Примечателен приговор студенту Егору Жукову, которого оставили на свободе, но под постоянной угрозой ее утратить в случае возобновления им активной деятельности в интернете.

Федор Крашенинников

На этом фоне парламент принимает, а президент подписывает новые законы об "иностранных агентах" и наказаниях для них. Анонсируются и новые репрессивные меры: экспертный совет "Единой России" уже одобрил законопроект о введении многомиллионных штрафов для иностранных СМИ за нарушение российского предвыборного законодательства, причем под его действие потенциально попадают не только собственно СМИ, но и крупнейшие интернет-гиганты -Google, Facebook и Youtube.

Угроза "трансферу власти"

Может показаться, что все эти действия и решения власти хаотичны и даже истеричны, но это слишком упрощенный взгляд на проблему.

Несомненно, кремлевское начальство напугано ростом уличных протестов, но в своих действиях оно остается вполне логичным и последовательным, и цель всех усилий вполне ясна - подготовиться к новому политическом циклу, главное содержание которого - пресловутый "трансфер власти", то есть обеспечение возможностей для Владимира Путина распорядиться верховной властью в стране так, как он сам посчитает нужным.

В этом смысле митинги, уличные протесты и неприятные сюрпризы на выборах воспринимаются не как отдельные угрозы, а как следствия растущей активности общества и его возрастающих навыков получения и распространения альтернативной информации и тесно связанной с ними навыки самоорганизации. В условиях тотального контроля над крупнейшими СМИ в России возникла независимая от власти система сбора и распространения бесцензурной и потому неудобной информации, которая охватывает все больше людей и все сильнее путает карты Кремлю.

Система эта децентрализована и разнородна - на одном ее полюсе сотни тысяч активных пользователей, которые своими лайками и репостами распространяют и популяризуют неудобные власти факты и мнения, на другом - широкий круг производителей контента, от крупных международных СМИ, до локально известных блогеров, одним из которых был, например, Егор Жуков. Именно эта система и воспринимается как главная угроза.

Подготовка к грядущим боям

Но сдаваться в Кремле вовсе не собираются. На примере неудачных попыток заблокировать в России мессенджер Telegram там убедились, что простого технологического решения для ограничения распространения неудобной информации не существует.

Власть пошла другим путем и последовательно расширяет юридическую базу для преследований как изготовителей информации (как частных, так и юридических лиц), так и компаний, на чьих технологических платформах и даже устройствах она распространяется. Причем грань между производителем и потребителем информации, между организацией и частным лицом умышленно размывается, что лишь доказывает основную цель всех усилий: дать государственным органам максимум возможностей затруднять или вовсе останавливать распространение любой невыгодной им информации, надавив на конкретных людей.

С учетом взятого властями темпа уже во вполне обозримом будущем каждый активный производитель или потребитель политического контента сможет почувствовать сначала повышенное внимание к себе, а потом и понести какое-то наказание за свою деятельность.

Ценность информации

Расчет власти вполне понятен: у каждого человека есть конечный запас прочности и после третьего обыска, второго штрафа, а, может быть, и первого же ареста, он, скорее всего, сдастся. Государство же обладает неизмеримо большим ресурсом и вполне может себе позволить методично издеваться над тысячами людей, в надежде что наблюдающие за этим миллионы сделают нужные выводы.

Не факт, что все эти усилия дадут какие-то ощутимые результаты и остановят идущие в обществе процессы. Но совершенно очевидно, что к любым будущим выборам, региональным или федеральным, власть будет готова гораздо лучше, широко используя весь ассортимент новых возможностей для нейтрализации всех тех, кто пытается разрушить ее монополию на информирование населения.

Законодательная база для преследований тысяч людей в России создана, постоянно расширяется и применяется. И тем важнее понимать, что никогда еще в современной истории России распространение информации не было столь важным и принципиальным делом, как сейчас. Да, тысячи своих граждан государство еще может объявить "иностранными агентами", осудить, посадить и оштрафовать. Но если в процесс будут вовлечены сотни тысяч и тем более миллионы людей - все усилия власти окажутся напрасными.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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