 Кого Меркель оставила без обеда? (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 24.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Кого Меркель оставила без обеда? (фото)

За 16 лет на посту главы правительства Германии Ангела Меркель охотно и непринужденно позировала перед фотокамерами. И эти забавные снимки тоже запомнятся надолго.

Глава правительства Германии Ангела Меркель

Марлов • Ангела Меркель (Angela Merkel) за 16 лет на посту главы правительства Германии регулярно попадала в объектив фотокамер. И, надо сказать, в ее "фотоальбоме" есть не только протокольные фотографии с официальных мероприятий, но и очень живые кадры, как, например, вот эти снимки. В четверг, 23 сентября, Ангела Меркель посетила Парк птиц (Vogelpark Marlow) в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, а точнее - в городе Марлов.

Ангела Меркель посетила птичий парк в федеральной земле Мекленбург
Ангела Меркель посетила птичий парк в федеральной земле Мекленбург
Ангела Меркель посетила птичий парк в федеральной земле Мекленбург

Надо сказать, что это уже не первые фотографии канцлера с пернатыми. Парк птиц расположен в избирательном округе Ангелы Меркель, который федеральный канцлер представляет в бундестаге с 1990 года. Последний раз с официальным визитом и фотосессией канцлер была в этом парке в 2012 году.

Обитатели парка явно оказались по душе канцлеру, и только филин остался на этот раз без обеда из рук Меркель. "Нет, нет, я уже хорошо покормила длиннохвостых попугаев ", - сказала Ангела Меркель, наблюдая за хищной птицей на безопасном расстоянии.

Смотрите также:

  • в офисе ведомства канцлера ФРГ

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    Офис Ангелы Меркель

    Вот такая игра света и тени - в офисе ведомства канцлера ФРГ. Ангела Меркель (Angela Merkel) в последние годы проводила здесь много времени. Государственный выставочный центр в Дрездене демонстрирует реальные и постановочные фотографии, которые сделал Андреас Мюе (Andreas Mühe).

  • Женщина, похожая на Меркель, сидит на кровати

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    В спальне

    Прическа, поза и блейзер соответствуют образу канцлера Ангелы Меркель. Но спиной к нам сидит ее двойник - мать фотографа. Этот снимок сделан в спальне в служебной квартире канцлерской резиденции в Бонне.

  • Женщина поднимается по лестнице из бассейна

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    В бассейне

    А вот она поднимается по лестнице из бассейна в канцлерском бунгало в Бонне. Сцена снова постановочная, но она могла бы произойти, считает фотограф, после ухода Меркель с поста канцлера осенью 2021 года.

  • Двойник Меркель позирует у ели

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    В тени

    Большая ель. На ее фоне фигура женщины кажется миниатюрной. Андреас Мюе сфотографировал свою 70-летнюю мать Аннегрет Хан (Annegret Hahn) в излюбленной позе Ангелы Меркель - игра реальности с вымыслом.

  • Ангела Меркель у ели

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    Под елью

    На этой фотографии Меркель настоящая. Снимок сделан в 2008 году. Андреас Мюе произвел им фурор.

  • Двойник Меркель на террасе

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    На террасе

    Двойник Меркель на террасе бунгало канцлера: поза, прическа и блейзер - типичные особенности политика Ангелы Меркель, в которой фотохудожник уже видит "историческую личность".

  • Ангела Мекель во время официальной съемки в фотостудии

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    В фотостудии

    Ангела Меркель в этом кадре в студии фотографа выглядит спокойной. Снимок сделан Андреасом Мюе в 2011 году.

    Автор: Штефан Деге, Виктор Вайц


Контекст

Ангела Меркель и ее двойник (фотографии)

Фотограф Андреас Мюе использовал для своей выставки, посвященной Ангеле Меркель, реальные и постановочные фотографии.  

Дача канцлера. Где Меркель сажает картошку и купается с гостями (фото)

Дача Ангелы Меркель, обычный сельский дом, находится в небольшой деревне около бранденбургского города Темплина, где она выросла.  

Как в Германии смеются над Ангелой Меркель. Ретроспектива в фотографиях

Ангела Меркель с незапамятных времен служит мишенью карнавальной сатиры. Иногда - сатиры едкой, иногда - плоской. Посмотрим, как немецкие шуты насмехаются над своим канцлером.  

Меркель - 15 лет у власти: нестандартные будни и неожиданные образы (фото)

В воскресенье, 22 ноября, исполняется 15 лет со дня вступления Ангелы Меркель в должность канцлера. Много фотографий было сделано с тех пор… и не только в официальной обстановке.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Эпоха Ангелы Меркель глазами Дмитрия Медведева. Эксклюзивное интервью DW с экс-президентом России  

Меркель уходит: почему Путину стоит бояться немецких "зеленых". DW Новости  

Преемник Меркель, или Кто станет новым канцлером Германии? Европа в фокусе  

Также по теме

ARCHIV - 11.09.2015, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat beim Bürgerfest im Garten von Schloss Bellevue in Berlin ihre Hände zu einer Raute geformt. (zu dpa Mit 66 Jahren...hat Merkel für Rentenpläne keine Zeit am 15.07.2020) Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Чем займется Меркель после выборов и сколько будет получать на пенсии 10.09.2021

26 сентября в Германии пройдут выборы нового парламента. Ангела Меркель в них не участвует - она собирается выйти на пенсию. Что будет делать Меркель после ухода с поста канцлера?

Russian President Vladimir Putin receives German Chancellor Angela Merkel at the Kremlin in Moscow, Russia August 20, 2021. Guido Bergmann/BPA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES

"Нужно продолжать диалог". Чем закончился прощальный визит Меркель в Россию 20.08.2021

О чем говорили и договаривались лидеры РФ и ФРГ в ходе последнего визита Ангелы Меркель в Москву в качестве канцлера - в материале DW.

Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, gibt ein Interview vor der Bundesdelegiertenkonferenz ihrer Partei. Auf dem Parteitag wird das Wahlprogramm für die Bundestagswahl verabschiedet.

Почему кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бербок попала под шквал критики 03.07.2021

Плагиат, приукрашенное резюме, нереалистичные политические требования - в адрес кандидата в канцлеры от "зеленых" Анналены Бербок выдвигают серьезные обвинения. Что это, черный пиар?