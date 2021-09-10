Кого Меркель оставила без обеда? (фото)

Марлов • Ангела Меркель (Angela Merkel) за 16 лет на посту главы правительства Германии регулярно попадала в объектив фотокамер. И, надо сказать, в ее "фотоальбоме" есть не только протокольные фотографии с официальных мероприятий, но и очень живые кадры, как, например, вот эти снимки. В четверг, 23 сентября, Ангела Меркель посетила Парк птиц (Vogelpark Marlow) в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, а точнее - в городе Марлов.

Надо сказать, что это уже не первые фотографии канцлера с пернатыми. Парк птиц расположен в избирательном округе Ангелы Меркель, который федеральный канцлер представляет в бундестаге с 1990 года. Последний раз с официальным визитом и фотосессией канцлер была в этом парке в 2012 году.

Обитатели парка явно оказались по душе канцлеру, и только филин остался на этот раз без обеда из рук Меркель. "Нет, нет, я уже хорошо покормила длиннохвостых попугаев ", - сказала Ангела Меркель, наблюдая за хищной птицей на безопасном расстоянии.

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